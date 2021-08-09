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Новини газ
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Україна протидіє сценарію РФ у газовому питанні, - глава МЗС

Україна протидіє сценарію РФ у газовому питанні, - глава МЗС

Росія закачала в газосховища "Газпрому" дуже мало газу на тлі того, що у світі зростає ціна на газ, і шантажує Європу. Україна ж протидіє сценарію Кремля в газовому питанні.

Як інформує Цензор.НЕТ, ситуацію прокоментував у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Саме це (шантаж — ред.) ми й спостерігаємо. Але ми не просто дивимося на це – ми протидіємо цьому сценарію, який не відповідає ані інтересам України, ані інтересам Європи, ані інтересам США. Ми до цього факту привертали увагу у Вашингтоні. Будемо про це говорити і з Німеччиною, яка нещодавно надіслала нам офіційну згоду на проведення консультацій щодо "Північного потоку-2", які Україна ініціювала відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, щодо потенційного порушення положень Угоди про асоціацію. Наразі ми бачимо, що Росія не підходить до питання транзиту газу доброчесно, тобто починає маніпулювати", — сказав він.

Кулеба підкреслив, що просто домовитися з Росією неможливо.

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"Деякі країни в Європі вважають, що ще можна домовитись з Росією. Ми вважаємо, що ні. Йдеться про домовленість у газовому секторі. Ми пояснюємо, що не віримо в цей сценарій, і тому покладатися на доброчесність Росії – це ризик, який зашкалює. Потрібно шукати альтернативні інструменти, альтернативні гарантії енергетичної безпеки", — сказав він.

Нагадаємо, що Росія будує "Північний потік-2" в обхід України. Це може викликати падіння транзиту газу через українську газотранспортну систему. США й Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва цього газопроводу, за прогнозами, він буде готовий до введення в експлуатацію наприкінці серпня - початку вересня.

Автор: 

газ (10403) Газпром (3386) Європа (1785) МЗС (4106) росія (64871) ціни (3900) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Стратегия России -- Соглашение США и ФРГ по СП-2 не налагает на РФ обязательств перед Украиной. Вот и ВСЁ.
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09.08.2021 08:11
+3
лапить. ти репу зібрав... рубай дрова репоед. в раші газу для людей нема..
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09.08.2021 08:19
+3
противодействовать рашистам в газовой войне украинцам очень просто. нужно не воровать,и разрабатывать свои месторождения и качать свой газ населению и промышленности. шоб вы понимали,что в маленькой украине розведанных залежей больше в два раза чем в огромной параше.
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09.08.2021 08:27
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Кулеба жалок.....
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09.08.2021 07:58 Відповісти
лапить. ти репу зібрав... рубай дрова репоед. в раші газу для людей нема..
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09.08.2021 08:19 Відповісти
)))
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09.08.2021 19:21 Відповісти
Стратегия России -- Соглашение США и ФРГ по СП-2 не налагает на РФ обязательств перед Украиной. Вот и ВСЁ.
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09.08.2021 08:11 Відповісти
💨💨
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09.08.2021 08:24 Відповісти
противодействовать рашистам в газовой войне украинцам очень просто. нужно не воровать,и разрабатывать свои месторождения и качать свой газ населению и промышленности. шоб вы понимали,что в маленькой украине розведанных залежей больше в два раза чем в огромной параше.
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09.08.2021 08:27 Відповісти
Пізно всрались.
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09.08.2021 08:28 Відповісти
Кулебы из всех СМИ не вылазит. Ничего кроме жалости как к убожеству к себе он не вызывает.
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09.08.2021 08:30 Відповісти
Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
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09.08.2021 09:00 Відповісти
Прискорбно, что все усилия "членограя" и его правящей "элиты" квартала уходят в видосики и словоблудие, борьбу с "северным" и "южным" потоками, а не на развитие экономики и собственной добычи углеводородов...
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09.08.2021 09:19 Відповісти
 
 