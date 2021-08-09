За тиждень на водоймах України загинули 56 осіб, під час пожеж - 12, - ДСНС
Протягом минулого тижня (з 02.08 по 08.08) на водних об'єктах України загинули 56 осіб, під час пожеж - 12.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
З початку тижня зареєстровано 2 тис. 578 надзвичайних подій. Унаслідок вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 50 осіб.
Ліквідовано 1 тис. 959 пожеж, врятовано під час пожеж 11 осіб і не допущено знищення вогнем 343 будинків і 37 од. техніки. Під час пожеж загинуло 12 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн. 320 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 322 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 767 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 56 осіб.
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