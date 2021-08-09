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Зеленский начал рабочую поездку на Николаевщину и Одесчину, - ОП

Зеленский начал рабочую поездку на Николаевщину и Одесчину, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Николаевскую и Одесскую области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства ознакомится с работой командования объединенных cил Вооруженных Сил Украины и новопостроенными объектами военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время встречи Байден и Зеленский обсудят вопросы политики, безопасности и экономики, - Кулеба

Автор: 

Зеленский (20196) Николаевская область (2105) Одесская область (3542)


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Топ комментарии
+9
Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.
Когда ж он глупостью теперь
В ад превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
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09.08.2021 10:59
+8
Та пішов він...
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09.08.2021 10:57
+8
Знов буде пожежа. або потоп.
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09.08.2021 11:00
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Та пішов він...
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09.08.2021 10:57 Ответить
Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.
Когда ж он глупостью теперь
В ад превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
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09.08.2021 10:59 Ответить
Вова л.....цензура только у нас ураган прошел градом все засыпало как снегом и опять тебе КАТАСТРОФА НЕСЕТ В НАШИ КРАЯ.. а может в Оман А???!!!
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09.08.2021 11:30 Ответить
лучше сразу НХ
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09.08.2021 11:33 Ответить
а я думаю - чего это вертушки носятся уже два дня, как угорелые...
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09.08.2021 10:59 Ответить
Знов буде пожежа. або потоп.
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09.08.2021 11:00 Ответить
Бедоносец лучше Верховную Раду посети, толку больше будет.
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09.08.2021 11:01 Ответить
Ну да, теплички в Кривом накрыли, надо новое место присмотреть.
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09.08.2021 11:05 Ответить
может ублюдка там и призовут?
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09.08.2021 11:06 Ответить
А шо там со складами боеприпасов?
А шо там со "стеной Яценюка"?
А шо там с заводами по производству боеприпасов?
Бомбоубежища в стране есть?

" ...новопостроенными объектами военной инфраструктуры ..." Это в смысле, покажут презику пару новых общаг для военных и пару отремонтированных казарм? Ню, ню ...
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09.08.2021 11:06 Ответить
Шо, поехало победоносить и похамить военным?
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09.08.2021 11:08 Ответить
Бубочка, ты бронеподгузники одел? А то одеситы не любят засранцев.
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09.08.2021 11:12 Ответить
П*здец! Тут и без этого козлины такие пробки, что пешком 1,5 часа протопать, быстрей чем на транспорте, а если это у*бище припрется....
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09.08.2021 11:15 Ответить
А они случайно не хотят назвать дату, чтобы на этот день, я ничего не планировал и не выходил из дома работая по удаленке?!
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09.08.2021 11:29 Ответить
Зелене гімно поїхало відпочивати...
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09.08.2021 12:05 Ответить
В Україні невеличка проблема з собаками...Вони дуже голосно гавкають...Хоча караван все одно буде йти далі... Цікаво собаки розуміють що їх гавкання дарма
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09.08.2021 12:32 Ответить
собаки розуміють, що їх гавкання дарма. Скоро рвати почнуть...
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09.08.2021 12:38 Ответить
Рвати ганчірку..? ну це вони і зараз ролять...)))
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09.08.2021 12:41 Ответить
На фото: "А как идет, а как идет!,"!!! Обычный зеленый гусиный кувелдык.
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09.08.2021 12:34 Ответить
А червоні труси клоун взяв?, чи може йому чаус свої позичив?
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09.08.2021 12:37 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1424676086017822724 1 ч

Отслеживайте встречи с китайцами. Порты Одессы и Николаева китайцы хотят купить.
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09.08.2021 14:41 Ответить
Бог мой! только не в Одессу!!!!!
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09.08.2021 17:56 Ответить
айайай, зрадазрада.
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10.08.2021 04:52 Ответить
 
 