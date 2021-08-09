Электронный реестр ветеранов запустят полностью до Нового года, - Лапутина
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина назвала сроки запуска электронного реестра ветеранов. В тестовом режиме его запустят ко Дню Независимости.
Об этом министр рассказала в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, реестр неотрывен от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете.
"Мы его (реестр. - Ред.) в тестовом режиме планируем запустить ко Дню Независимости, а к Новому году в планах уже есть полный запуск. Реестр неотрывен от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете. ... Если у нас заработает тот же реестр ветеранов, это инструмент, чтобы получать обобщенную информацию о том, где проживают эти люди, какие у них потребности в услугах и тому подобное. Я бы здесь говорила и об экстренной психологической помощи", - отметила Лапутина.
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