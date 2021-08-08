Крымского татарина Османа Аджиосманова, пропавшего на оккупированном полуострове месяц назад, нашли мертвым, - СМИ

В оккупированном Крыму находившийся более месяца в розыске 19-летний крымский татарин Осман Аджиосманов найден мертвым.

Об этом сообщает крымскотатарская газета "Авдет" со ссылкой на поисковую группу "Лиза Алерт", информирует Цензор.НЕТ.

"Находящийся более месяца в розыске Осман Аджиосманов найден мертвым", - говорится в сообщении.

По неподтвержденным данным, молодого человека нашли повешенным в лесополосе.

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19-летний Осман Аджиосманов пропал 2 июля в поселке Зуя Белогорского (Карасубазарского) района. Он проживал с бабушкой, которая воспитывала его с 3-летнего возраста.

Также сообщается, что несколько дней назад было найдено тело пропавшего 26 июля Айдера Джемалядинова. По словам пользователей соцсетей, знакомых с семьей погибшего, его нашли повешенным в Симферопольском (Акмесджитском) районе оккупированного Крыма.