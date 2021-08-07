"Велике будівництво" Зеленського зробило його друзів у 2,3 раза багатшими і принесло їм 24 млрд, - Загребельська

Програма "Велике будівництво" Володимира Зеленського зробило його друзів в 2,3 раза багатшими і принесло їм 24 мільярди річного доходу.

Про це в фейсбуці написала колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"24 млрд - це наші гроші. Ті, що ми платили в бюджет купуючи будь-що, у собівартість чого закладено ціну пального (а це майже всі товари). Або просто заправляючи авто чи купуючи квиток на громадський транспорт. А також гроші, які ми разом виграли у "Газпрому", й ті, що мали б піти на порятунок життів українців під час пандемії.

Не те, що мені жалко. В жодному разі. Інвестиції в інфраструктуру для будь-якої держави - це інвестиція в розвиток на заміну банальному проїданню. Проте, бюджетні гроші, що вливаються в будь-яку галузь, приносять користь лише та тільки тоді, коли розподіляються прозоро та проконкурентно, а не осідають в гаманцях фаворитів та чиновників.

Велике будівництво Зеленського - це перш за все поповнення партійної каси та покращення майнового стану його оточення, й лише потім будівництво доріг. 24 млрд Онуру - черговий тому доказ", - написала вона.

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