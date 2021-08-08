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7 випадків інфікування штамом коронавірусу "дельта" зафіксовано на Львівщині
На Львівщині вже зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадки "дельта"-штаму коронавірусу. З них 2 - повернулися з Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала головний санітарний лікар області Наталія Іванченко-Тімко.
За її словами, серед семи заражених штамом "дельта" двоє - повернулися з Росії, двоє - з Великої Британії і один чоловік приїхав зі Сполучених Штатів.
При цьому ще двоє заражених не виїжджали за кордон і заразилися в межах Львівської області.
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Dark Lord #479775
показати весь коментар08.08.2021 18:07 Відповісти Мені подобається 1
Привет
показати весь коментар08.08.2021 18:09 Відповісти Мені подобається 2
Valery Greff
показати весь коментар08.08.2021 18:11 Відповісти Мені подобається 2
Привет
показати весь коментар08.08.2021 18:17 Відповісти Мені подобається 2
Senator S #201477
показати весь коментар08.08.2021 18:26 Відповісти Мені подобається 0
юра Лонг
показати весь коментар08.08.2021 18:40 Відповісти Мені подобається 1
Так Треба #489684
показати весь коментар08.08.2021 19:31 Відповісти Мені подобається 2
Неопознанный объект
показати весь коментар08.08.2021 21:16 Відповісти Мені подобається 1
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