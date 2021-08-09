РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10702 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
994 1

Финляндия с сегодняшнего дня открыла границы для граждан Украины

Финляндия с сегодняшнего дня открыла границы для граждан Украины

Финляндия с понедельника, 9 августа, открыла границы для украинцев и вводит ограничения прибытия для граждан некоторых стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Yle.

"С понедельника снимаются ограничения на въезд в Финляндию для тех, кто прибывает из Украины прямыми рейсами. Сейчас между Киевом и Хельсинки дважды в неделю - по средам и субботам - летает украинская авиакомпания SkyUp", - говорится в сообщении.

Одновременно с 9 августа восстанавливаются ограничения на въезд в Финляндию из Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура. Жителям этих стран для въезда требуется веское основание.

Ограничения сохранятся до 22 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный инфекционист США Фаучи прогнозирует появление штамма коронавируса, "который будет ускользать от защиты вакцины"

Как сообщалось ранее, с субботы, 7 августа, Венгрия сняла ограничения для украинцев, которые едут в страну наземным транспортом. Отныне им не надо сдавать ПЦР-тесты, соблюдать карантин или предоставлять справки о вакцинации.

граница (5256) карантин (16729) туризм (1543) Финляндия (952) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гоп до купи на полуницю.
показать весь комментарий
09.08.2021 09:34 Ответить
 
 