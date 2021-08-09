Фінляндія від сьогодні відкрила кордони для громадян України

Фінляндія з понеділка, 9 серпня, відкрила кордони для українців і вводить обмеження на прибуття для громадян деяких країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє Yle.

"З понеділка знімаються обмеження на в'їзд до Фінляндії для тих, хто прибуває з України прямими рейсами. Зараз між Києвом і Гельсінкі двічі в тиждень - по середах і суботах - літає українська авіакомпанія SkyUp", - йдеться в повідомленні.

Одночасно з 9 серпня відновлюються обмеження на в'їзд до Фінляндії з Азербайджану, Південної Кореї, Японії, Молдови, Сербії та Сінгапуру. Жителям цих країн для в'їзду потрібна вагома підстава.

Обмеження збережуться до 22 серпня.

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Як повідомлялося раніше, з суботи, 7 серпня, Угорщина зняла обмеження для українців, які їдуть в країну наземним транспортом. Відтепер їм не треба здавати ПЛР-тести, дотримуватися карантину або надавати довідки про вакцинацію.