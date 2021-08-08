К концу года в Киеве реконструируют 65 километров электрических линий, - ДТЭК

ДТЭК Киевские электросети планирует до конца текущего года завершить реконструкцию свыше 65 километров электрических линий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

В компании сообщают, что это техническое обновление стало возможным благодаря внедрению стимулирующих инвестиции RAB-тарифов в 2021 году. Они позволили компании увеличить инвестпрограмму в 2021 году на 30% по сравнению с 2019–2020 годами.

"Эти средства направляются на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры в соответствии с потребностями города и его жителей", - следует из сообщения.

Реконструкция будет касаться линий среднего и низкого уровней напряжения. То есть тех, которые непосредственно отвечают за наличие электроэнергии у жителей столицы, предприятий и организаций.

В настоящее время компания полностью реконструировала 10 трансформаторных и распределительных пунктов.

Всего в 2021 году ДТЭК Киевские электросети планируют полностью заменить более 65 километров линий электропередачи и 104 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Для сравнения, в 2020 году компания имела возможность обновить только 35 объектов.

В компании заявили, что увеличить объемы средств, которые компания инвестирует в проекты полной замены энергооборудования, представилось возможным благодаря переходу компании на стимулирующий инвестиции RAB-тариф. Он позволил увеличить инвестиционную программу ДТЭК Киевские электросети на 30% по сравнению с 2019–2020 годами.

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В 2021 году компания планирует инвестировать в сети 645 млн грн.

Отмечается также, что при проведении реконструкции электролиний специалисты ДТЭК Киевские электросети проводят полную замену электрического провода. Если это кабельная линия, то под землей заново, вместо старого изношенного кабеля, прокладывают новый и современный, с улучшенными характеристиками изоляции и пропускной способности. Если реконструируют воздушную линию, то монтируют новые безопасные самонесущие изолированные провода (СИП) и, в случае необходимости, проводят замену электрических опор.

"Сейчас работы по обновлению продолжаются. По их завершению компания обязательно проведет полное восстановление благоустройства территорий, где они проводились и технологически требовали демонтаж дорожного покрытия, раскрытие газонов", - сообщают в ДТЭК Киевские электросети.