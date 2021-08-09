Венгрия открыла границы для граждан Украины: тест или сертификат о вакцинации необходим только для путешествующих самолетом

С 7 августа 2021 граждане Украины могут пересекать украино-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Для въезда граждан в Венгрию остаются требования, определенные Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт/виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение).

Исключением является въезд в Венгрию авиационным транспортом, в том числе дополнительно требуется отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский или венгерский сертификат о вакцинации (вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет).

Для транзитного проезда страной представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, результаты тестов на вирус и т.д.).

Если срок пребывания в странах Шенгенской зоны закончился после введения этими странами карантинных мероприятий для избежания штрафа, гражданам, которые пересекают венгерскую границу, необходимо документально доказать венгерским компетентным органам, что они находились на карантине, либо что документы на продление срока разрешения были поданы в соответствующий орган и т.д. (должен быть документ официального органа). В то же время, каждый отдельный случай подлежит тщательной проверке и рассматривается в индивидуальном порядке.

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