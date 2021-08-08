7 случаев инфицирования штаммом коронавируса "дельта" зафиксированы на Львовщине

Во Львовской области зафиксировано семь случаев заражения "дельта" штаммом коронавируса. Двое из инфицированных вернулись в Украину из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала главный санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимка.

По ее словам, среди семи зараженных штаммом "дельта" двое - вернулись из России, двое - из Великобритании и один человек приехал из Соединенных Штатов.

При этом еще двое зараженных не выезжали за границу и заразились в пределах Львовской области.

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