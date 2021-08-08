Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца, - Шмыгаль

Полный переход всех публичных государственных услуг в режим "paperless" в Украине закончится через три месяца.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах", - отметил он.

По словам Шмыгаля, благодаря переходу в режим "без бумаг" количество публичных электронных услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая - будет окончательно уничтожена.

"Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений", - добавил премьер.

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