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Новости Коронавирус и карантин
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Евросоюз затягивает с регистрацией китайской вакцины CoronaVac, - Кузин

Евросоюз затягивает с регистрацией китайской вакцины CoronaVac, - Кузин

Китайский препарат CoronaVac, зарегистрированный Всемирной организацией здравоохранения и используемый в Украине до сих пор не разрешен к применению в Евросоюзе, поскольку "Европа немного затягивает рассмотрение вопроса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода.

"Возможно, это связано с отношением к самому производителю ... Мне кажется, что здесь есть политика. Потому что, например, тот же самый Pfizer или другие вакцины рассматривались ЕМА (Европейским медицинским агентством - ред.) довольно быстро. Вакцина CoronaVac уже почти 2 месяца находится на рассмотрении Европейского медицинского агентства. И мы надеемся, что ЕМА примет все же взвешенное решение и признает эту вакцину уже разрешенной для использования", - сказал Кузин.

Как сообщалось ранее кампания вакцинации в Украине началась в конце февраля - примерно на два месяца позже, чем в Европейском Союзе. Китайская вакцина CoronaVac широко используется в Украине, но не признана в Евросоюзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав ждет официальных результатов исследования по применению бустерной дозы вакцины от COVID-19, - Кузин

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+27
Понимаете, это не мы купили ХЗЧ подешевле, это ЕС - обкакался.
Я выделил существенное
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08.08.2021 17:01
+18
а зачем им регистрировать какое-то дерьмо, когда уже можно свободно приобрести pfizer/moderna?
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08.08.2021 17:04
+14
Купили фуфло...колят людей фуфлом...а виноват Евросоюз..😀
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08.08.2021 17:18
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Понимаете, это не мы купили ХЗЧ подешевле, это ЕС - обкакался.
Я выделил существенное
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08.08.2021 17:01 Ответить
Незачем было покупать такую фигню...
в Чехии еще четыре месяца назад не было вообще вакцин,
и она занимала последнюю строчку в ЕС по вакцинированным
зато сегодня колют только Pfizer и Moderna которые признаются во всем мире...
и укололи уже почти 12 млн. доз на 10 млн. населения...
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08.08.2021 17:16 Ответить
сказали А, - не поддержав резолюцию о геноциде уйгуров, разжились сомнительной вакциной....а теперь метят на Б - солидарную поддержку полученного...
при степанове такого не было: демисезонная куртка и всё...
а эти возьмут не куртками и много больше
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08.08.2021 19:21 Ответить
а зачем им регистрировать какое-то дерьмо, когда уже можно свободно приобрести pfizer/moderna?
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08.08.2021 17:04 Ответить
это как водка и спирт. можно три стакана и поговорить, а там только один, сильный эффект, но можно упасть и болит голова.
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08.08.2021 17:08 Ответить
Угу, "дерьмо". Израиль вакцинировался исключительно не-дерьмом pfizer, и вот результат: все большее ужесточение режима, сам президент Израиля вакцинировался уже третьей дозой pfizer, за ней последует четвертая, пятая...
В странах, где вакцинируют "дерьмом", ситуация намного лучше. Намного. Видимо, "дерьмо" оказалось намного лучше, чем про него пишут идиоты.
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08.08.2021 23:05 Ответить
В странах, где вакцинируют "дерьмом", ситуация намного лучше. (с)

особенно на свинособакистане, по 800+ тушек в день отправляется прямиком в ад.
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09.08.2021 12:12 Ответить
тебе лишь бы пернуть... И опять в лужу.
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09.08.2021 23:02 Ответить
можешь теперь водички с этой лужи похлебать
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10.08.2021 17:23 Ответить
Та не. Это твое - тебе и хлебать.
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10.08.2021 18:54 Ответить
Ты это мажорикам расскажи, которые готовы душу продать за изделие китайского предприятия Foxconn

Євросоюз затягує із реєстрацією китайської вакцини CoronaVac, - Кузін - Цензор.НЕТ 3037
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08.08.2021 17:36 Ответить
Вообще-то Foxconn, это не совсем Китай, а Тайвань.
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08.08.2021 17:40 Ответить
Там есть о чем говорить. Но населяют его китайцы
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08.08.2021 17:41 Ответить
А заводы строили американцы!
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08.08.2021 17:42 Ответить
Я могу привести целый ряд заводов, которые построили американцы в период "индустриализации" на па-рашке. Тот же Катерпиллер, к примеру. И что это им дало? Место проклятое!
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08.08.2021 17:46 Ответить
не мели ерундой. Эппл американская фирма. Китайцы делают все так как им скажут. А когда китайцы делают что-то сами, особенно не базируясь на западных технологиях - получается сяоми, джили и прочее говно.
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08.08.2021 20:37 Ответить
А в каком это месте Сяуми и Джили не базируется на Западных технологиях?
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08.08.2021 20:40 Ответить
Зачем далеко ходить. ХТЗ харьковский тракторный завод тоже американцы поставили.
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08.08.2021 21:10 Ответить
В Аргентине начался Суд над РАБссиянским кокаином типа Патрушева...
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08.08.2021 17:10 Ответить
Купили фуфло...колят людей фуфлом...а виноват Евросоюз..😀
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08.08.2021 17:18 Ответить
Зате ми не затягуємо...
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08.08.2021 17:19 Ответить
А сам то ты товаришЧ чем себе прививку сделал...пфайзером или этим китайским фуфломецином??
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08.08.2021 17:20 Ответить
А вам, кацапам, какая печаль? Для вас только скотомицин спутник-вектор, который вакциной не является. Человеческие вакцины вам запрещены.
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08.08.2021 17:29 Ответить
А зачем вообще ЕС регистрировать эту вакцину если она в ЕС не используется??
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08.08.2021 17:29 Ответить
европа обещала рассмотреть...но не обещала признать.вот и рассматривают.какие проблемы ?
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08.08.2021 17:29 Ответить
По Коронаваку есть большие вопросы. Начиная с того, что заявленная эффективность одна из самых низких для двухдозовых вакцин, заканчивая тем, что в разных странах эта вакцина показала очень разную эффективность, и около 50%, и даже около ноля в Таиланде, где сотни медиков, привитых ею, не только заболели, но даже умерли.
Чем это можно объяснить? Есть очень большие вопросы к качеству производства этой вакцины. Возможно, часть партий хорошая, а часть некачественная с низкой или вообще нулевой эффективностью. Что поделать, Китай - есть Китай.
Тем более, что внутри ЕС эту вакцину вообще не используют, и всех, кого придётся пускать с этой прививкой после одобрения - это жители самых бедных стран третьего мира, где невозможно проверить ни правильно ли было хранение и произведена вакцинация, ни была ли она вообще сделана на самом деле, а не просто куплена справка.
Так что опасения регулятора ЕС вполне можно понять.
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08.08.2021 17:42 Ответить
Глупости.
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08.08.2021 23:14 Ответить
Глупости? Ок.

В Таиланде будут комбинировать вакцины против COVID-19 после того, как более 600 медиков заразились после прививки CoronaVac.

....
Поэтому власти страны решили, что вместо двух уколов CoronaVac люди будут получать только одну прививку препаратом, а вторую будут делать вакциной AstraZeneca - это пока единственная другая вакцина, доступная в Таиланде.
Медики, которые полностью вакцинированы китайской вакциной, получат третью прививку, но препаратом AstraZeneca. Власть Таиланда также говорит, что вторую или третью прививку можно делать вакциной Pfizer, но пока ее в страну не поставили.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-tailande-budut-kombinirovat-vakciny-protiv-covid-19-posle-togo-kak-bolee-600-medikov-zarazilis-posle-coronavac

--------------------------------
Головна дослідниця вакцини Sinovac померла з підозрою на COVID.
....
За даними незалежної групи даних Lapor COVID-19, з червня в Індонезії помер 131 медичний працівник, в основному усі щеплені вакциною Sinovac, і ще 50 - у липні.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/8/7299931/

Это в переводе, ссылки на BBC и CNN сами найдёте?
Всё ещё глупости?
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09.08.2021 00:03 Ответить
И да, ещё по поводу глупостей.
Эффективность Коронавака, приведённая на сайте ВОЗ, указана в 51%.
Если вы знаете ещё менее эффективные вакцины, выпущенные на рынок, то прошу проинформировать.
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
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09.08.2021 00:27 Ответить
Понятно, что политика. Только не пойму, почему для наших идиотов это стало новостью. Да, и штаты и ЕС сейчас рассматривают Китай, как мировую угрозу, а не как союзника. Вакцина скорей всего рабочая, но зачем им ее признавать, если есть вакцины собственного производства?
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08.08.2021 17:46 Ответить
Все вакцины рабочие, только эффективность работы разная.
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08.08.2021 18:01 Ответить
Стенания Кузина очень напоминают стенания рабсиян, что их Спутник очень долго рассматривают на одобрение в ЕС, и конца и края этому рассмотрению не видно.
А нечео было обещать, что ЕС "вот-вот признает", тем более, что вы вообще никакого влияния на это не имеете.
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08.08.2021 17:57 Ответить
Китаезы видать и в Европу хотят поставлять свою муть только через регионаловскую прокладку,как в Украину,иначе говорят хэ вам,а не наша замечательная вакцинка.
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08.08.2021 17:58 Ответить
Китайский препарат CoronaVac, зарегистрированный Всемирной организацией здравоохранения и используемый в Украине до сих пор не разрешен к применению в Евросоюзе, поскольку "Европа немного затягивает рассмотрение вопроса".-"дешевим м'ясом - годують собак"
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08.08.2021 17:59 Ответить
ЕС вон уже даже от собственной Астры отказываться стал, которая уж точно получше китайской будет, а вы ждёте, что он китайскую так быстро признает.
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08.08.2021 17:59 Ответить
"которая уж точно получше китайской будет" - и чем же лучше? ссылки, пожалуйста.
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08.08.2021 23:14 Ответить
Чем лучше? Ну хотя бы тем, что её эффективность не плавает в разных странах слуайным образом.

На сайте ВОЗ вообще написано, что её эффективность 51% (на самом деле завышают, т.к. бразильцы насчитали всего 50.7%).
Напоминаю, что вакцина с эффективностью менее 50% даже не рассматривается ЕС как рабочая вакцина (пример с CureVac, когда заключили предварительный контрак на миллионы доз, а потом послали их в пешее эротическое с эффективностью в 47,5%, при том что это ЕСовский, даже немецкий (!), производитель!!!).
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know

Высокопоставленный китайский чиновник, отвечающий за медицинские вопросы, признал, что эффективность китайских вакцин от коронавируса - низкая, и предпочтительно их комбинировать, чтобы повысить эффект. Соответствующее заявление глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу сделал в субботу, 10 апреля, на пресс-конференции в Чэнду на юго-западе страны.
https://www.dw.com/ru/v-kitae-vpervye-priznali-nedostatochnuju-jeffektivnost-svoih-vakcin/a-57160062

Ссылки про "отличную" эффективность коронавака в Индонезии и Таиланде преведены в комменте выше.

Кроме того, Астра изготавливается на заводах внутри самого ЕС и Великобритании, к которым у комисии есть нормальный доступ и можно проверить все условия изготовления и хранения.
В отличии от Китая, куда ЕСовским проверяющим путь абсолютно наглухо закрыт коммунистической партией. Так что даже если коронавак изготовляют в подвале дядюшки Ляо, никакие проверяющие из ЕС об этом никогда не смогут узнать.
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09.08.2021 00:23 Ответить
Миллион буратин привитых в Украине этим фуфломецином наверное рады до безумия..😀..
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08.08.2021 18:00 Ответить
Хряпни спутника, и просрись…
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09.08.2021 08:27 Ответить
Кузина вместе с ЗЕленым клоуном-наркоманом надо наширять этой вакциной по самые брови! Если выживут то прививать украинцев!
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08.08.2021 18:03 Ответить
___Китай заработал на масках почти $90 млрд за первый год пандемии.
А кто то всё сумлевается в происхождении заразы....
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08.08.2021 18:32 Ответить
Попытка усидеть на 2х стульях.Китай не поблагодарит,а США осудят.Хуавей уже имеет убытки.Дорога на дорогие рынки ей закрыта наглухо.Китайская вакцина и московитская имеют неприятный запашок биооружия.
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08.08.2021 19:40 Ответить
так много специалистов. ахренеть. неужели пишут за копеечку? ужос. послушайте, иксперды. тут такое дело. компания китайская, которая эту вакцину выпустила, уже лет 20 весь мир снабжает вакцинами от гриппа и других вирусов. весь мир. 20 лет. десятки миллиардов доз. к каждому новому штамму гриппа и другим вирусам. Компания Модерна появилась прибл. год назад. Оксфордская АстраЗенека в тоже время образована, приблизительно. Пфайзер, конечно, фарм монстр, но точно не по вакцинам. Из всего, что есть на рынке, только китайцы выдали традиционную вакцину. И, прошу заметить, никто не писал и не говорил про осложнения от китайской вакцины. Ни у кого язык не поворачивается ляпнуть, потому что это такая же вакцина, как и от гриппа. Дохлым вирусом. И никто из китайцев не говорит, что нужно колоть ее раз в полгода. То есть не нужно покупать, покупать, покупать.. сравните с разговорами о новых вакцинах. Мы все свидетели наглого развода лохов с помощью новых вакцин. Одна из которых - живой вирус, от которого раковый больной может и так умереть, например. Говорят, что он не реплицируется. Не смешно. Если бы он не смог работать внутри клетки, не было бы антигена ковида для иммунитета. Я бы посмотрел на титр антител к векторнуму вирусу АстраЗенеки. Этот вирус легко поражает сердечную мышцу например. Лет 10 назад в Бостоне (в МассачусГоспит) окончательно закрыли проект генной терапии сердечной недостаточности с этим вирусом как ветором SERCA АТФазы. Кроме воспаления ничего вызвать не удавалось. Насколько мне известно. Почему то мне кажется, что иммунитет скорее с аденовирусным вектором будет бороться, чем с ковидом, но шухер, который этот вирус запустит в организме, конечно стимулирует неспецифическую иммунную реакцию. И ковид погасит. В том числе. И сердце, не исключено. Анализировать мРНК вакцины Пфайзера и Модерны тут места не хватит. Но те, кто их сваял, считаются причастными к смерти около полутысячи новорожденных на Филлипнах, которые получили похожую вакцину от синтициального респираторного вируса новорожденных. И Moderna с Pfizer, еще те босяки. По ускоренной программе. По ускоренной программе заработать. Вот это вижу. Остальное - крайне проблематично, потому что считается, что наблюдать нужно долго. Эти вакцины, в отличие от самого вируса, обладают неизвестными еще возможностями. Не традиционные они по-определению. Так, что гнать пургу на китайцев могут только те эксперты, которые про эту всю историю ни ухом, ни рылом. Или платные. Иксперды.
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08.08.2021 21:01 Ответить
наверное, не все поняли про репликацию вируса. Аденовирус от АстраЗенеки, в кодирующую структуру которого встроен ген ковидного шипа, сам по-себе ДНК вирус. В отличие от ковида. И в отличие от ковида этот вирус точно встротся в геном клетки, куда он залезет. В ДНК человека-хозяина. И уже с ДНК хозяина и будет синтезирован тот самый белок шипа. И идея в том, что клетки, пораженные аденовирусом будут синтезировать ковидный белок, в добавок ко всему тому дерьму, которое синтезирует этот самый вирус-вектор-носитель. Поэтому у тех людей, которые пару-тройку лет назад была аденовирусная простуда, от этого вируса-носителя и мокрых воспоминаний не останеться, а вот, насчет антител к ковидному шипу... ну, как выйдет. Должны быть. Ну, теоритически. И бывают. Однозначно. Такое ощущение, что у авторов вакцины мозги тоже наплывами бывают. Так же, как и иммунитет к такому белку после такой вакцины - тоже не у всех. Я удивлен тому офигенному пофигизму, который проявили регуляторы. Выглядит так, как-будто все по-барабану. А тут публично толпа неучей обсуждает лихо темы, которые даже специалистов с копыт сбивают. Медицинских. Потому что тема эта сугубо научная. И ее нахрапом медики решили, как всегда, за бабло. Но медицина - это завод\фабрика. У них нет опций сомнения, которые для анализа необходимы. Они ни хрена не понимают в этих решениях глубоко. У них все очень просто. В отличие от настоящей жизни. В результате этого головотяпства и жадности у нас, кажись, назревает реальная халепа
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08.08.2021 23:50 Ответить
ЕМА знает что признавать,а что-нет.раз не признаёт, значит есть причина
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09.08.2021 10:52 Ответить
Але, писаки, а у кого из вас есть диплом об медицинском образовани, хотя бы медучилища, а то куда ни плюнь одни вирусологи собрались с эпидимиологами и генетиками вперемежку🤔🧐😁 А ещё ведь не высказали своё мнение эксперты-универсалы в области футбола, педагогики и внешней политики, б@ля 😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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26.12.2021 15:49 Ответить
 
 