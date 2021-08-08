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Новини Коронавірус і карантин
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7 випадків інфікування штамом коронавірусу "дельта" зафіксовано на Львівщині

7 випадків інфікування штамом коронавірусу

На Львівщині вже зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадки "дельта"-штаму коронавірусу. З них 2 - повернулися з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала головний санітарний лікар області Наталія Іванченко-Тімко.

За її словами, серед семи заражених штамом "дельта" двоє - повернулися з Росії, двоє - з Великої Британії і один чоловік приїхав зі Сполучених Штатів.

При цьому ще двоє заражених не виїжджали за кордон і заразилися в межах Львівської області.

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карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Львівська область (2413)


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Наперсточникиможет это не Дельта а Гама Бетта Альфа Центавта,как вы это во Львове выяснили?
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08.08.2021 18:07 Відповісти
Да какая разница (с)..😀
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08.08.2021 18:09 Відповісти
Вам, кацапам, копытящимся от КОВИДа по 800 рыл в день, без разницы - для вас крематорий один и тот же
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08.08.2021 18:11 Відповісти
На ромашке погадали...выпала дельта...😀..завтра на кофейной гуще погадают..
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08.08.2021 18:17 Відповісти
На РАБссии кроме Якутии горит уже Красноярский Край,Иркутская область,дым виден уже на Байкале...неужели и вода снорит? а как же Крым наш?кто поитЬ будет...
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08.08.2021 18:26 Відповісти
Эта секта на государственном уровне проповедует коронобесие. За секту коронбесов не голосовать их цель лохдауны и убийство бизнеса с последующей распродажей страны.
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08.08.2021 18:40 Відповісти
Одні воюють а інші смердючі рублі у ворога заробляють
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08.08.2021 19:31 Відповісти
Пора скупать туалетную бумагу, носки с труселями и лампочки. Скоро опять запрут по домам. Всё идёт к очередному лохдауну
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08.08.2021 21:16 Відповісти
 
 