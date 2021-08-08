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Новости Репрессии в Беларуси
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Из школьной программы в Беларуси убрали произведения Алексиевич, Набокова и Солженицына

Из школьной программы в Беларуси убрали произведения Алексиевич, Набокова и Солженицына

Из белорусской школьной программы по русскоязычной литературе для старших классов исключены лауреаты Нобелевской премии Александр Солженицын и Светлана Алексиевич. Из списка дополнительного чтения убраны Варлам Шаламов и Евгения Гинзбург.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Белорусскую службу Радио Свобода внимание на это обратил преподаватель Сергей Дубелевич.

Солженицын, Владимир Набоков и Виктор Некрасов были включены в тему "Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы". Три академических часа выделялось на повесть Солженицына о ГУЛАГе "Один день Ивана Денисовича". Внеклассно предлагалось прочитать солженицынский рассказ "Матрёнин двор". В новой программе из троих писателей остался только Некрасов. Солженицын выведен в список литературы для дополнительного чтения.

Среди литературы, созданной белорусскими писателями на русском языке, в программу входила книга Светланы Алексиевич "Последние свидетели". Теперь она исключена из списка. На её месте - председатель проправительственного Союза писателей Беларуси Николай Чергинец, отмечает "Медиазона в Беларуси". Алексиевич - единственный белорусский нобелевский лауреат. Она живёт в Германии и находится в оппозиции к режиму Александра Лукашенко.

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Беларусь (7886) литература (286) Лукашенко (3611) репрессии (2766) цензура (1337)


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Топ комментарии
+45
Сказку Чуковского про таракана не запретили?
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08.08.2021 17:50
+27
За нее пять лет расстрела.
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08.08.2021 17:52
+22
Из школьной программы в Беларуси убрали произведения Алексиевич, Набокова и Солженицына - Цензор.НЕТ 7309
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08.08.2021 17:52
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Ви в Мене запитуєте?
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08.08.2021 23:47 Ответить
Нууу если в Украине режим турбо...то все наступит быстрее чем у Луки...
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08.08.2021 19:05 Ответить
Васыля Быкова решили пока оставить.
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08.08.2021 19:19 Ответить
***** с тараканом совдепію мутять вже давно.
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08.08.2021 19:22 Ответить
https://petrimazepa.com/korol_terpilla

КОРОЛЬ ТЕРПИЛЛА

Дело в том, что терпила - невероятно слабый человек. На какие-то поступки он в своей жизни вообще не способен. Может, и смог бы решиться - да только не хочет, и потому желает одного. Чтобы кто-то пришёл и порешал.
Но в то же время прогресс раздвигает ягодицы допустимого. И тут наш герой вдруг понимает: ура, настал мой черёд помахать топором. Уж сейчас-то всем покажу.
И показывает. Лепит чушь, реализовывает собственную ничтожность за счёт других.
Конечно, при более тесном общении первые секунды дискуссии завершаются нокаутом. Смею подозревать - не в пользу нашего крохотного претендента.
Ведь такой человек ничего с собой не делает ради достижения успеха. Он не идёт в качалку, чтобы нарастить бицепс. Не читает, чтобы перехитрить врага и добиться победы. Он просто плывет по течению: если повезёт, что-то выгорит. И всё.
Получается, что степень везучести терпилы заключается лишь во временном промежутке, по истечению которого его от***дят. Это если вкратце.
...Потому что у Януковича были понятия уголовника, у Порошенко - бизнесмена, а у Зеленского нет никаких понятий. Вроде как ничто не мешает. Но и не помогает тоже.
В Китае уже построена диктатура, во главе которой стоит военная элита. В России всё получилось по раскладам типичных гопников, дорвавшихся к власти. А у нас диктатура не может построиться - поскольку её некому строить.
Ведь человек всегда применяет свой опыт при принятии решений. Скажите, какой же опыт у короля Терпиллы и Ермака для этого есть?
Всё, что такие люди умеют, - башлять за эфиры и белый пиар. Ну чтобы на их концерты ходили такие же дебилы, как и на сцене кривляются. Денег дал, под софиты вышел, ещё больше денег получил. Вполне простенькая система....
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08.08.2021 19:31 Ответить
Все закономірно. Тепер будуть учити "Майн камф" авторства ***** в.в.
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08.08.2021 19:57 Ответить
Дак, вроде бы и в Украинских школах нет ни Солженицына, ни Набокова....🙂🙂🙂🙂
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08.08.2021 20:16 Ответить
Ви хочете сказати, що Білорусь пішла шляхом України?
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08.08.2021 20:25 Ответить
Солженіцина 100% на зарубіжній літературі вивчають...
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08.08.2021 20:30 Ответить
Солжєніцин був ще тим російським імперцем.
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08.08.2021 20:26 Ответить
а заодно и удмуртом.
малые народы рашки изо всех сил старались стать "русскими" и "имперцами" , лишь бы забыть свои корни.
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08.08.2021 23:14 Ответить
возвращение в совок 20х-50х годов. скоро появяться тройки в кожанках вместо следаков и судей.
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08.08.2021 20:41 Ответить
Зі шкільної програми в Білорусі прибрали твори Алексієвич, Набокова і Солженіцина - Цензор.НЕТ 4358
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08.08.2021 20:50 Ответить
Бульбофюрер скоро школы отменит. Оставит 3 начальных класса и фсё! Зачем рабсиле знания - на пальцах до 10 научат считать, кое-как подписываться и хватит
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08.08.2021 21:21 Ответить
А покупку баллона дихлофоса приравняли к подготовке к покушению на президента Беларуси с помощью химоружия...
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08.08.2021 21:41 Ответить
В мире нет ничего лучше произведений Толстого, Пушкина, Гоголя, Достоевского и многих других русских и советских писателей.
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08.08.2021 22:31 Ответить
Русофобы!
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08.08.2021 23:00 Ответить
Я конечно не последняя инстанция, но скажите мне на кой хер детям (даже в старших классах) произведения Солженицына?? Ничего лично не имею против Александра Исаевича, но по моему такие произведения надо читать в более зрелом возрасте, а не по школьной программе. Мало ли других книжек, добрых светлых, про зверушек??? Вы им в 14 лет пихаете такое, что люди и в 40 многие не понимают.
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09.08.2021 11:25 Ответить
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