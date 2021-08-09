Лікар-інфекціоніст Голубовська пояснила, чому є противником масової вакцинації перехворілих на COVID-19
Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що як і раніше є противником масової вакцинації перехворілих на COVID-19 принаймні в перші 6 місяців.
Про це Голубовська написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Лікар зазначила, що в останньому номері журналу Nature президент Європейської Федерації імунологічних товариств (EFIS) професор Андреас Радбрух спільно з колегами опублікували статтю про імунну відповідь на SARS-CoV-2.
Як зазначила Голубовська, за словами Радбруха, люди, які отримали дві дози вакцини, мають адекватний захист і не обов'язково потребують третьої вакцинації: "У більшості випадків рівні антитіл знижуються через шість місяців, але залишаються більш-менш постійними на рівні приблизно від 10 до 20 відсотків від максимального значення реакції на вакцинацію або гостру інфекцію. Але це рівень, який як і раніше захищає людину. Імунна система розумна і робить все, що потрібно. Як імунолог, я підтримую вакцинацію, але невиправдано часта вакцинація також може призвести до побічних ефектів, які зараз невідомі через відносно короткий час спостереження".
"Я абсолютно повністю згодна з професором і як і раніше є противником масової вакцинації перехворілих, принаймні в перші 6 місяців. В останньому номері журналу Nature доктор Радбрух з колегами опублікували статтю про імунну відповідь на SARS-CoV-2 (рис.)", - написала Голубовська.
Лікар зазначила, що в гострій фазі хвороби рівні антитіл швидко досягають піку; цей пік генерується плазматичними клітинами з короткою тривалістю життя. Далі вступають в дію клітини пам'яті з довгою тривалістю життя, що виробляють антитіла. Саме ці клітини забезпечують довгострокову продукцію антитіл на рівні 10-20% від гострої фази, які забезпечують стабільний захист. Ці клітини зберігаються протягом багатьох років, а то й на все життя.
"Часті ревакцинації - це стара омана, заснована на тому, що концентрації антитіл під час гострої імунної реакції можна порівнювати з подальшими, щоб розрахувати уявний "період напіввиведення" опосередкованого антитілами імунітету".
https://media.nature.com/.../d4158.../d41586-021-01557-z.pdf
Іншими словами, друзі, титри антитіл в періоді реконвалесценції не можуть бути такими ж, як у гострий період хвороби, але це зовсім не означає, що ми не захищені. Крім того, наприклад, у лікарів ковідних відділень, у деяких людей, ми спостерігаємо раптом підвищення титрів антитіл після початкового зниження, мабуть, за рахунок субклінічного інфікування.
Тому без паніки, але ще раз хочу нагадати - концентруйтеся на вакцинації не імунних, людей, які не хворіли, з груп ризику. Їх як і раніше дуже багато. І вони повинні бути захищені", - додала лікар.
Будь ласка, зачекайте...
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А как тогда отмыть 5-7 млрд?
Вакцинация нужна ослабленным.
Т-клеточное звено состоит из различных пулов Т-лимфоцитов (обозначаемых общепринятой в иммунологии для указания их характерных маркеров аббревиатурой CD и цифрой/числом - CD-3, CD-4, CD-8, CD-16 и другие). Если ОЧЕНЬ упрощенно, то основные задачи Т-клеточного звена:
Опознать и изучить антиген - передать информацию о нем другим звеньям иммунной системы - уничтожить антиген - запомнить его.
"У части людей, в силу особенностей иммунитета (а также, видимо, при инфицировании низкой дозой возбудителя), Т-клеточное звено элиминирует вирус из организма без значимой активации В-клеточного звена, то есть - с низким уровнем антителообразования, нередко не детектируемым (не определяемым) рутинными лабораторными методами. При этом, клинических симптомов часто не развивается. Иными словами, человек может перенести инфекционный процесс без развития болезни, уровень антител у него не определяется, но организм приобретает защиту от повторного заражения. Насколько стойкую и долгую - вопрос остается открытым.
Однако, недавние, достаточно объемные исследования группы ученых из нескольких стран выявили:
Образование устойчивого Т-клеточного ответа на SARS-CoV-2 у большинства пациентов, встречавшихся с данным вирусомПри этом у части пациентов, никогда не встречавшихся с SARS-CoV-2 - уже имеются Т-лимфоциты, реагирующие на данный вирус и элиминирующие его из организма.До конца данный феномен пока не изучен, но наиболее вероятной является теория о том, что Т-лимфоциты у данных пациентов перекрестно активированы предыдущим воздействием широко циркулирующих в популяции «простудных» коронавирусов."
По последним исследованиям этот вид иммунитета очень длительный в том числе и от ковида. Так что если у вас нормальный, не убитый иммунитет и вы не болеете 10 раз в год , а раз в 2-3 года и спокойно выздоравливайте без лекарств , то переболев ковидом ваш организм запомнит его на долгие годы ! Поэтому я категорически не хочу колоться всякой байдой.
Чо там валерочка с недопрограммой дия, у которой загранпаспорт не для поездок за границу, а налоговый номер не для прелъявления в налоговую, нотариусу, банки итп?