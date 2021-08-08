Из школьной программы в Беларуси убрали произведения Алексиевич, Набокова и Солженицына
Из белорусской школьной программы по русскоязычной литературе для старших классов исключены лауреаты Нобелевской премии Александр Солженицын и Светлана Алексиевич. Из списка дополнительного чтения убраны Варлам Шаламов и Евгения Гинзбург.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Белорусскую службу Радио Свобода внимание на это обратил преподаватель Сергей Дубелевич.
Солженицын, Владимир Набоков и Виктор Некрасов были включены в тему "Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы". Три академических часа выделялось на повесть Солженицына о ГУЛАГе "Один день Ивана Денисовича". Внеклассно предлагалось прочитать солженицынский рассказ "Матрёнин двор". В новой программе из троих писателей остался только Некрасов. Солженицын выведен в список литературы для дополнительного чтения.
Среди литературы, созданной белорусскими писателями на русском языке, в программу входила книга Светланы Алексиевич "Последние свидетели". Теперь она исключена из списка. На её месте - председатель проправительственного Союза писателей Беларуси Николай Чергинец, отмечает "Медиазона в Беларуси". Алексиевич - единственный белорусский нобелевский лауреат. Она живёт в Германии и находится в оппозиции к режиму Александра Лукашенко.
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КОРОЛЬ ТЕРПИЛЛА
Дело в том, что терпила - невероятно слабый человек. На какие-то поступки он в своей жизни вообще не способен. Может, и смог бы решиться - да только не хочет, и потому желает одного. Чтобы кто-то пришёл и порешал.
Но в то же время прогресс раздвигает ягодицы допустимого. И тут наш герой вдруг понимает: ура, настал мой черёд помахать топором. Уж сейчас-то всем покажу.
И показывает. Лепит чушь, реализовывает собственную ничтожность за счёт других.
Конечно, при более тесном общении первые секунды дискуссии завершаются нокаутом. Смею подозревать - не в пользу нашего крохотного претендента.
Ведь такой человек ничего с собой не делает ради достижения успеха. Он не идёт в качалку, чтобы нарастить бицепс. Не читает, чтобы перехитрить врага и добиться победы. Он просто плывет по течению: если повезёт, что-то выгорит. И всё.
Получается, что степень везучести терпилы заключается лишь во временном промежутке, по истечению которого его от***дят. Это если вкратце.
...Потому что у Януковича были понятия уголовника, у Порошенко - бизнесмена, а у Зеленского нет никаких понятий. Вроде как ничто не мешает. Но и не помогает тоже.
В Китае уже построена диктатура, во главе которой стоит военная элита. В России всё получилось по раскладам типичных гопников, дорвавшихся к власти. А у нас диктатура не может построиться - поскольку её некому строить.
Ведь человек всегда применяет свой опыт при принятии решений. Скажите, какой же опыт у короля Терпиллы и Ермака для этого есть?
Всё, что такие люди умеют, - башлять за эфиры и белый пиар. Ну чтобы на их концерты ходили такие же дебилы, как и на сцене кривляются. Денег дал, под софиты вышел, ещё больше денег получил. Вполне простенькая система....
малые народы рашки изо всех сил старались стать "русскими" и "имперцами" , лишь бы забыть свои корни.