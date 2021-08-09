Зеленський розпочав робочу поїздку на Миколаївщину і Одещину, - ОП

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Миколаївської та Одеської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Глава держави ознайомиться з роботою командування Об'єднаних cил Збройних Сил України та побудованими об'єктами військової інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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