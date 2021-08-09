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Новости Борьба с коронавирусом
24 012 39

Врач-инфекционист Голубовская объяснила, почему является противником массовой вакцинации переболевших COVID-19

Врач-инфекционист Голубовская объяснила, почему является противником массовой вакцинации переболевших COVID-19

Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что по-прежнему является противником массовой вакцинации переболевших COVID-19, по крайней мере, в первые 6 месяцев.

Об этом Голубовская написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Врач отметила, что в последнем номере журнала Nature президент Европейской Федерации иммунологических обществ (EFIS) профессор Андреас Радбрух совместно с коллегами опубликовали статью об иммунном ответе на SARS-CoV-2.

Как отметила Голубовская, по словам Радбруха, люди, получившие две дозы вакцины, имеют адекватную защиту и не обязательно нуждаются в третьей вакцинации: "В большинстве случаев уровни антител снижаются через шесть месяцев, но остаются более или менее постоянными на уровне примерно от 10 до 20 процентов от максимального значения реакции на вакцинацию или острую инфекцию. Но это уровень, который по-прежнему защищает человека. Иммунная система умна и делает все, что нужно. Как иммунолог, я поддерживаю вакцинацию, но неоправданно частая вакцинация также может привести к побочным эффектам, которые в настоящее время неизвестны из-за относительно короткого времени наблюдения".

"Я абсолютно полностью согласна с профессором и по-прежнему являюсь противником массовой вакцинации переболевших, по крайней мере, в первые 6 месяцев. В последнем номере журнала Nature доктор Радбрух с коллегами опубликовали статью об иммунном ответе на SARS-CoV-2 (рис.)", - написала Голубовская.

Врач-инфекционист Голубовская объяснила, почему является противником массовой вакцинации переболевших COVID-19 01

Врач отметила, что в острой фазе болезни уровни антител быстро достигают пика; этот пик генерируется короткоживущими плазматическими клетками. Далее вступают в действие долгоживущие клетки памяти, вырабатывающие антитела. Именно эти клетки обеспечивают долгосрочную продукцию антител на уровне 10-20% от острой фазы, которые обеспечивают стабильную защиту. Эти клетки сохраняются в течение многих лет, если не на всю жизнь.

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"Частые ревакцинации - это старое заблуждение, основанное на том, что концентрации антител во время острой иммунной реакции можно сравнивать с последующими, чтобы рассчитать воображаемый "период полужизни" опосредованного антителами иммунитета".

https://media.nature.com/.../d4158.../d41586-021-01557-z.pdf

Другими словами, друзья, титры антител в периоде реконвалесценции не могут быть такими же, как в острый период болезни, но это вовсе не означает, что мы не защищены. Кроме того, например, у докторов ковидных отделений, у некоторых людей, мы наблюдаем вдруг повышение титров антител после первоначального снижения, видимо, за счёт субклинического инфицирования.

Поэтому без паники, но ещё раз хочу напомнить - концентрируйтесь на вакцинации неиммунных, не болевших людей из групп риска. Их по-прежнему очень много. И они должны быть защищены", - добавила врач.

вакцина (3814) COVID-19 (18608) Голубовская (72)


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Топ комментарии
+13
Хоть кто-то с мозгами...
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09.08.2021 10:52
+6
Абсолютно согласен, я бы даже переболевших людей с нормальным иммунитетом не вакцинировал! Бессмысленно !
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09.08.2021 11:05
+5
Глупая женщина!
А как тогда отмыть 5-7 млрд?
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09.08.2021 10:59
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А никто не в курсе куда пропал Андрей Дидовик?
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09.08.2021 10:44 Ответить
Есть подозрение, что его скушал Поедатель Зябликов, а того, в свою очередь, сожрал Пацюк.
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09.08.2021 11:08 Ответить
Хотя, особо волноваться не стоит. Когда Пацюк покакает, Дидовик снова предстанет в неизменном виде.
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09.08.2021 11:12 Ответить
Хоть кто-то с мозгами...
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09.08.2021 10:52 Ответить
Глупая женщина!
А как тогда отмыть 5-7 млрд?
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09.08.2021 10:59 Ответить
Абсолютно согласен, я бы даже переболевших людей с нормальным иммунитетом не вакцинировал! Бессмысленно !
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09.08.2021 11:05 Ответить
Да они и сами не позволят ломать им нормальный иммунитет.
Вакцинация нужна ослабленным.
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09.08.2021 11:54 Ответить
Иммунитет после болезни тоже не пожизненный, уже через полгода вполне можно заразиться снова.
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09.08.2021 15:33 Ответить
Это что касается антител! Да , титры падают , но есть еще клеточный иммунитет ,о находится в костном мозге ,клетки памяти. Тук вот когда организм сталкивается с тем же вирусом , а антител уже практически нет , эти клетки памяти начинают по памяти штамповать антитела.
Т-клеточное звено состоит из различных пулов Т-лимфоцитов (обозначаемых общепринятой в иммунологии для указания их характерных маркеров аббревиатурой CD и цифрой/числом - CD-3, CD-4, CD-8, CD-16 и другие). Если ОЧЕНЬ упрощенно, то основные задачи Т-клеточного звена:

Опознать и изучить антиген - передать информацию о нем другим звеньям иммунной системы - уничтожить антиген - запомнить его.

"У части людей, в силу особенностей иммунитета (а также, видимо, при инфицировании низкой дозой возбудителя), Т-клеточное звено элиминирует вирус из организма без значимой активации В-клеточного звена, то есть - с низким уровнем антителообразования, нередко не детектируемым (не определяемым) рутинными лабораторными методами. При этом, клинических симптомов часто не развивается. Иными словами, человек может перенести инфекционный процесс без развития болезни, уровень антител у него не определяется, но организм приобретает защиту от повторного заражения. Насколько стойкую и долгую - вопрос остается открытым.

Однако, недавние, достаточно объемные исследования группы ученых из нескольких стран выявили:

Образование устойчивого Т-клеточного ответа на SARS-CoV-2 у большинства пациентов, встречавшихся с данным вирусомПри этом у части пациентов, никогда не встречавшихся с SARS-CoV-2 - уже имеются Т-лимфоциты, реагирующие на данный вирус и элиминирующие его из организма.До конца данный феномен пока не изучен, но наиболее вероятной является теория о том, что Т-лимфоциты у данных пациентов перекрестно активированы предыдущим воздействием широко циркулирующих в популяции «простудных» коронавирусов."

По последним исследованиям этот вид иммунитета очень длительный в том числе и от ковида. Так что если у вас нормальный, не убитый иммунитет и вы не болеете 10 раз в год , а раз в 2-3 года и спокойно выздоравливайте без лекарств , то переболев ковидом ваш организм запомнит его на долгие годы ! Поэтому я категорически не хочу колоться всякой байдой.
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10.08.2021 00:24 Ответить
Совершенно обязательно следует НЕ вакцинировать зэбаранов и пiд-рашек! Во-первых, они не врят в КОВИД, во-вторых, они не хотят! Ну и политический момент - нужно же прорежать электорат ОПЗЖ и клоунов
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09.08.2021 11:05 Ответить
А вот и юродивый валерачка, которому везде коцабе мерещацца, как черти алкоголику после запоя.

Чо там валерочка с недопрограммой дия, у которой загранпаспорт не для поездок за границу, а налоговый номер не для прелъявления в налоговую, нотариусу, банки итп?
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09.08.2021 11:07 Ответить
Чем ты, лапоть мокшанский, не доволен? Я разрешил тебе не вакцинироваться, а ты снова воешь на болотах
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09.08.2021 11:09 Ответить
Не получится! Это как раз та категория населения, которая плодится как кролики (им на все все "какая разница" включая средства контрацепции)
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09.08.2021 11:35 Ответить
Ты же знаешь, что бывает в клетках с кроликами, когда их там очень много... Они вдруг резко пустеют.
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09.08.2021 11:37 Ответить
Пришёл хозяин клеток и кролики разделились на тушки и шапки.
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09.08.2021 12:11 Ответить
Да - как счас у вас, лаптей - вы по 800 туш в день жмуритесь "на шапки"
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09.08.2021 12:18 Ответить
Греф, ты пойдёшь на собачий корм.
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09.08.2021 12:43 Ответить
Хе-хе. Все мечты кацапов сбываются наоборот!
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09.08.2021 12:44 Ответить
Ты мечтал быть шапкой ? Ну, извини !
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09.08.2021 12:47 Ответить
Ты желал смерти людям
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09.08.2021 12:49 Ответить
А ты собрался жить вечно ? Желаю удачи !
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09.08.2021 12:51 Ответить
А не кацапам рассуждать как и сколько жить людям
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09.08.2021 12:51 Ответить
Ну ты же рассуждаешь.
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09.08.2021 15:13 Ответить
Кто тебе баран платит? Клоун? Ты не одной дельной мысли не изрек, только высеры и цитаты из методичек! Может ты сам кацап ? А?
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09.08.2021 12:16 Ответить
Ну ты полный кацап! Я всем зэбаранам и пiд-рашкам разрешил НЕ вакцинироваться! И тебе в том числе! А ты всё равно воешь на болотах
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09.08.2021 12:19 Ответить
Так ,ти точно тупий і точно з кацапів , бо тільки вони ,незважаючи на факти , тупо повторюють одне й те саме! Розумні люди завжди дивляться на факти , аналізують їх і роблять висновки , а ти навіжений і не бачиш навкруги нічого. Подивись на моє призвище і закрий свого рота , дебіл.
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09.08.2021 12:30 Ответить
Вы, кацапы, с любыми фамилиями кацапы. Вот пример:

Лікар-інфекціоніст Голубовська пояснила, чому є противником масової вакцинації перехворілих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3376
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09.08.2021 12:31 Ответить
Это Валька Стакан. Шидовка родом с Украины.
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09.08.2021 12:41 Ответить
Теперь это ваша саатєчєствєнніца
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09.08.2021 12:41 Ответить
а теперь она "узкая" и ваш пастух
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09.08.2021 12:48 Ответить
Она всегда будет шидовкой независимо от места проживания.
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09.08.2021 12:49 Ответить
а теперь она "узкая" и ваш пастух
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09.08.2021 12:50 Ответить
Сбухавшийся пастух - авторитет для таких как ты
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09.08.2021 15:12 Ответить
И тут ты попал пальцем в просак. Ты только сбухавшийся кацап
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09.08.2021 15:36 Ответить
Даа, типичная) Дочь Ивана Яковлевича Тютина и Ирины Кондратьевны Бублей)
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09.08.2021 15:32 Ответить
и это с умным видом рассказывает нам инфекционист с нулевым индексом цитирования своих работ
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09.08.2021 11:43 Ответить
Це дуже авторитетний інфекціоніст, а от ви схоже невіглас.
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09.08.2021 12:28 Ответить
 
 