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Новости Коронавирус и карантин
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7 случаев инфицирования штаммом коронавируса "дельта" зафиксированы на Львовщине

7 случаев инфицирования штаммом коронавируса

Во Львовской области зафиксировано семь случаев заражения "дельта" штаммом коронавируса. Двое из инфицированных вернулись в Украину из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала главный санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимка.

По ее словам, среди семи зараженных штаммом "дельта" двое - вернулись из России, двое - из Великобритании и один человек приехал из Соединенных Штатов.

При этом еще двое зараженных не выезжали за границу и заразились в пределах Львовской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три новых случая инфицирования новым штаммом коронавируса "дельта" обнаружены на Львовщине, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2890)


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Наперсточникиможет это не Дельта а Гама Бетта Альфа Центавта,как вы это во Львове выяснили?
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08.08.2021 18:07 Ответить
Да какая разница (с)..😀
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08.08.2021 18:09 Ответить
Вам, кацапам, копытящимся от КОВИДа по 800 рыл в день, без разницы - для вас крематорий один и тот же
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08.08.2021 18:11 Ответить
На ромашке погадали...выпала дельта...😀..завтра на кофейной гуще погадают..
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08.08.2021 18:17 Ответить
На РАБссии кроме Якутии горит уже Красноярский Край,Иркутская область,дым виден уже на Байкале...неужели и вода снорит? а как же Крым наш?кто поитЬ будет...
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08.08.2021 18:26 Ответить
Эта секта на государственном уровне проповедует коронобесие. За секту коронбесов не голосовать их цель лохдауны и убийство бизнеса с последующей распродажей страны.
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08.08.2021 18:40 Ответить
Одні воюють а інші смердючі рублі у ворога заробляють
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08.08.2021 19:31 Ответить
Пора скупать туалетную бумагу, носки с труселями и лампочки. Скоро опять запрут по домам. Всё идёт к очередному лохдауну
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08.08.2021 21:16 Ответить
 
 