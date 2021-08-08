Євросоюз затягує із реєстрацією китайської вакцини CoronaVac, - Кузін
Китайський препарат CoronaVac, зареєстрований Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і використовуваний в Україні, досі не дозволений до використання в Євросоюзі, оскільки "Європа трішки затягує розгляд питання".
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Можливо, це пов’язано зі ставленням до самого виробника… Мені здається, що тут є політика. Тому що, наприклад, той же ж самий Pfizer або інші вакцини розглядалися ЕМА (Європейською медичною агенцією. – Ред.) доволі швидко. Вакцина CoronaVac вже майже 2 місяці перебуває на розгляді Європейської медичної агенції. І ми маємо надію, що ЕМА ухвалить усе ж таки виважене рішення і визнає цю вакцину вже дозволеною для використання", – сказав Кузін.
Кампанія вакцинації в Україні розпочалася наприкінці лютого – приблизно на два місяці пізніше, ніж у Європейському союзі. Водночас в Україні і в Європі дозволене використання вакцин європейського або американського виробництва. Китайська вакцина CoronaVac широко використовується в Україні, але не визнана в Євросоюзі.
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Я выделил существенное
в Чехии еще четыре месяца назад не было вообще вакцин,
и она занимала последнюю строчку в ЕС по вакцинированным
зато сегодня колют только Pfizer и Moderna которые признаются во всем мире...
и укололи уже почти 12 млн. доз на 10 млн. населения...
при степанове такого не было: демисезонная куртка и всё...
а эти возьмут не куртками и много больше
В странах, где вакцинируют "дерьмом", ситуация намного лучше. Намного. Видимо, "дерьмо" оказалось намного лучше, чем про него пишут идиоты.
особенно на свинособакистане, по 800+ тушек в день отправляется прямиком в ад.
Чем это можно объяснить? Есть очень большие вопросы к качеству производства этой вакцины. Возможно, часть партий хорошая, а часть некачественная с низкой или вообще нулевой эффективностью. Что поделать, Китай - есть Китай.
Тем более, что внутри ЕС эту вакцину вообще не используют, и всех, кого придётся пускать с этой прививкой после одобрения - это жители самых бедных стран третьего мира, где невозможно проверить ни правильно ли было хранение и произведена вакцинация, ни была ли она вообще сделана на самом деле, а не просто куплена справка.
Так что опасения регулятора ЕС вполне можно понять.
В Таиланде будут комбинировать вакцины против COVID-19 после того, как более 600 медиков заразились после прививки CoronaVac.
....
Поэтому власти страны решили, что вместо двух уколов CoronaVac люди будут получать только одну прививку препаратом, а вторую будут делать вакциной AstraZeneca - это пока единственная другая вакцина, доступная в Таиланде.
Медики, которые полностью вакцинированы китайской вакциной, получат третью прививку, но препаратом AstraZeneca. Власть Таиланда также говорит, что вторую или третью прививку можно делать вакциной Pfizer, но пока ее в страну не поставили.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-tailande-budut-kombinirovat-vakciny-protiv-covid-19-posle-togo-kak-bolee-600-medikov-zarazilis-posle-coronavac
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Головна дослідниця вакцини Sinovac померла з підозрою на COVID.
....
За даними незалежної групи даних Lapor COVID-19, з червня в Індонезії помер 131 медичний працівник, в основному усі щеплені вакциною Sinovac, і ще 50 - у липні.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/8/7299931/
Это в переводе, ссылки на BBC и CNN сами найдёте?
Всё ещё глупости?
Эффективность Коронавака, приведённая на сайте ВОЗ, указана в 51%.
Если вы знаете ещё менее эффективные вакцины, выпущенные на рынок, то прошу проинформировать.
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
А нечео было обещать, что ЕС "вот-вот признает", тем более, что вы вообще никакого влияния на это не имеете.
На сайте ВОЗ вообще написано, что её эффективность 51% (на самом деле завышают, т.к. бразильцы насчитали всего 50.7%).
Напоминаю, что вакцина с эффективностью менее 50% даже не рассматривается ЕС как рабочая вакцина (пример с CureVac, когда заключили предварительный контрак на миллионы доз, а потом послали их в пешее эротическое с эффективностью в 47,5%, при том что это ЕСовский, даже немецкий (!), производитель!!!).
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
Высокопоставленный китайский чиновник, отвечающий за медицинские вопросы, признал, что эффективность китайских вакцин от коронавируса - низкая, и предпочтительно их комбинировать, чтобы повысить эффект. Соответствующее заявление глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу сделал в субботу, 10 апреля, на пресс-конференции в Чэнду на юго-западе страны.
https://www.dw.com/ru/v-kitae-vpervye-priznali-nedostatochnuju-jeffektivnost-svoih-vakcin/a-57160062
Ссылки про "отличную" эффективность коронавака в Индонезии и Таиланде преведены в комменте выше.
Кроме того, Астра изготавливается на заводах внутри самого ЕС и Великобритании, к которым у комисии есть нормальный доступ и можно проверить все условия изготовления и хранения.
В отличии от Китая, куда ЕСовским проверяющим путь абсолютно наглухо закрыт коммунистической партией. Так что даже если коронавак изготовляют в подвале дядюшки Ляо, никакие проверяющие из ЕС об этом никогда не смогут узнать.
А кто то всё сумлевается в происхождении заразы....