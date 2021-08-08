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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крымского татарина Османа Аджиосманова, пропавшего на оккупированном полуострове месяц назад, нашли мертвым, - СМИ

Крымского татарина Османа Аджиосманова, пропавшего на оккупированном полуострове месяц назад, нашли мертвым, - СМИ

В оккупированном Крыму находившийся более месяца в розыске 19-летний крымский татарин Осман Аджиосманов найден мертвым.

Об этом сообщает крымскотатарская газета "Авдет" со ссылкой на поисковую группу "Лиза Алерт", информирует Цензор.НЕТ.

"Находящийся более месяца в розыске Осман Аджиосманов найден мертвым", - говорится в сообщении.

По неподтвержденным данным, молодого человека нашли повешенным в лесополосе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконно заключенных в РФ крымских татар Салединова и Исмаилова поместили в изолятор за попытку осуществить намаз, - Денисова

19-летний Осман Аджиосманов пропал 2 июля в поселке Зуя Белогорского (Карасубазарского) района. Он проживал с бабушкой, которая воспитывала его с 3-летнего возраста.

Также сообщается, что несколько дней назад было найдено тело пропавшего 26 июля Айдера Джемалядинова. По словам пользователей соцсетей, знакомых с семьей погибшего, его нашли повешенным в Симферопольском (Акмесджитском) районе оккупированного Крыма.

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Крым (26360) смерть (9210) крымские татары (2715)


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Топ комментарии
+42
Суки русские.
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08.08.2021 21:14
+30
Дело рук кацапских фашиств!!
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08.08.2021 21:17
+12
Пора татарам вешать ФСБешников. И прочую руськую падаль.
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08.08.2021 21:25
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Суки русские.
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08.08.2021 21:14 Ответить
Дело рук кацапских фашиств!!
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08.08.2021 21:17 Ответить
Старая там беда у того народа крымского. Одни были *за*, другие *против*. Тех что *против* оказалось меньше. *Разделяй и властвуй*---старый метод. Братаны северные пользуются конечно. Но когда нибудь аукнется им.
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08.08.2021 21:24 Ответить
Что за народ такой, крымский?
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08.08.2021 21:49 Ответить
Коренное население Крыма. Вам, приехавшим с зауралья, этого не понять
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08.08.2021 22:26 Ответить
Коренное население Крымского полуострова - это кырымлы, караимы и крымчаки. Только кацапы и их шлюхи говорят о "крымском народе" и народе Крыма". А "приехавший с зауралья" Сашко Билый давил кацапов в Ичкерии.
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08.08.2021 22:39 Ответить
все верно!
коренные в Крыму - тлько къырымлы !

а "народ Крыма" - московский бред
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08.08.2021 23:21 Ответить
Татарский---коренной. Не смогли объединится они. Та и реально стали возвращатся с 1988-89гг. Мало их там было вернувшихся. По официальной версии чуть больше вроде 300тыс. чел.
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08.08.2021 23:50 Ответить
Объединиться с кем не смогли? Для чего объединиться?
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08.08.2021 23:58 Ответить
Между собой---политически, создать допустим свою партию, вера только удержала их. Здесь нет смысла особо разбиратся. Они сами сумеют. Просто многие проголосовали в 2014г положительно на референдуме. Многие выехали сразу в Украину. Оставшимся сложнее стало, из числа тех кто не хотел РФ. В новости то речь шла о молодом человеке который явно был не на стороне сегодняшней там власти. И скорее всего и погиб за это. И не только он за эти годы. Тема не простая.
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09.08.2021 00:07 Ответить
Из каких источников Вы узнали о положительном голосовании многих крымских татар на "рефререндуме"? Мустафа Джемилев говорит что кырымлы на "референдум" вообще не ходили. Также, он говорит что руководство Меджлиса просило у тогдашнего руководства Украины оружие, чтобы крымские татары смогли с оружием в руках защитить свой дом...
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09.08.2021 00:25 Ответить
С таким же успехом и я могу спросить за источники про Джемилёва что говорил он. Говорил. За эти годы в Крым ездили с Украины отдыхать. Имею в виду уже после 14 г. И на долго. И туда куда раньше когда то. И много разговаривали, спрашивали, отвечали там многие тоже реально. Реальная картина всегда реальна. На фоне официальных выкладок. Крым самая сильная 5 колона была и осталась с точки зрения событий 1991г. Плюс ошибки политики в те годы нашей власти , особенно по части представления автономии---роковая ошибка. И многие тогда предупреждали. И грянул сразу Мешков там. Но оказался неугоден и братанам северным тоже. Но они его припрятали у себя. Даже как то вот вылез несколько лет назад---и опять не то упорол дурень старый. Крым тема сложная была и будет. Хлебанём ещё. А сегодня там хлебают татары.
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09.08.2021 00:39 Ответить
Джемилев лжёт? Вы знаете, кто такой Джемилев, что такое Меджлис, и кем является Джемилев для кырымлы? Вы занимались социологией на оккупированной территории?! Почему "с Украины"? Каким боком 5-я колонна до крымских татар?
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09.08.2021 00:56 Ответить
Вы где прочли в моём коменте что Джемилёв врёт? Странные фантазии у вас. Я в Крым попал первый раз в 1962г и жил чуть, и позже работал с этими людьми. И сегодня прекрасно знаю ситуацию в Евпатории. У жены там подруга. Сыновья у неё взрослые. Что, где , почём, какая зарплата и прочее из первых рук знаю. А пятая колона---брежневские отставники всех мастей и их семьи в 3 поколении. При совдепии туда на пенсию пёрли с Заполярного круга и приравненые к ним генералы, адмиралы и прочие. Кстати по югу Украины таких валом с тех же лет. Оставьте себе вашу социологию. Реальность гораздо иначе выглядит. Тема закрыта. Здесь форум.
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09.08.2021 16:20 Ответить
Мои фантазии в том что врёте Вы.
"Старая там беда у того народа крымского. Одни были *за*, другие *против*. Тех что *против* оказалось меньше"... "Татарский---коренной. Не смогли объединится они" - это Ваши слова.
Меджлис решил, что крымские татары на фейкореферендум не идут, и они не ходили, за исключением пары отщепенцев. Это то что говорил и говорит лично Джемилев (без каких-либо источников).
Кто-то из вас лжёт. И я уверен что это не Мустафа-ага.
И теперь можно авторитетно закрывать тему, гражданин соврамши.
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09.08.2021 16:39 Ответить
Про прохання "дать зброю" чую перший раз : навпаки - Джемільов постійно говорив про мирний характер протестів! І я його розумію - ще однієї депортації (після придушення збройного спротиву) татари-б не пережили Їх і так в тому ж Криму втроє менше ніж в Туреччині куди вони емігрували після захоплення Криму при Катерині ІІ
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09.08.2021 05:58 Ответить
Яр, про то что руководство Меджлиса просило оружие ручаться не буду, а крымские татары оружие просили. Слышал это от Муждабаева (он часто беседовал и с Джемилевым, и с Чубаровым) и от Ленура Ислямова.
Я тоже понимаю, что если бы крымские татары начали стрелять, в РФ с радостью бы добавили к сталинскому статусу "народ предатель", статус "народ террорист".

Джемилев просил Эрдогана перекрыть Босфор, блокировать полуостров турецким флотом и присоединиться к санкциям...
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09.08.2021 09:58 Ответить
Пора татарам вешать ФСБешников. И прочую руськую падаль.
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08.08.2021 21:25 Ответить
Ну кто еще сомневается в нацистских устремлениях двух недофюреров? Они в петле (по Фрейду) видят всех своих врагов их идеологии... Так кто там увидел свою петлю в анальном глазике кровавого оккупанта? Зелебобики, если не понятно, то команда ФАС уже прозвучала...
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08.08.2021 21:28 Ответить
там уже следы при одноразовом падении как у Шишова 100 не найдут...и искать не будут...самоубийство будет однозначно...а если и найдут, то повесят на тех же татар
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08.08.2021 21:28 Ответить
геноцид татарского народа в Крыму! Неужели "казанские" промолчат?
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08.08.2021 21:31 Ответить
"Генетические исследования показали, что основные региональные группы татар (поволжские, сибирские и крымские) не имеют общих предков и, таким образом, их формирование происходило независимо друг от друга."

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B https://ru.wikipedia.org/wiki/Татары
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08.08.2021 22:09 Ответить
думаешь "поволжские" и "казанские" об этом знают?)))
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08.08.2021 23:31 Ответить
гэбня не сеет и не жнёт-
стреляет, вешает и бьёт,
и потому в любой стране -
растёт лишь ненависть к гэбне
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08.08.2021 21:32 Ответить
лапотные ублюдки...
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08.08.2021 21:44 Ответить
1937 розпочався
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08.08.2021 21:48 Ответить
КОГДА МЫ ВЕРНЕМСЯ
Лиля БУДЖУРОВА
Когда мы вернемся домой всем народом,
Придется вам вспомнить откуда мы родом,

Придется вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберемся

И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплеванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.

Когда мы вернемся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит еще память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернемся, все будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.

Когда мы вернемся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернет родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слезы утрем им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,

Но даже кто падал, тот знал, мы вернемся,
Все вместе под небом родным соберемся!
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08.08.2021 22:35 Ответить
то дайте їм води. зупиніть наші АЕС, віддайте газосховища і поставте ківу міністром оборони.
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08.08.2021 22:51 Ответить
пацани і дівчата, я з компом не дружу і хочу запитати, яка лядь могла поміняти у мене прапор України на америкоський та як це поміняти?
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08.08.2021 22:55 Ответить
Це залежить від Вашого провайдера.
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08.08.2021 23:13 Ответить
і ще. як цим ..дарасам написати один раз що я людина, щоб більше не питали де літак а де машина?
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08.08.2021 22:57 Ответить
Почерк с Шыщовым 1:1
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09.08.2021 00:43 Ответить
 
 