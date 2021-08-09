Врач-инфекционист Голубовская объяснила, почему является противником массовой вакцинации переболевших COVID-19

Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что по-прежнему является противником массовой вакцинации переболевших COVID-19, по крайней мере, в первые 6 месяцев.

Об этом Голубовская написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Врач отметила, что в последнем номере журнала Nature президент Европейской Федерации иммунологических обществ (EFIS) профессор Андреас Радбрух совместно с коллегами опубликовали статью об иммунном ответе на SARS-CoV-2.

Как отметила Голубовская, по словам Радбруха, люди, получившие две дозы вакцины, имеют адекватную защиту и не обязательно нуждаются в третьей вакцинации: "В большинстве случаев уровни антител снижаются через шесть месяцев, но остаются более или менее постоянными на уровне примерно от 10 до 20 процентов от максимального значения реакции на вакцинацию или острую инфекцию. Но это уровень, который по-прежнему защищает человека. Иммунная система умна и делает все, что нужно. Как иммунолог, я поддерживаю вакцинацию, но неоправданно частая вакцинация также может привести к побочным эффектам, которые в настоящее время неизвестны из-за относительно короткого времени наблюдения".

"Я абсолютно полностью согласна с профессором и по-прежнему являюсь противником массовой вакцинации переболевших, по крайней мере, в первые 6 месяцев. В последнем номере журнала Nature доктор Радбрух с коллегами опубликовали статью об иммунном ответе на SARS-CoV-2 (рис.)", - написала Голубовская.

Врач отметила, что в острой фазе болезни уровни антител быстро достигают пика; этот пик генерируется короткоживущими плазматическими клетками. Далее вступают в действие долгоживущие клетки памяти, вырабатывающие антитела. Именно эти клетки обеспечивают долгосрочную продукцию антител на уровне 10-20% от острой фазы, которые обеспечивают стабильную защиту. Эти клетки сохраняются в течение многих лет, если не на всю жизнь.

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"Частые ревакцинации - это старое заблуждение, основанное на том, что концентрации антител во время острой иммунной реакции можно сравнивать с последующими, чтобы рассчитать воображаемый "период полужизни" опосредованного антителами иммунитета".

https://media.nature.com/.../d4158.../d41586-021-01557-z.pdf

Другими словами, друзья, титры антител в периоде реконвалесценции не могут быть такими же, как в острый период болезни, но это вовсе не означает, что мы не защищены. Кроме того, например, у докторов ковидных отделений, у некоторых людей, мы наблюдаем вдруг повышение титров антител после первоначального снижения, видимо, за счёт субклинического инфицирования.

Поэтому без паники, но ещё раз хочу напомнить - концентрируйтесь на вакцинации неиммунных, не болевших людей из групп риска. Их по-прежнему очень много. И они должны быть защищены", - добавила врач.