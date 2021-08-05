Від сьогодні змінилися правила в'їзду в Україну

Зміни щодо правил перетину державного кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на сході України і адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом набули чинності 5 серпня.

Так, постановою Кабінету Міністрів від 28 липня 2021 р. №787 внесено зміни до обмежувальних протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, згідно з ухваленимим змінами, іноземцям та особам без громадянства, за винятком окремих категорій, як і раніше, під час в'їзду до України потрібно мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні, а також негативний результат ПЛР або експрес-тестування COVID-19, проведене не більш ніж за 72 години до перетину кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених, або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19, або про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

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Водночас рішенням уряду визначено, що особи, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну, підлягають самоізоляції. Це стосується як громадян України, так і іноземців. Серед винятків, під самоізоляцію при перетині кордону не підпадають особи, які не досягли 18 років, громадяни України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року, члени офіційних делегацій іноземних держав, співробітників міжнародних організацій та інші категорії громадян, відповідно до затверджених винятків.

Перетин державного кордону на в'їзд до України іноземцями та особами без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного додатку електронного сервісу "Вдома" забороняється. У разі неможливості встановлення мобільного додатку, відмови від його встановлення, прикордонники відмовлятимуть таким особам у перетині державного кордону.

Крім цього, самоізоляція передбачена і для громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. Вона не стосується осіб, які не досягли 18 років, працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні та ін.

Самоізоляція, обсервація особи у зв'язку з перетином кордону не застосовується або припиняється у разі отримання негативного результату тестування COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину державного кордону. Дана норма не стосується осіб, які прибули з Росії, Індії та перебували на їхній території понад сім днів протягом останніх 14 днів.

Для осіб, які прибули з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Криму та Севастополя самоізоляція, обсервація не застосовується або припиняється у разі отримання негативного результату тестування COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину контрольних пунктів в'їзду на ВОТ та виїзду з них.

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Термін самоізоляції становить 10 днів для осіб, які перетнули державний кордон або контрольні пункти в'їзду-виїзду, і починається через 72 години з моменту перетину.

Ця норма не стосується осіб, які прибули з Росії чи Індії та перебували на їхній території понад сім днів протягом останніх 14 днів. Для них самоізоляція триватиме 14 днів і почнеться від моменту перетину кордону. Раніше її припинити буде неможливо.