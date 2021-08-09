Угорщина відкрила кордони для громадян України: тест або сертифікат про вакцинацію необхідний тільки для тих, хто подорожує літаком

Від 7 серпня 2021 року громадяни України можуть перетинати україно-угорський кордон без обмежень, введених в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Для в’їзду громадян в Угорщину залишаються вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення).

Винятком є в’їзд до Угорщини авіаційним транспортом, зокрема додатково вимагається негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду, або український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років).

Також читайте: Фінляндія від сьогодні відкрила кордони для громадян України

Для транзитного проїзду країною представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, результати тестів на вірус тощо).

Якщо строк перебування в країнах Шенгенської зони закінчився після запровадження цими країнами карантинних заходів, для уникнення штрафу, громадянам, які перетинають угорський кордон, необхідно документально довести угорським компетентним органам, що вони перебували у карантині, або що документи на продовження строку дозволу були подані до відповідного органу тощо (має бути документ офіційного органу). Водночас, кожен окремий випадок підлягає ретельній перевірці та розглядається в індивідуальному порядку.