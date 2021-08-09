Зеленський розпочав робочу поїздку на Миколаївщину і Одещину, - ОП
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Миколаївської та Одеської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Глава держави ознайомиться з роботою командування Об'єднаних cил Збройних Сил України та побудованими об'єктами військової інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Злой Карлик
показати весь коментар09.08.2021 10:59
+8 Сергей Ткаченко #455867
показати весь коментар09.08.2021 10:57
+8 5 копійок
показати весь коментар09.08.2021 11:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но все забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.
Когда ж он глупостью теперь
В ад превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
А шо там со "стеной Яценюка"?
А шо там с заводами по производству боеприпасов?
Бомбоубежища в стране есть?
" ...новопостроенными объектами военной инфраструктуры ..." Это в смысле, покажут презику пару новых общаг для военных и пару отремонтированных казарм? Ню, ню ...
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1424676086017822724 1 ч
Отслеживайте встречи с китайцами. Порты Одессы и Николаева китайцы хотят купить.