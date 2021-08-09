УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5840 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
24 012 39

Лікар-інфекціоніст Голубовська пояснила, чому є противником масової вакцинації перехворілих на COVID-19

Лікар-інфекціоніст Голубовська пояснила, чому є противником масової вакцинації перехворілих на COVID-19

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що як і раніше є противником масової вакцинації перехворілих на COVID-19 принаймні в перші 6 місяців.

Про це Голубовська написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Лікар зазначила, що в останньому номері журналу Nature президент Європейської Федерації імунологічних товариств (EFIS) професор Андреас Радбрух спільно з колегами опублікували статтю про імунну відповідь на SARS-CoV-2.

Як зазначила Голубовська, за словами Радбруха, люди, які отримали дві дози вакцини, мають адекватний захист і не обов'язково потребують третьої вакцинації: "У більшості випадків рівні антитіл знижуються через шість місяців, але залишаються більш-менш постійними на рівні приблизно від 10 до 20 відсотків від максимального значення реакції на вакцинацію або гостру інфекцію. Але це рівень, який як і раніше захищає людину. Імунна система розумна і робить все, що потрібно. Як імунолог, я підтримую вакцинацію, але невиправдано часта вакцинація також може призвести до побічних ефектів, які зараз невідомі через відносно короткий час спостереження".

"Я абсолютно повністю згодна з професором і як і раніше є противником масової вакцинації перехворілих, принаймні в перші 6 місяців. В останньому номері журналу Nature доктор Радбрух з колегами опублікували статтю про імунну відповідь на SARS-CoV-2 (рис.)", - написала Голубовська.

Також читайте: Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів, - МОЗ

Лікар-інфекціоніст Голубовська пояснила, чому є противником масової вакцинації перехворілих на COVID-19 01

Лікар зазначила, що в гострій фазі хвороби рівні антитіл швидко досягають піку; цей пік генерується плазматичними клітинами з короткою тривалістю життя. Далі вступають в дію клітини пам'яті з довгою тривалістю життя, що виробляють антитіла. Саме ці клітини забезпечують довгострокову продукцію антитіл на рівні 10-20% від гострої фази, які забезпечують стабільний захист. Ці клітини зберігаються протягом багатьох років, а то й на все життя.

"Часті ревакцинації - це стара омана, заснована на тому, що концентрації антитіл під час гострої імунної реакції можна порівнювати з подальшими, щоб розрахувати уявний "період напіввиведення" опосередкованого антитілами імунітету".

https://media.nature.com/.../d4158.../d41586-021-01557-z.pdf

Іншими словами, друзі, титри антитіл в періоді реконвалесценції не можуть бути такими ж, як у гострий період хвороби, але це зовсім не означає, що ми не захищені. Крім того, наприклад, у лікарів ковідних відділень, у деяких людей, ми спостерігаємо раптом підвищення титрів антитіл після початкового зниження, мабуть, за рахунок субклінічного інфікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літнім людям, щепленим COVID-вакциною CoronaVac, необхідна третя доза, - розробники

Тому без паніки, але ще раз хочу нагадати - концентруйтеся на вакцинації не імунних, людей, які не хворіли, з груп ризику. Їх як і раніше дуже багато. І вони повинні бути захищені", - додала лікар.

Автор: 

вакцина (4418) COVID-19 (19765) Голубовська (71)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Хоть кто-то с мозгами...
показати весь коментар
09.08.2021 10:52
+6
Абсолютно согласен, я бы даже переболевших людей с нормальным иммунитетом не вакцинировал! Бессмысленно !
показати весь коментар
09.08.2021 11:05
+5
Глупая женщина!
А как тогда отмыть 5-7 млрд?
показати весь коментар
09.08.2021 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А никто не в курсе куда пропал Андрей Дидовик?
показати весь коментар
09.08.2021 10:44 Відповісти
Есть подозрение, что его скушал Поедатель Зябликов, а того, в свою очередь, сожрал Пацюк.
показати весь коментар
09.08.2021 11:08 Відповісти
Хотя, особо волноваться не стоит. Когда Пацюк покакает, Дидовик снова предстанет в неизменном виде.
показати весь коментар
09.08.2021 11:12 Відповісти
Хоть кто-то с мозгами...
показати весь коментар
09.08.2021 10:52 Відповісти
Глупая женщина!
А как тогда отмыть 5-7 млрд?
показати весь коментар
09.08.2021 10:59 Відповісти
Абсолютно согласен, я бы даже переболевших людей с нормальным иммунитетом не вакцинировал! Бессмысленно !
показати весь коментар
09.08.2021 11:05 Відповісти
Да они и сами не позволят ломать им нормальный иммунитет.
Вакцинация нужна ослабленным.
показати весь коментар
09.08.2021 11:54 Відповісти
Иммунитет после болезни тоже не пожизненный, уже через полгода вполне можно заразиться снова.
показати весь коментар
09.08.2021 15:33 Відповісти
Это что касается антител! Да , титры падают , но есть еще клеточный иммунитет ,о находится в костном мозге ,клетки памяти. Тук вот когда организм сталкивается с тем же вирусом , а антител уже практически нет , эти клетки памяти начинают по памяти штамповать антитела.
Т-клеточное звено состоит из различных пулов Т-лимфоцитов (обозначаемых общепринятой в иммунологии для указания их характерных маркеров аббревиатурой CD и цифрой/числом - CD-3, CD-4, CD-8, CD-16 и другие). Если ОЧЕНЬ упрощенно, то основные задачи Т-клеточного звена:

Опознать и изучить антиген - передать информацию о нем другим звеньям иммунной системы - уничтожить антиген - запомнить его.

"У части людей, в силу особенностей иммунитета (а также, видимо, при инфицировании низкой дозой возбудителя), Т-клеточное звено элиминирует вирус из организма без значимой активации В-клеточного звена, то есть - с низким уровнем антителообразования, нередко не детектируемым (не определяемым) рутинными лабораторными методами. При этом, клинических симптомов часто не развивается. Иными словами, человек может перенести инфекционный процесс без развития болезни, уровень антител у него не определяется, но организм приобретает защиту от повторного заражения. Насколько стойкую и долгую - вопрос остается открытым.

Однако, недавние, достаточно объемные исследования группы ученых из нескольких стран выявили:

Образование устойчивого Т-клеточного ответа на SARS-CoV-2 у большинства пациентов, встречавшихся с данным вирусомПри этом у части пациентов, никогда не встречавшихся с SARS-CoV-2 - уже имеются Т-лимфоциты, реагирующие на данный вирус и элиминирующие его из организма.До конца данный феномен пока не изучен, но наиболее вероятной является теория о том, что Т-лимфоциты у данных пациентов перекрестно активированы предыдущим воздействием широко циркулирующих в популяции «простудных» коронавирусов."

По последним исследованиям этот вид иммунитета очень длительный в том числе и от ковида. Так что если у вас нормальный, не убитый иммунитет и вы не болеете 10 раз в год , а раз в 2-3 года и спокойно выздоравливайте без лекарств , то переболев ковидом ваш организм запомнит его на долгие годы ! Поэтому я категорически не хочу колоться всякой байдой.
показати весь коментар
10.08.2021 00:24 Відповісти
Совершенно обязательно следует НЕ вакцинировать зэбаранов и пiд-рашек! Во-первых, они не врят в КОВИД, во-вторых, они не хотят! Ну и политический момент - нужно же прорежать электорат ОПЗЖ и клоунов
показати весь коментар
09.08.2021 11:05 Відповісти
А вот и юродивый валерачка, которому везде коцабе мерещацца, как черти алкоголику после запоя.

Чо там валерочка с недопрограммой дия, у которой загранпаспорт не для поездок за границу, а налоговый номер не для прелъявления в налоговую, нотариусу, банки итп?
показати весь коментар
09.08.2021 11:07 Відповісти
Чем ты, лапоть мокшанский, не доволен? Я разрешил тебе не вакцинироваться, а ты снова воешь на болотах
показати весь коментар
09.08.2021 11:09 Відповісти
Не получится! Это как раз та категория населения, которая плодится как кролики (им на все все "какая разница" включая средства контрацепции)
показати весь коментар
09.08.2021 11:35 Відповісти
Ты же знаешь, что бывает в клетках с кроликами, когда их там очень много... Они вдруг резко пустеют.
показати весь коментар
09.08.2021 11:37 Відповісти
Пришёл хозяин клеток и кролики разделились на тушки и шапки.
показати весь коментар
09.08.2021 12:11 Відповісти
Да - как счас у вас, лаптей - вы по 800 туш в день жмуритесь "на шапки"
показати весь коментар
09.08.2021 12:18 Відповісти
Греф, ты пойдёшь на собачий корм.
показати весь коментар
09.08.2021 12:43 Відповісти
Хе-хе. Все мечты кацапов сбываются наоборот!
показати весь коментар
09.08.2021 12:44 Відповісти
Ты мечтал быть шапкой ? Ну, извини !
показати весь коментар
09.08.2021 12:47 Відповісти
Ты желал смерти людям
показати весь коментар
09.08.2021 12:49 Відповісти
А ты собрался жить вечно ? Желаю удачи !
показати весь коментар
09.08.2021 12:51 Відповісти
А не кацапам рассуждать как и сколько жить людям
показати весь коментар
09.08.2021 12:51 Відповісти
Ну ты же рассуждаешь.
показати весь коментар
09.08.2021 15:13 Відповісти
Кто тебе баран платит? Клоун? Ты не одной дельной мысли не изрек, только высеры и цитаты из методичек! Может ты сам кацап ? А?
показати весь коментар
09.08.2021 12:16 Відповісти
Ну ты полный кацап! Я всем зэбаранам и пiд-рашкам разрешил НЕ вакцинироваться! И тебе в том числе! А ты всё равно воешь на болотах
показати весь коментар
09.08.2021 12:19 Відповісти
Так ,ти точно тупий і точно з кацапів , бо тільки вони ,незважаючи на факти , тупо повторюють одне й те саме! Розумні люди завжди дивляться на факти , аналізують їх і роблять висновки , а ти навіжений і не бачиш навкруги нічого. Подивись на моє призвище і закрий свого рота , дебіл.
показати весь коментар
09.08.2021 12:30 Відповісти
Вы, кацапы, с любыми фамилиями кацапы. Вот пример:

Лікар-інфекціоніст Голубовська пояснила, чому є противником масової вакцинації перехворілих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3376
показати весь коментар
09.08.2021 12:31 Відповісти
Это Валька Стакан. Шидовка родом с Украины.
показати весь коментар
09.08.2021 12:41 Відповісти
Теперь это ваша саатєчєствєнніца
показати весь коментар
09.08.2021 12:41 Відповісти
а теперь она "узкая" и ваш пастух
показати весь коментар
09.08.2021 12:48 Відповісти
Она всегда будет шидовкой независимо от места проживания.
показати весь коментар
09.08.2021 12:49 Відповісти
а теперь она "узкая" и ваш пастух
показати весь коментар
09.08.2021 12:50 Відповісти
Сбухавшийся пастух - авторитет для таких как ты
показати весь коментар
09.08.2021 15:12 Відповісти
И тут ты попал пальцем в просак. Ты только сбухавшийся кацап
показати весь коментар
09.08.2021 15:36 Відповісти
Даа, типичная) Дочь Ивана Яковлевича Тютина и Ирины Кондратьевны Бублей)
показати весь коментар
09.08.2021 15:32 Відповісти
и это с умным видом рассказывает нам инфекционист с нулевым индексом цитирования своих работ
показати весь коментар
09.08.2021 11:43 Відповісти
Це дуже авторитетний інфекціоніст, а от ви схоже невіглас.
показати весь коментар
09.08.2021 12:28 Відповісти
 
 