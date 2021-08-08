До кінця року в Києві реконструюють 65 кілометрів електричних ліній, - ДТЕК

"ДТЕК Київські електромережі" планує до кінця поточного року завершити реконструкцію понад 65 кілометрів електричних ліній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

У компанії повідомляють, що це технічне оновлення стало можливим завдяки впровадженню стимулюючих інвестиції RAB-тарифів у 2021 році. Вони дозволили компанії збільшити інвестпрограму у 2021 році на 30% порівняно з 2019-2020 роками.

"Ці кошти спрямовуються на модернізацію і розвиток енергетичної інфраструктури відповідно до потреб міста і його жителів", - сказано в повідомленні.

Реконструкція стосуватиметься ліній середнього і низького рівнів напруги. Тобто тих, які безпосередньо відповідають за наявність електроенергії у жителів столиці, підприємств і організацій.

Наразі компанія повністю реконструювала 10 трансформаторних і розподільних пунктів.

Загалом у 2021 році компанія "ДТЕК Київські електромережі" планує повністю замінити понад 65 кілометрів ліній електропередачі і 104 розподільні пункти і трансформаторні підстанції. Для порівняння, у 2020 році компанія мала можливість оновити тільки 35 об'єктів.

У компанії заявили, що збільшити обсяги коштів, які інвестують у проєкти повної заміни енергообладнання, вдалося завдяки переходу компанії на стимулюючий інвестиції RAB-тариф. Він дозволив збільшити інвестиційну програму "ДТЕК Київські електромережі" на 30% порівняно з 2019-2020 роками.

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У 2021 році компанія планує інвестувати в мережі 645 млн грн.

Зазначається також, що під час проведення реконструкції електроліній фахівці "ДТЕК Київські електромережі" проводять повну заміну електричного дроту. Якщо це кабельна лінія, то під землею заново, замість старого зношеного кабелю, прокладають новий і сучасний, із поліпшеними характеристиками ізоляції і пропускної здатності. Якщо реконструюють повітряну лінію, то монтують нові безпечні самоутримні ізольовані проводи (СІП) і за потреби проводять заміну електричних опор.

"Зараз роботи з оновлення тривають. Після їхнього завершення компанія обов'язково проведе повне відновлення благоустрою територій, де вони проводилися і технологічно вимагали демонтажу дорожнього покриття, розкриття газонів", - повідомляють у "ДТЕК Київські електромережі".