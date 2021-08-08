Из школьной программы в Беларуси убрали произведения Алексиевич, Набокова и Солженицына

Из белорусской школьной программы по русскоязычной литературе для старших классов исключены лауреаты Нобелевской премии Александр Солженицын и Светлана Алексиевич. Из списка дополнительного чтения убраны Варлам Шаламов и Евгения Гинзбург.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Белорусскую службу Радио Свобода внимание на это обратил преподаватель Сергей Дубелевич.

Солженицын, Владимир Набоков и Виктор Некрасов были включены в тему "Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы". Три академических часа выделялось на повесть Солженицына о ГУЛАГе "Один день Ивана Денисовича". Внеклассно предлагалось прочитать солженицынский рассказ "Матрёнин двор". В новой программе из троих писателей остался только Некрасов. Солженицын выведен в список литературы для дополнительного чтения.

Среди литературы, созданной белорусскими писателями на русском языке, в программу входила книга Светланы Алексиевич "Последние свидетели". Теперь она исключена из списка. На её месте - председатель проправительственного Союза писателей Беларуси Николай Чергинец, отмечает "Медиазона в Беларуси". Алексиевич - единственный белорусский нобелевский лауреат. Она живёт в Германии и находится в оппозиции к режиму Александра Лукашенко.

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