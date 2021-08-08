Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца, - Шмыгаль
Полный переход всех публичных государственных услуг в режим "paperless" в Украине закончится через три месяца.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах", - отметил он.
По словам Шмыгаля, благодаря переходу в режим "без бумаг" количество публичных электронных услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая - будет окончательно уничтожена.
"Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений", - добавил премьер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вони, коли комусь треба.. абощо, не можуть налагодити відеозв"язок суда з ув"язненими..
тепер стануть "відрами носити" японський) ім-тЫрнет.. тільки по блату, для своїх та за гроші..
ну а вибори через "смарт"-інтернет - це взагалі зелено-рожева мрія преп*здуна Зелі та всіх совкових диктаторів
А ТОЛКУ !!!
НЕ ХОТЯТ ЗАГСЫ ничего делать !!!
Они НАВЯЗЫВАЮТ цену за то, чего не делают или за прочую чушь !
Например, они по умолчанию берут деньги за заявление - хотя человек подавая эл.заявку - автоматически формирует заявление! Да и самому написать его тоже можно - но не берут ! Хотят ДЕНЕГ !
2 пример..., при переносе данных в эл.базу ЗАГСЫ наделали КУЧУ ошибок, в итоге у людей документы написанны по одному, а в эл.базе ЗАГСОв - по другому. И за те ошибки, которые сделали САМИ работники ЗАГСОВ требую денег с обратившихя, - "за испровления" ИХ ЖЕ ошибок...!
Что бы поставить апостиль на документ , требую оплатить заявление !!! И требую на каждый документ отдельное заявление и соответственно отдельно оплату !
И таких выкачек денег там полным полно !