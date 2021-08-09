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Новости Пожары в Украине
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За неделю на водоемах Украины погибли 56 человек, во время пожаров - 12, - ГСЧС

За неделю на водоемах Украины погибли 56 человек, во время пожаров - 12, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 02.08 по 08.08) на водных объектах Украины погибли 56 человек, во время пожаров - 12.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 578 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 50 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 959 пожаров, спасены во время пожаров 11 человек и не допущено уничтожение огнем 343 зданий и 37 ед. техники. Во время пожаров погибли 12 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 320 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 322 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 767 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 56 человек.

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пожар (5930) смерть (9211) вода (918)


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Забетонировать все водоёмы и выгнать всех на улицу.
А то пандемия купания и нахождения в помещениях заразит всех!
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09.08.2021 09:50 Ответить
Водоемы убивают больше людей, чем война.
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09.08.2021 10:27 Ответить
 
 