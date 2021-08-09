Електронний реєстр ветеранів запустять повністю до Нового року, - Лапутіна

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна назвала терміни запуску електронного реєстру ветеранів. У тестовому режимі його запустять до Дня Незалежності.

Про це міністр розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, це все буде в єдиному пакеті.

"Ми його (реєстр. - ред.) в тестовому режимі плануємо запустити до Дня Незалежності, а до Нового року в планах уже є повний запуск. Реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, це все буде в єдиному пакеті... Якщо в нас запрацює той же реєстр ветеранів, це інструмент, щоб отримувати узагальнену інформацію про те, де проживають ці люди, які в них потреби в послугах тощо. Я б тут говорила і про екстрену психологічну допомогу", - зазначила Лапутіна.

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