РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10745 посетителей онлайн
Новости Газ
3 918 10

Украина противодействует сценарию РФ в газовом вопросе, - глава МИД

Украина противодействует сценарию РФ в газовом вопросе, - глава МИД

Россия закачала в газохранилища "Газпрома" очень мало газа на фоне того, что в мире растет цена на газ, и шантажирует Европу. Украина же противодействует сценарию Кремля в газовом вопросе.

Как информирует Цензор.НЕТ, ситуацию прокомментировал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Именно это (шантаж. - Ред.) мы и наблюдаем. Но мы не просто смотрим на это — мы противодействуем этому сценарию, который не соответствует ни интересам Украины, ни интересам Европы, ни интересам США. Мы к этому факту привлекали внимание в Вашингтоне. Будем об этом говорить и с Германией, которая недавно прислала нам официальное согласие на проведение консультаций по "Северному потоку-2", которые Украина инициировала в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, относительно потенциального нарушения положений Соглашения об ассоциации. Сейчас мы видим, что Россия не подходит к вопросу транзита газа добродетельно, то есть начинает манипулировать", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что просто договориться с Россией невозможно.

"Некоторые страны в Европе считают, что еще можно договориться с Россией. Мы считаем, что нет. Речь идет о договоренности в газовом секторе. Мы объясняем, что не верим в этот сценарий, и поэтому полагаться на добропорядочность России - это риск, который зашкаливает. Нужно искать альтернативные инструменты, альтернативные гарантии энергетической безопасности", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина без газа точно не останется, - Данилов о "Северном потоке-2"

Напомним, что Россия строит "Северный поток-2" в обход Украины. Это может вызвать падение транзита газа через украинскую газотранспортную систему. США и Германия официально согласовали завершение строительства этого газопровода, по прогнозам, он будет готов к вводу в эксплуатацию в конце августа - начале сентября.

Газ (10223) Газпром (3183) Европа (1828) МИД (6933) россия (95326) цены (2290) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Стратегия России -- Соглашение США и ФРГ по СП-2 не налагает на РФ обязательств перед Украиной. Вот и ВСЁ.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:11
+3
лапить. ти репу зібрав... рубай дрова репоед. в раші газу для людей нема..
показать весь комментарий
09.08.2021 08:19
+3
противодействовать рашистам в газовой войне украинцам очень просто. нужно не воровать,и разрабатывать свои месторождения и качать свой газ населению и промышленности. шоб вы понимали,что в маленькой украине розведанных залежей больше в два раза чем в огромной параше.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кулеба жалок.....
показать весь комментарий
09.08.2021 07:58 Ответить
лапить. ти репу зібрав... рубай дрова репоед. в раші газу для людей нема..
показать весь комментарий
09.08.2021 08:19 Ответить
)))
показать весь комментарий
09.08.2021 19:21 Ответить
Стратегия России -- Соглашение США и ФРГ по СП-2 не налагает на РФ обязательств перед Украиной. Вот и ВСЁ.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:11 Ответить
💨💨
показать весь комментарий
09.08.2021 08:24 Ответить
противодействовать рашистам в газовой войне украинцам очень просто. нужно не воровать,и разрабатывать свои месторождения и качать свой газ населению и промышленности. шоб вы понимали,что в маленькой украине розведанных залежей больше в два раза чем в огромной параше.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:27 Ответить
Пізно всрались.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:28 Ответить
Кулебы из всех СМИ не вылазит. Ничего кроме жалости как к убожеству к себе он не вызывает.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:30 Ответить
Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
показать весь комментарий
09.08.2021 09:00 Ответить
Прискорбно, что все усилия "членограя" и его правящей "элиты" квартала уходят в видосики и словоблудие, борьбу с "северным" и "южным" потоками, а не на развитие экономики и собственной добычи углеводородов...
показать весь комментарий
09.08.2021 09:19 Ответить
 
 