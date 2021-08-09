Лікар-інфекціоніст Голубовська пояснила, чому є противником масової вакцинації перехворілих на COVID-19

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що як і раніше є противником масової вакцинації перехворілих на COVID-19 принаймні в перші 6 місяців.

Про це Голубовська написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Лікар зазначила, що в останньому номері журналу Nature президент Європейської Федерації імунологічних товариств (EFIS) професор Андреас Радбрух спільно з колегами опублікували статтю про імунну відповідь на SARS-CoV-2.

Як зазначила Голубовська, за словами Радбруха, люди, які отримали дві дози вакцини, мають адекватний захист і не обов'язково потребують третьої вакцинації: "У більшості випадків рівні антитіл знижуються через шість місяців, але залишаються більш-менш постійними на рівні приблизно від 10 до 20 відсотків від максимального значення реакції на вакцинацію або гостру інфекцію. Але це рівень, який як і раніше захищає людину. Імунна система розумна і робить все, що потрібно. Як імунолог, я підтримую вакцинацію, але невиправдано часта вакцинація також може призвести до побічних ефектів, які зараз невідомі через відносно короткий час спостереження".

"Я абсолютно повністю згодна з професором і як і раніше є противником масової вакцинації перехворілих, принаймні в перші 6 місяців. В останньому номері журналу Nature доктор Радбрух з колегами опублікували статтю про імунну відповідь на SARS-CoV-2 (рис.)", - написала Голубовська.

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Лікар зазначила, що в гострій фазі хвороби рівні антитіл швидко досягають піку; цей пік генерується плазматичними клітинами з короткою тривалістю життя. Далі вступають в дію клітини пам'яті з довгою тривалістю життя, що виробляють антитіла. Саме ці клітини забезпечують довгострокову продукцію антитіл на рівні 10-20% від гострої фази, які забезпечують стабільний захист. Ці клітини зберігаються протягом багатьох років, а то й на все життя.

"Часті ревакцинації - це стара омана, заснована на тому, що концентрації антитіл під час гострої імунної реакції можна порівнювати з подальшими, щоб розрахувати уявний "період напіввиведення" опосередкованого антитілами імунітету".

https://media.nature.com/.../d4158.../d41586-021-01557-z.pdf

Іншими словами, друзі, титри антитіл в періоді реконвалесценції не можуть бути такими ж, як у гострий період хвороби, але це зовсім не означає, що ми не захищені. Крім того, наприклад, у лікарів ковідних відділень, у деяких людей, ми спостерігаємо раптом підвищення титрів антитіл після початкового зниження, мабуть, за рахунок субклінічного інфікування.

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Тому без паніки, але ще раз хочу нагадати - концентруйтеся на вакцинації не імунних, людей, які не хворіли, з груп ризику. Їх як і раніше дуже багато. І вони повинні бути захищені", - додала лікар.