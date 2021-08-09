Зеленский начал рабочую поездку на Николаевщину и Одесчину, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Николаевскую и Одесскую области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Глава государства ознакомится с работой командования объединенных cил Вооруженных Сил Украины и новопостроенными объектами военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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+9 Злой Карлик
показать весь комментарий09.08.2021 10:59
+8 Сергей Ткаченко #455867
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+8 5 копійок
показать весь комментарий09.08.2021 11:00
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Но все забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.
Когда ж он глупостью теперь
В ад превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
А шо там со "стеной Яценюка"?
А шо там с заводами по производству боеприпасов?
Бомбоубежища в стране есть?
" ...новопостроенными объектами военной инфраструктуры ..." Это в смысле, покажут презику пару новых общаг для военных и пару отремонтированных казарм? Ню, ню ...
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@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1424676086017822724 1 ч
Отслеживайте встречи с китайцами. Порты Одессы и Николаева китайцы хотят купить.