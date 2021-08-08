7 випадків інфікування штамом коронавірусу "дельта" зафіксовано на Львівщині

На Львівщині вже зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадки "дельта"-штаму коронавірусу. З них 2 - повернулися з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала головний санітарний лікар області Наталія Іванченко-Тімко.

За її словами, серед семи заражених штамом "дельта" двоє - повернулися з Росії, двоє - з Великої Британії і один чоловік приїхав зі Сполучених Штатів.

При цьому ще двоє заражених не виїжджали за кордон і заразилися в межах Львівської області.

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