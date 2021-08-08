Україна перейде в режим "без паперів" через три місяці, - Шмигаль

Повний перехід всіх публічних державних послуг у режим "paperless" в Україні закінчиться через три місяці.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна перейде в режим" без паперів "через три місяці. На цьому тижні президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах", - зазначив він.

За словами Шмигаля, завдяки переходу в режим "без паперів" кількість публічних електронних послуг істотно збільшиться, а корупційна складова - буде остаточно знищена.

"Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на прийняття рішень", - додав прем'єр.

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