УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7558 відвідувачів онлайн
Новини
12 726 161

"Велике будівництво" Зеленського зробило його друзів у 2,3 раза багатшими і принесло їм 24 млрд, - Загребельська

Програма "Велике будівництво" Володимира Зеленського зробило його друзів в 2,3 раза багатшими і принесло їм 24 мільярди річного доходу.

Про це в фейсбуці  написала колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"24 млрд - це наші гроші. Ті, що ми платили в бюджет купуючи будь-що, у собівартість чого закладено ціну пального (а це майже всі товари). Або просто заправляючи авто чи купуючи квиток на громадський транспорт. А також гроші, які ми разом виграли у "Газпрому", й ті, що мали б піти на порятунок життів українців під час пандемії.

Не те, що мені жалко. В жодному разі. Інвестиції в інфраструктуру для будь-якої держави - це інвестиція в розвиток на заміну банальному проїданню. Проте, бюджетні гроші, що вливаються в будь-яку галузь, приносять користь лише та тільки тоді, коли розподіляються прозоро та проконкурентно, а не осідають в гаманцях фаворитів та чиновників.

Велике будівництво Зеленського - це перш за все поповнення партійної каси та покращення майнового стану його оточення, й лише потім будівництво доріг. 24 млрд Онуру - черговий тому доказ", - написала вона.

Також читайте: Кожен регіон протягом 2022-2023 років отримає по одній сучасній дорослій та дитячій лікарні, - заступник голови ОП Тимошенко

Велике будівництво Зеленського зробило його друзів у 2,3 раза багатшими і принесло їм 24 млрд, - Загребельська 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Велике будівництво" допомагає Зеленському не ввійти в історію, а вкрасти: тільки один підрядник витрачає бюджетні гроші зі швидкістю 4 млн грн на годину, - Загребельська

Зеленський Володимир (23732) будівництво (3016) Туреччина (3499) Загребельська Агія (118)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
"Большое строительство" Зеленского сделало его друзей в 2,3 раза богаче и принесло им 24 млрд, - Загребельская - Цензор.НЕТ 696
показати весь коментар
07.08.2021 14:16
+31
Крысы вы позорные....ах да... все кто угодно,лишь бы не Порошенко..
показати весь коментар
07.08.2021 14:19
+26
Зеля стал долларовым мииллиардером еще в сентябре 2019 года,когда Гройсман передал дела в Кабмине,Зеля опупел +150 миллиардов в Казначействе,а плюсовое Сальдо Госказны лакомый кусок для любого Коломойского... плюс 26 миллиардов долларов Золотовалютного резерва...,Индюкович оставил в Казне Яценюку 107 000 гривен...Саша Сьтоматолог типа сын Витьки дважды не сидевшего,уволок все на Мацковию мышибратский одиннарот...
показати весь коментар
07.08.2021 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
73 % долбодятлов...Зеля пришел навечно...из власти он не уйдет НИКОГДА,повторит подвиг Лукашеску...типа вечный фюрер...
показати весь коментар
07.08.2021 14:43 Відповісти
Попередники хочаб втіхаря крали, хоч і всі знали. А цей внаглу краде.
Але не Зєля дивує. Дивують українці, які тільки скиглять. Вже давно треба було узгодити когось нормального для дострокових
показати весь коментар
07.08.2021 14:48 Відповісти
згинь ТхЮлебібнуте, таких як ти- варто визнавати непридатними до будь-якого вибору та виборів.
показати весь коментар
07.08.2021 16:00 Відповісти
Які питання? Мене і так регулярно банять на три дні. Мародери - вперед!!!
показати весь коментар
08.08.2021 14:20 Відповісти
ТхЮлезалежний, якщо тебе у лазню відправляють, то тільки із-за того, що смердиш? Сам здогадаєшся чим?
показати весь коментар
08.08.2021 14:35 Відповісти
турецкое онуру,куратором которого есть ермак , есть именно для того,что бы кидать кости "зе презу и зе слугам" ,дабы воплощать в Украине прорашистские планы,которые тоже нелегально оплачивает "грязьпром"
показати весь коментар
07.08.2021 14:48 Відповісти
Чесно скажу вам , дорогі друзі , що такого крадівництва , як нині , Украіна ще не знала !
До влади прийшла шуера , жуліки і наркомани - а це страшні люди ☹️
показати весь коментар
07.08.2021 14:48 Відповісти
Амінь
показати весь коментар
07.08.2021 21:35 Відповісти
Вчера получил зарплату,прихожу в Приватбанк нажимаю..снять 7 000 гривен...вылетели купюры по 1000 гривен с вонючим запахом типографской краски... ну думаю фальшивые...только что напечатанные...ИНфляцыя...
показати весь коментар
07.08.2021 14:49 Відповісти
Если бы Зеля не печатал гривны, у нас была бы девальвация, дешевели бы продукты питания и курс доллара был бы 1: 20. Это "чудо" неизбежно для страны с таким высоким уровнем зарабитчан. Но за счёт печатного станка "чуда" не получилось. Стоимость продуктов питания растёт. Хотя Курс валюты остаётся на прежнем уровне.
показати весь коментар
07.08.2021 20:46 Відповісти
Велике будівництво Зеленського дало можливість проїхати від населеного пункту А в населений пункт Б по рівній дорозі, а не по ямам або наспіх зробленим заплаткам. Це в першу чергу, подобається це комусь чи ні. А для різних звинувачень беріть докази - і ласкаво просимо в слідчі органи.
показати весь коментар
07.08.2021 14:53 Відповісти
Ага. Почти.

"Велике будівництво" Зеленського зробило його друзів у 2,3 рази багатшими і принесло їм 24 млрд, - Загребельська - Цензор.НЕТ 9079
показати весь коментар
07.08.2021 14:56 Відповісти
це там арматура стирчить, чи що?
показати весь коментар
07.08.2021 17:02 Відповісти
При чому тут "Крадівництво"? Фінансування надійшло від реформованого за Пороха Дорожного фонду, виграного за Пороха суду проти Газпрому і за рахунок західних кредитів. І, а це нічого, що дорожне будівництво почалося в 2017 році? Забули Одеса - Рені чи Львів - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань?
показати весь коментар
07.08.2021 15:00 Відповісти
Ви кажете не всю правду. Бо окрім дорожнього фонду зеленський додатково фінансує будівництво. Зокрема, грошима короновірусного. А ще - оборонного.
показати весь коментар
07.08.2021 15:18 Відповісти
Желаю вам там ездить по кругу с Зелей вместе пока не поседеете

"Велике будівництво" Зеленського зробило його друзів у 2,3 рази багатшими і принесло їм 24 млрд, - Загребельська - Цензор.НЕТ 406
показати весь коментар
07.08.2021 15:01 Відповісти
Ворьё
показати весь коментар
07.08.2021 15:16 Відповісти
Я бы их всех во главе с Зелей заставил там ездить по кругу и снимал бы этот треш на камеру в назидание потомкам. А по трассе пустил бы фуры. Вот это было бы шоу, покруче квартала.
показати весь коментар
07.08.2021 15:21 Відповісти
та все тут прекрасно,тільки світлофорів бракує, якщо це автострада?
показати весь коментар
07.08.2021 15:56 Відповісти
Шо поделаешь - время ЗЭбилов, они "сделали" всех нас в 2019-м году, и ныне эти зелёные черти правят бал!...
показати весь коментар
07.08.2021 18:13 Відповісти
Звісно, на ракетних комплексах чи безпілотних системах не поїздиш.
Тут і доводити нічого не треба. Зеленський не має наміру фінансувати створення новітніх обороних систем. А до війська він взагалі відноситься з острахом.
показати весь коментар
07.08.2021 15:23 Відповісти
І, таки, правильно боїться. Жидівська чайка.
показати весь коментар
07.08.2021 20:49 Відповісти
Українці нація, серед пострадянських країн, яка найбільше втратила людей, від советського режиму.
Начебто має за першої ж нагоди накивать п'ятами від катів.
А ні, чинить навпаки і це при тому, що восьмий рік воюємо проти росії-агресора.
А тепер уявіть, як з нас ржуть ті ж кцпи , та ще й при такій ненажерливій і продажній владі !
показати весь коментар
07.08.2021 14:54 Відповісти
Аферист и проходимец №1 в 21 веке Игорь Валерьевич,до него был Дмитрий Фирташ....,вдвоем эти 2 афериста обули Украину на 500 миллиардов долларов,это так утверждает Финансовая полицияч США,я лично думаю,что намного больше,с учетом того что следтсвие далеко не закончено причем сразу в трех штатах параллельно идет работа...
показати весь коментар
07.08.2021 14:56 Відповісти
американское правосудие ето питбуль - оно клыком зацепилось? оно рано или поздно дозрызет....
показати весь коментар
07.08.2021 15:07 Відповісти
Так его же туда для этого и посадили, пользуясь отсутствием мозгов у "мудрого нариду"
показати весь коментар
07.08.2021 14:57 Відповісти
ботва подляка не вся в зборі.
Втім, адміни встигли знешкодити упоротих зеботів https://censor.net/ru/user/482023, https://censor.net/ru/user/480966, https://censor.net/ru/user/473542, https://censor.net/ru/user/487351 https://censor.net/ru/user/489863, https://censor.net/ru/user/489634, https://censor.net/user/85722 https://censor.net/ru/user/486085, тощо. Їх, подлячних, слава Богу, поменшало.
показати весь коментар
07.08.2021 15:12 Відповісти
сам ты зебот ботва подляка подляча.
показати весь коментар
08.08.2021 02:58 Відповісти
"Большое строительство" Зеленского сделало его друзей в 2,3 раза богаче и принесло им 24 млрд"
_Ну конечно, блт, сделало! Для того его и придумали.
показати весь коментар
07.08.2021 15:14 Відповісти
"вэлике крадиныцтво" - название программы зе-упырей по разворовыванию страны
показати весь коментар
07.08.2021 15:38 Відповісти
Да неужели, ск, кто бы мог подумать)))
показати весь коментар
07.08.2021 15:58 Відповісти
А хіба Онур не https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/05/12/6964371/ працює в Україні з 2012 р. чи це одкровення прямо. Це не "друзі Зеленського" просто компанія зрозуміла правила гри в Україні "хочеш працювати ділися - інакше йди нафіг". Так працює ціла система будування доріг. А може хтось задавався питанням "Чого в дороги вбухуються мільярди - а нормальної системи вагового контролю й досі нема?". Бо це блін вигідно "фури розбили", "несприятливі погодні умови" на це можна списати, що завгодно. Хоча питання "рукожопість" тут не завжди стоїть просто коли ти оперуєш "по бумазі" одним бюджетом, а по "факту іншим" ось така лажа й виходить.
показати весь коментар
07.08.2021 16:12 Відповісти
ОПГ Квартал-95 на нары. Бутусова в президенты
показати весь коментар
07.08.2021 16:14 Відповісти
"Велике будівництво" Зеленського зробило його друзів у 2,3 раза багатшими і принесло їм 24 млрд, - Загребельська - Цензор.НЕТ 5488
показати весь коментар
07.08.2021 16:25 Відповісти
Ух ти! Яка ж державницька позиція! Ще б в Раді на законодавчому рівні проініцініровав необхідність встановлення подібних бордів, та ще і з ликом "найвеличнішого".
показати весь коментар
07.08.2021 17:01 Відповісти
Є ідея! Якщо на Обухівському чи Дніпровському комбінатах почнуть випускать туалетний папір з портретами Зеленського, то чистота витирання задниць буде набагато ефективнішою! В свою чергу, це зменшить витрату пральних засобів для прання трусів, що, в свою чергу, зменшить обсяги потрапляння фосфатів у навколишнє середовище А це позитивно вплине на екологію в Україні!
показати весь коментар
07.08.2021 17:21 Відповісти
І збільшить строк носіння трусів, що позитивно для сімейного бюджету. Ну і якщо портрет буде мати властивості губки, то папір можна використовувати і повторно.
показати весь коментар
07.08.2021 17:43 Відповісти
Тобто прать разом труси і папір? Теж непогано!
показати весь коментар
07.08.2021 17:50 Відповісти
Папір можна і не прати, портрет все "виїсть".
показати весь коментар
07.08.2021 18:03 Відповісти
...
показати весь коментар
07.08.2021 18:08 Відповісти
"Велике будівництво" Зеленського зробило його друзів у 2,3 раза багатшими і принесло їм 24 млрд, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6234
показати весь коментар
07.08.2021 16:48 Відповісти
Недарма ж назвали "Великим крадівництвом".
показати весь коментар
07.08.2021 16:52 Відповісти
Пока по Ге+Ге этого не скажут, зебилы, ни за что не поверят. А когда могут сказать-когда Зе станет ограничивать аппетиты Игорь Валерьича. А если начнут ограничивать, то ИВК такого наговорит, шо Израиль лопнет от наплыва желающих.
показати весь коментар
07.08.2021 17:02 Відповісти
https://stopcor.org/kazus-tovmasyana-yak-odyn-chynovnyk-poklav-kinecz-kazczi-pro-narodnyh-slug/ Не один чиновник поклав кінець казці про народних слуг .
Цього тижня стало відомо, що голова Харківської обласної ради Артур Товмасян фігурує у справі про мільйонний хабар. Звичайно, розголос від цих подій був дещо менший з огляду на майже паралельні події: затримання НАБУ екссудді Чауса, виявлення повішеним голови білоруського дому в Україні Віталія Шишова та появою біля Кабміну чоловіка з гранатою. Попри це, історія є показовою: вона епічно завершує казку, розпочату 2019 року, про нову генерацію чиновників, які служать не собі, а народу.
Місцеві вибори 2020 року для партії "Слуга народу" склалися зовсім не так блискуче, як парламентські. У Харкові пальму першості між собою розділили Блок Кернеса та ОПЗЖ, "слуги" посіли лише третє місце. Але, як пишуть колеги з місцевого видання https://2day.kh.ua/news/kto-takoy-artur-tovmasyan-drug-avakova-sovetnik-baluty-i-uchastnik-leninopada "Харків today" , "в Офісі президента після поразки на місцевих виборах вирішили зміцнити свою вертикаль і реабілітуватися після провалу. Для цього були обрані кілька ключових областей, у яких новий куратор регіональної політики Кирило Тимошенко поставив завдання зробити керівниками представників "слуг"". У цьому ж матеріалі є інсайд про продавлювання Товмасяна на посаду голови облради начебто за допомогою людей ексміністра Арсена Авакова.
Після обрання голова облради промовляє типову для представників своєї політичної alma mater промову про "унікальний шанс і надзвичайно важливе завдання", щоб люди на Харківщині відчували піклування та захист. Однак 9 місяців потому Товмасян попадається на хабарі в 1 000 000 грн. За версією НАБУ, голова облради та його заступник Андрій Малиш вимагали гроші від керівника обласного комунального підприємства з виконання норм екологічної безпеки Сергія Шпаркого за те, щоб залишити його на посаді. НАБУ запевняє: доказів злочину - вдосталь. Це і покази свідків, і вилучені кошти, й інформація з мобільного телефону. Зараз уже є інформація і про те, що Вищий антикорупційний суд обрав Товмасяну запобіжний захід, а застава - 2,9 млн грн.
У 2017 році «Партія рішучих змін», зареєстрована на пів року раніше, офіційно змінила назву на партію "Слуга народу". На початок 2019 року, коли майбутній Президент заявив про своє балотування, словосполучення "слуга народу" у виборців здебільшого асоціювалося з однойменним серіалом, розробленим "95-м кварталом". Але вже влітку 2019 СН влетіла до Верховної Ради з потужністю ракети, отримала в ній 254 місця з 450 можливих, створивши таким чином прецедент: ще ніколи до цього президент не мав такої повноти влади, маючи переважну більшість у парламенті. Жодних домовленостей та компромісів - лише необмежені можливості для просування партійної ідеї. А з цим, як виявилося, у "слуг" були величезні проблеми, бо сформувати цю ідею тривалий час ніяк не вдавалося. В партії кидалися від лібертаріанства до радикального українського центризму, але досі не вдалося створити її ядро та розробити ідеологію. Саме тому до її лав було набрано надзвичайно строкату публіку: там і спортсмени, і юристи, і генпродюсери, і шоумени і квнщики.
Однак до осені 2020-го загальний захват електорату від "Слуг народу" став набагато стриманішим. Один за одним сипалися скандали: то депутат Брагар пропонує пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги, то голова партії Олександр Корнієнко з керівником фракції Давидом Арахамією називають публічно свою ж колегу в партії Ірину Аллахвердиєву "робочою бабою та корабельною сосною". Усіх цих випадків навіть не перерахуєш, однак вони значно понизили рейтинг партії. Скандали та корупційні справи дедалі міцніше сповивали занедбане політичне немовля. Адже до випадку з Товмасяном помічник нардепа Юрченка вже потрапляв під слідство НАБУ за хабар у розмірі 13 000 доларів. Не останню роль у тому, що лялечка так і не перетворилася на прекрасного метелика, відіграла ця недоречна строкатість і відсутність єдиної мети та ідеї. Хоча "втомлені війною" чекали, що новообраний президент Зеленський з його монобільшістю у парламенті змахне чарівною паличкою та перетворить водночас Україну на… А на що - ніхто й не знав. Бо ж ідеології не було і нема.
Історія з Товмасяном і його мільйоном, однозначно, більш вагома для втрати рейтингу СН. Декілька днів тому його навіть оперативно виключили з партії. Утім, чим закінчиться ця справа - хтозна. Чи будуть наслідки - хтозна. Звичайно, у цивілізованій країні з високим рівнем політичної культури питання про те, чи будуть наслідки у такої корупційної історії, навіть не виникало б. Але вона продемонструвала, що казка - брехлива, міф - не про цих хлопців, а чарівна паличка в руках безпомічного "мага" лише безпорадно розсікає повітря.
показати весь коментар
07.08.2021 17:07 Відповісти
Я би висловився, коротко, по-народному - обісралися хлопці, кишка виявилася тонка.
показати весь коментар
07.08.2021 17:47 Відповісти
Зеля (НУ ШО ТУТ СКАЖЕШЬ) - дурный (для поста президента), но хитрый!!!...
показати весь коментар
07.08.2021 18:09 Відповісти
Онур заехала в украину еше при яныке. Какие они друзья зеле??
показати весь коментар
07.08.2021 18:45 Відповісти
За усю історію Незалежності не було побудовано стільки доріг
показати весь коментар
07.08.2021 21:37 Відповісти
Я тобі так відповім - за всю історію Незалежності стільки на крали на дорогах!!!
показати весь коментар
07.08.2021 22:01 Відповісти
Мабуть літера "с" зайва?
показати весь коментар
07.08.2021 23:14 Відповісти
Редагувати каменти тут не можливо, на жаль. Повторю - за всю історію Незалежності ніколи стільки НЕ крали на дорогах!!!
показати весь коментар
11.08.2021 18:14 Відповісти
Я ж надеюсь заявление в прокуратуру и НАБУ она уже написала, поэтому поводу. Или так. Просто поговорить.
показати весь коментар
08.08.2021 10:42 Відповісти
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ЧТО БУДЕТ С ИХ ДЕТЬМИ !?)
показати весь коментар
08.08.2021 10:54 Відповісти
каждый зебил - это лох
показати весь коментар
08.08.2021 18:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 