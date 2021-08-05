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Новини Коронавірус і карантин
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Від сьогодні змінилися правила в'їзду в Україну

Від сьогодні змінилися правила в'їзду в Україну

Зміни щодо правил перетину державного кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на сході України і адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом набули чинності 5 серпня.

Так, постановою Кабінету Міністрів від 28 липня 2021 р. №787 внесено зміни до обмежувальних протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, згідно з ухваленимим змінами, іноземцям та особам без громадянства, за винятком окремих категорій, як і раніше, під час в'їзду до України потрібно мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні, а також негативний результат ПЛР або експрес-тестування COVID-19, проведене не більш ніж за 72 години до перетину кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених, або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19, або про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати на технічному рівні, - Мінціфри

Водночас рішенням уряду визначено, що особи, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну, підлягають самоізоляції. Це стосується як громадян України, так і іноземців. Серед винятків, під самоізоляцію при перетині кордону не підпадають особи, які не досягли 18 років, громадяни України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року, члени офіційних делегацій іноземних держав, співробітників міжнародних організацій та інші категорії громадян, відповідно до затверджених винятків.

Перетин державного кордону на в'їзд до України іноземцями та особами без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного додатку електронного сервісу "Вдома" забороняється. У разі неможливості встановлення мобільного додатку, відмови від його встановлення, прикордонники відмовлятимуть таким особам у перетині державного кордону.

Крім цього, самоізоляція передбачена і для громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. Вона не стосується осіб, які не досягли 18 років, працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні та ін.

Самоізоляція, обсервація особи у зв'язку з перетином кордону не застосовується або припиняється у разі отримання негативного результату тестування COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину державного кордону. Дана норма не стосується осіб, які прибули з Росії, Індії та перебували на їхній території понад сім днів протягом останніх 14 днів.

Для осіб, які прибули з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Криму та Севастополя самоізоляція, обсервація не застосовується або припиняється у разі отримання негативного результату тестування COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину контрольних пунктів в'їзду на ВОТ та виїзду з них.

Також читайте: Нові карантинні правила перетину кордону почнуть діяти в Україні з 5 серпня, - Кузін

Термін самоізоляції становить 10 днів для осіб, які перетнули державний кордон або контрольні пункти в'їзду-виїзду, і починається через 72 години з моменту перетину.

Ця норма не стосується осіб, які прибули з Росії чи Індії та перебували на їхній території понад сім днів протягом останніх 14 днів. Для них самоізоляція триватиме 14 днів і почнеться від моменту перетину кордону. Раніше її припинити буде неможливо.

Автор: 

кордон (4754) карантин (18172) подорож (92) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Намертво перекрити кордон із кацапією - і баста!
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05.08.2021 08:33
+4
блин, для кацапов есть шанс перекрыть бордер в такое ковидное время, вплоть до освобождения Крыма с востоком
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05.08.2021 08:01
+1
Нехай щастить.
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05.08.2021 08:04
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блин, для кацапов есть шанс перекрыть бордер в такое ковидное время, вплоть до освобождения Крыма с востоком
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05.08.2021 08:01 Відповісти
Нехай щастить.
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05.08.2021 08:04 Відповісти
Намертво перекрити кордон із кацапією - і баста!
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05.08.2021 08:33 Відповісти
Тоесь я правильно понимаю - три дня можно вирусец разносить любыми дозами и только потом гдето отсидеться?

Второй вопрос, украинец возвращается, но планшета у него нет - его разворачивают назад?
Любопытненько.
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05.08.2021 09:32 Відповісти
Второй вопрос, украинец возвращается, но планшета у него нет - его разворачивают назад?

Читать внимательно - никак? Это касается иностранцев и лиц без гражданства.
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05.08.2021 16:23 Відповісти
Хто хоче мати вибір, який з документів пред'являти при поверненні в Україну з-за кордону (негативний тест чи довідку про вакцинацію), прохання підтримати петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/120764

У іноземних громадян такий вибір є, чому такого вибору не повинно бути у громадян України? Чим ми гірші за іноземців?
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05.08.2021 09:44 Відповісти
А довідку про вакцинацію не всім дають, нема бланків як завжди.
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05.08.2021 13:45 Відповісти
не нужно ля-ля. за бугром, без вакцинации, вас даже в маркет не пустят
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05.08.2021 14:33 Відповісти
Ці вимоги діють і на тих хто приїжджає з Заходу. І от я з американським телефоном маю встановити "Вдома" яка на ньому просто не працює якщо на ньому нема роумінгу, вже перевіряв. Ну що тут скажеш.
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05.08.2021 14:00 Відповісти
 
 