Врач-инфекционист Голубовская объяснила, почему является противником массовой вакцинации переболевших COVID-19
Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что по-прежнему является противником массовой вакцинации переболевших COVID-19, по крайней мере, в первые 6 месяцев.
Об этом Голубовская написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Врач отметила, что в последнем номере журнала Nature президент Европейской Федерации иммунологических обществ (EFIS) профессор Андреас Радбрух совместно с коллегами опубликовали статью об иммунном ответе на SARS-CoV-2.
Как отметила Голубовская, по словам Радбруха, люди, получившие две дозы вакцины, имеют адекватную защиту и не обязательно нуждаются в третьей вакцинации: "В большинстве случаев уровни антител снижаются через шесть месяцев, но остаются более или менее постоянными на уровне примерно от 10 до 20 процентов от максимального значения реакции на вакцинацию или острую инфекцию. Но это уровень, который по-прежнему защищает человека. Иммунная система умна и делает все, что нужно. Как иммунолог, я поддерживаю вакцинацию, но неоправданно частая вакцинация также может привести к побочным эффектам, которые в настоящее время неизвестны из-за относительно короткого времени наблюдения".
"Я абсолютно полностью согласна с профессором и по-прежнему являюсь противником массовой вакцинации переболевших, по крайней мере, в первые 6 месяцев. В последнем номере журнала Nature доктор Радбрух с коллегами опубликовали статью об иммунном ответе на SARS-CoV-2 (рис.)", - написала Голубовская.
Врач отметила, что в острой фазе болезни уровни антител быстро достигают пика; этот пик генерируется короткоживущими плазматическими клетками. Далее вступают в действие долгоживущие клетки памяти, вырабатывающие антитела. Именно эти клетки обеспечивают долгосрочную продукцию антител на уровне 10-20% от острой фазы, которые обеспечивают стабильную защиту. Эти клетки сохраняются в течение многих лет, если не на всю жизнь.
"Частые ревакцинации - это старое заблуждение, основанное на том, что концентрации антител во время острой иммунной реакции можно сравнивать с последующими, чтобы рассчитать воображаемый "период полужизни" опосредованного антителами иммунитета".
https://media.nature.com/.../d4158.../d41586-021-01557-z.pdf
Другими словами, друзья, титры антител в периоде реконвалесценции не могут быть такими же, как в острый период болезни, но это вовсе не означает, что мы не защищены. Кроме того, например, у докторов ковидных отделений, у некоторых людей, мы наблюдаем вдруг повышение титров антител после первоначального снижения, видимо, за счёт субклинического инфицирования.
Поэтому без паники, но ещё раз хочу напомнить - концентрируйтесь на вакцинации неиммунных, не болевших людей из групп риска. Их по-прежнему очень много. И они должны быть защищены", - добавила врач.
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А как тогда отмыть 5-7 млрд?
Вакцинация нужна ослабленным.
Т-клеточное звено состоит из различных пулов Т-лимфоцитов (обозначаемых общепринятой в иммунологии для указания их характерных маркеров аббревиатурой CD и цифрой/числом - CD-3, CD-4, CD-8, CD-16 и другие). Если ОЧЕНЬ упрощенно, то основные задачи Т-клеточного звена:
Опознать и изучить антиген - передать информацию о нем другим звеньям иммунной системы - уничтожить антиген - запомнить его.
"У части людей, в силу особенностей иммунитета (а также, видимо, при инфицировании низкой дозой возбудителя), Т-клеточное звено элиминирует вирус из организма без значимой активации В-клеточного звена, то есть - с низким уровнем антителообразования, нередко не детектируемым (не определяемым) рутинными лабораторными методами. При этом, клинических симптомов часто не развивается. Иными словами, человек может перенести инфекционный процесс без развития болезни, уровень антител у него не определяется, но организм приобретает защиту от повторного заражения. Насколько стойкую и долгую - вопрос остается открытым.
Однако, недавние, достаточно объемные исследования группы ученых из нескольких стран выявили:
Образование устойчивого Т-клеточного ответа на SARS-CoV-2 у большинства пациентов, встречавшихся с данным вирусомПри этом у части пациентов, никогда не встречавшихся с SARS-CoV-2 - уже имеются Т-лимфоциты, реагирующие на данный вирус и элиминирующие его из организма.До конца данный феномен пока не изучен, но наиболее вероятной является теория о том, что Т-лимфоциты у данных пациентов перекрестно активированы предыдущим воздействием широко циркулирующих в популяции «простудных» коронавирусов."
По последним исследованиям этот вид иммунитета очень длительный в том числе и от ковида. Так что если у вас нормальный, не убитый иммунитет и вы не болеете 10 раз в год , а раз в 2-3 года и спокойно выздоравливайте без лекарств , то переболев ковидом ваш организм запомнит его на долгие годы ! Поэтому я категорически не хочу колоться всякой байдой.
Чо там валерочка с недопрограммой дия, у которой загранпаспорт не для поездок за границу, а налоговый номер не для прелъявления в налоговую, нотариусу, банки итп?