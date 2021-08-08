Україна перейде в режим "без паперів" через три місяці, - Шмигаль
Повний перехід всіх публічних державних послуг у режим "paperless" в Україні закінчиться через три місяці.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна перейде в режим" без паперів "через три місяці. На цьому тижні президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах", - зазначив він.
За словами Шмигаля, завдяки переходу в режим "без паперів" кількість публічних електронних послуг істотно збільшиться, а корупційна складова - буде остаточно знищена.
"Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на прийняття рішень", - додав прем'єр.
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вони, коли комусь треба.. абощо, не можуть налагодити відеозв"язок суда з ув"язненими..
тепер стануть "відрами носити" японський) ім-тЫрнет.. тільки по блату, для своїх та за гроші..
ну а вибори через "смарт"-інтернет - це взагалі зелено-рожева мрія преп*здуна Зелі та всіх совкових диктаторів
А ТОЛКУ !!!
НЕ ХОТЯТ ЗАГСЫ ничего делать !!!
Они НАВЯЗЫВАЮТ цену за то, чего не делают или за прочую чушь !
Например, они по умолчанию берут деньги за заявление - хотя человек подавая эл.заявку - автоматически формирует заявление! Да и самому написать его тоже можно - но не берут ! Хотят ДЕНЕГ !
2 пример..., при переносе данных в эл.базу ЗАГСЫ наделали КУЧУ ошибок, в итоге у людей документы написанны по одному, а в эл.базе ЗАГСОв - по другому. И за те ошибки, которые сделали САМИ работники ЗАГСОВ требую денег с обратившихя, - "за испровления" ИХ ЖЕ ошибок...!
Что бы поставить апостиль на документ , требую оплатить заявление !!! И требую на каждый документ отдельное заявление и соответственно отдельно оплату !
И таких выкачек денег там полным полно !