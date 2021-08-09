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Электронный реестр ветеранов запустят полностью до Нового года, - Лапутина

Электронный реестр ветеранов запустят полностью до Нового года, - Лапутина

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина назвала сроки запуска электронного реестра ветеранов. В тестовом режиме его запустят ко Дню Независимости.

Об этом министр рассказала в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, реестр неотрывен от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете.

"Мы его (реестр. - Ред.) в тестовом режиме планируем запустить ко Дню Независимости, а к Новому году в планах уже есть полный запуск. Реестр неотрывен от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете. ... Если у нас заработает тот же реестр ветеранов, это инструмент, чтобы получать обобщенную информацию о том, где проживают эти люди, какие у них потребности в услугах и тому подобное. Я бы здесь говорила и об экстренной психологической помощи", - отметила Лапутина.

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Автор: 

реестр (319) Министерство по делам ветеранов (232) Лапутина (52)


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после реестра моряков вашим реестрам - грош цена
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09.08.2021 10:03 Ответить
После судилищ над ветеранами АТО сам собой возникает вопрос: а для чего на самом деле создается этот реестр?
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09.08.2021 10:07 Ответить
 
 