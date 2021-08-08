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7 случаев инфицирования штаммом коронавируса "дельта" зафиксированы на Львовщине
Во Львовской области зафиксировано семь случаев заражения "дельта" штаммом коронавируса. Двое из инфицированных вернулись в Украину из России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала главный санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимка.
По ее словам, среди семи зараженных штаммом "дельта" двое - вернулись из России, двое - из Великобритании и один человек приехал из Соединенных Штатов.
При этом еще двое зараженных не выезжали за границу и заразились в пределах Львовской области.
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Dark Lord #479775
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Привет
показать весь комментарий08.08.2021 18:09 Ответить Мне нравится 2
Valery Greff
показать весь комментарий08.08.2021 18:11 Ответить Мне нравится 2
Привет
показать весь комментарий08.08.2021 18:17 Ответить Мне нравится 2
Senator S #201477
показать весь комментарий08.08.2021 18:26 Ответить Мне нравится 0
юра Лонг
показать весь комментарий08.08.2021 18:40 Ответить Мне нравится 1
Так Треба #489684
показать весь комментарий08.08.2021 19:31 Ответить Мне нравится 2
Неопознанный объект
показать весь комментарий08.08.2021 21:16 Ответить Мне нравится 1
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