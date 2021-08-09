УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6377 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 141 2

Електронний реєстр ветеранів запустять повністю до Нового року, - Лапутіна

Електронний реєстр ветеранів запустять повністю до Нового року, - Лапутіна

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна назвала терміни запуску електронного реєстру ветеранів. У тестовому режимі його запустять до Дня Незалежності.

Про це міністр розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, це все буде в єдиному пакеті.

"Ми його (реєстр. - ред.) в тестовому режимі плануємо запустити до Дня Незалежності, а до Нового року в планах уже є повний запуск. Реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, це все буде в єдиному пакеті... Якщо в нас запрацює той же реєстр ветеранів, це інструмент, щоб отримувати узагальнену інформацію про те, де проживають ці люди, які в них потреби в послугах тощо. Я б тут говорила і про екстрену психологічну допомогу", - зазначила Лапутіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні може бути створена Федерація ветеранського спорту, - Лапутіна

реєстр (840) Міністерство у справах ветеранів (304) Лапутіна (65)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
после реестра моряков вашим реестрам - грош цена
показати весь коментар
09.08.2021 10:03 Відповісти
После судилищ над ветеранами АТО сам собой возникает вопрос: а для чего на самом деле создается этот реестр?
показати весь коментар
09.08.2021 10:07 Відповісти
 
 