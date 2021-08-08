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Україна перейде в режим "без паперів" через три місяці, - Шмигаль

Україна перейде в режим

Повний перехід всіх публічних державних послуг у режим "paperless" в Україні закінчиться через три місяці.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна перейде в режим" без паперів "через три місяці. На цьому тижні президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах", - зазначив він.

За словами Шмигаля, завдяки переходу в режим "без паперів" кількість публічних електронних послуг істотно збільшиться, а корупційна складова - буде остаточно знищена.

"Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на прийняття рішень", - додав прем'єр.

Також читайте: Зеленський підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг

закон (2822) електронні послуги (194) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+26
Без бумаг говорите?
Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 665
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08.08.2021 16:04
+15
А куда девать 73-процентных зэбаранов?
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08.08.2021 16:06
+10
а ржу невным смехом когда вспоминаю что требуют прописку на бумажке к паспорту-карточке, да ещё поглют тебя получать эту бумажку в месте регистрации.
да пошел ты в опу зеленая мразь
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08.08.2021 16:11
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хана публічним державним послугам..
вони, коли комусь треба.. абощо, не можуть налагодити відеозв"язок суда з ув"язненими..
тепер стануть "відрами носити" японський) ім-тЫрнет.. тільки по блату, для своїх та за гроші..
ну а вибори через "смарт"-інтернет - це взагалі зелено-рожева мрія преп*здуна Зелі та всіх совкових диктаторів
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08.08.2021 17:23 Відповісти
Решение все ровно за чинушами. Автоматически ничего не регистрируется. Какая разница как человеку отказывают ? На бумаге или в электронном виде? Итог одинаковый . У нас борьба с коррупцией на втором месте после самой коррупции.
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08.08.2021 17:26 Відповісти
украинский лес продали на корню - БУМАГИ не БУДЕТ и точка.
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08.08.2021 17:48 Відповісти
И без туалетной?
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08.08.2021 19:16 Відповісти
Зачем бумажки,когда мозгов нет.('Снявши голову по волосам...'). Как правило,у барана в стаде нет ничего личного - ни имени,ни прописки.Хотя электронный чип у многих в шкуре появился на много лет раньше.Диджитализация,как критерий креативности личности...
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08.08.2021 19:21 Відповісти
https://mediasat.info/2021/03/22/aferisty-v-smartfone-snova-diya/ Аферисты в смартфоне: снова Дія
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08.08.2021 20:16 Відповісти
Ага ... Вот ЕСТЬ єлектроній Веб портал для подачи запросов и заявлений в ЗАГСы... !
А ТОЛКУ !!!
НЕ ХОТЯТ ЗАГСЫ ничего делать !!!
Они НАВЯЗЫВАЮТ цену за то, чего не делают или за прочую чушь !
Например, они по умолчанию берут деньги за заявление - хотя человек подавая эл.заявку - автоматически формирует заявление! Да и самому написать его тоже можно - но не берут ! Хотят ДЕНЕГ !
2 пример..., при переносе данных в эл.базу ЗАГСЫ наделали КУЧУ ошибок, в итоге у людей документы написанны по одному, а в эл.базе ЗАГСОв - по другому. И за те ошибки, которые сделали САМИ работники ЗАГСОВ требую денег с обратившихя, - "за испровления" ИХ ЖЕ ошибок...!
Что бы поставить апостиль на документ , требую оплатить заявление !!! И требую на каждый документ отдельное заявление и соответственно отдельно оплату !
И таких выкачек денег там полным полно !
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09.08.2021 00:04 Відповісти
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