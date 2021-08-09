Зеленский начал рабочую поездку на Николаевщину и Одесчину, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Николаевскую и Одесскую области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства ознакомится с работой командования объединенных cил Вооруженных Сил Украины и новопостроенными объектами военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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