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Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца, - Шмыгаль

Украина перейдет в режим

Полный переход всех публичных государственных услуг в режим "paperless" в Украине закончится через три месяца.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах", - отметил он.

По словам Шмыгаля, благодаря переходу в режим "без бумаг" количество публичных электронных услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая - будет окончательно уничтожена.

"Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений", - добавил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг

Автор: 

закон (3175) электронные услуги (98) Шмыгаль Денис (2666)


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Топ комментарии
+26
Без бумаг говорите?
Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 665
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08.08.2021 16:04
+15
А куда девать 73-процентных зэбаранов?
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08.08.2021 16:06
+10
а ржу невным смехом когда вспоминаю что требуют прописку на бумажке к паспорту-карточке, да ещё поглют тебя получать эту бумажку в месте регистрации.
да пошел ты в опу зеленая мразь
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08.08.2021 16:11
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хана публічним державним послугам..
вони, коли комусь треба.. абощо, не можуть налагодити відеозв"язок суда з ув"язненими..
тепер стануть "відрами носити" японський) ім-тЫрнет.. тільки по блату, для своїх та за гроші..
ну а вибори через "смарт"-інтернет - це взагалі зелено-рожева мрія преп*здуна Зелі та всіх совкових диктаторів
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08.08.2021 17:23 Ответить
Решение все ровно за чинушами. Автоматически ничего не регистрируется. Какая разница как человеку отказывают ? На бумаге или в электронном виде? Итог одинаковый . У нас борьба с коррупцией на втором месте после самой коррупции.
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08.08.2021 17:26 Ответить
украинский лес продали на корню - БУМАГИ не БУДЕТ и точка.
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08.08.2021 17:48 Ответить
И без туалетной?
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08.08.2021 19:16 Ответить
Зачем бумажки,когда мозгов нет.('Снявши голову по волосам...'). Как правило,у барана в стаде нет ничего личного - ни имени,ни прописки.Хотя электронный чип у многих в шкуре появился на много лет раньше.Диджитализация,как критерий креативности личности...
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08.08.2021 19:21 Ответить
https://mediasat.info/2021/03/22/aferisty-v-smartfone-snova-diya/ Аферисты в смартфоне: снова Дія
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08.08.2021 20:16 Ответить
Ага ... Вот ЕСТЬ єлектроній Веб портал для подачи запросов и заявлений в ЗАГСы... !
А ТОЛКУ !!!
НЕ ХОТЯТ ЗАГСЫ ничего делать !!!
Они НАВЯЗЫВАЮТ цену за то, чего не делают или за прочую чушь !
Например, они по умолчанию берут деньги за заявление - хотя человек подавая эл.заявку - автоматически формирует заявление! Да и самому написать его тоже можно - но не берут ! Хотят ДЕНЕГ !
2 пример..., при переносе данных в эл.базу ЗАГСЫ наделали КУЧУ ошибок, в итоге у людей документы написанны по одному, а в эл.базе ЗАГСОв - по другому. И за те ошибки, которые сделали САМИ работники ЗАГСОВ требую денег с обратившихя, - "за испровления" ИХ ЖЕ ошибок...!
Что бы поставить апостиль на документ , требую оплатить заявление !!! И требую на каждый документ отдельное заявление и соответственно отдельно оплату !
И таких выкачек денег там полным полно !
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09.08.2021 00:04 Ответить
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