"Велике будівництво" Зеленського зробило його друзів у 2,3 раза багатшими і принесло їм 24 млрд, - Загребельська
Програма "Велике будівництво" Володимира Зеленського зробило його друзів в 2,3 раза багатшими і принесло їм 24 мільярди річного доходу.
Про це в фейсбуці написала колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.
"24 млрд - це наші гроші. Ті, що ми платили в бюджет купуючи будь-що, у собівартість чого закладено ціну пального (а це майже всі товари). Або просто заправляючи авто чи купуючи квиток на громадський транспорт. А також гроші, які ми разом виграли у "Газпрому", й ті, що мали б піти на порятунок життів українців під час пандемії.
Не те, що мені жалко. В жодному разі. Інвестиції в інфраструктуру для будь-якої держави - це інвестиція в розвиток на заміну банальному проїданню. Проте, бюджетні гроші, що вливаються в будь-яку галузь, приносять користь лише та тільки тоді, коли розподіляються прозоро та проконкурентно, а не осідають в гаманцях фаворитів та чиновників.
Велике будівництво Зеленського - це перш за все поповнення партійної каси та покращення майнового стану його оточення, й лише потім будівництво доріг. 24 млрд Онуру - черговий тому доказ", - написала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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Але не Зєля дивує. Дивують українці, які тільки скиглять. Вже давно треба було узгодити когось нормального для дострокових
До влади прийшла шуера , жуліки і наркомани - а це страшні люди ☹️
Тут і доводити нічого не треба. Зеленський не має наміру фінансувати створення новітніх обороних систем. А до війська він взагалі відноситься з острахом.
Начебто має за першої ж нагоди накивать п'ятами від катів.
А ні, чинить навпаки і це при тому, що восьмий рік воюємо проти росії-агресора.
А тепер уявіть, як з нас ржуть ті ж кцпи , та ще й при такій ненажерливій і продажній владі !
Втім, адміни встигли знешкодити упоротих зеботів https://censor.net/ru/user/482023, https://censor.net/ru/user/480966, https://censor.net/ru/user/473542, https://censor.net/ru/user/487351 https://censor.net/ru/user/489863, https://censor.net/ru/user/489634, https://censor.net/user/85722 https://censor.net/ru/user/486085, тощо. Їх, подлячних, слава Богу, поменшало.
_Ну конечно, блт, сделало! Для того его и придумали.
Цього тижня стало відомо, що голова Харківської обласної ради Артур Товмасян фігурує у справі про мільйонний хабар. Звичайно, розголос від цих подій був дещо менший з огляду на майже паралельні події: затримання НАБУ екссудді Чауса, виявлення повішеним голови білоруського дому в Україні Віталія Шишова та появою біля Кабміну чоловіка з гранатою. Попри це, історія є показовою: вона епічно завершує казку, розпочату 2019 року, про нову генерацію чиновників, які служать не собі, а народу.
Місцеві вибори 2020 року для партії "Слуга народу" склалися зовсім не так блискуче, як парламентські. У Харкові пальму першості між собою розділили Блок Кернеса та ОПЗЖ, "слуги" посіли лише третє місце. Але, як пишуть колеги з місцевого видання https://2day.kh.ua/news/kto-takoy-artur-tovmasyan-drug-avakova-sovetnik-baluty-i-uchastnik-leninopada "Харків today" , "в Офісі президента після поразки на місцевих виборах вирішили зміцнити свою вертикаль і реабілітуватися після провалу. Для цього були обрані кілька ключових областей, у яких новий куратор регіональної політики Кирило Тимошенко поставив завдання зробити керівниками представників "слуг"". У цьому ж матеріалі є інсайд про продавлювання Товмасяна на посаду голови облради начебто за допомогою людей ексміністра Арсена Авакова.
Після обрання голова облради промовляє типову для представників своєї політичної alma mater промову про "унікальний шанс і надзвичайно важливе завдання", щоб люди на Харківщині відчували піклування та захист. Однак 9 місяців потому Товмасян попадається на хабарі в 1 000 000 грн. За версією НАБУ, голова облради та його заступник Андрій Малиш вимагали гроші від керівника обласного комунального підприємства з виконання норм екологічної безпеки Сергія Шпаркого за те, щоб залишити його на посаді. НАБУ запевняє: доказів злочину - вдосталь. Це і покази свідків, і вилучені кошти, й інформація з мобільного телефону. Зараз уже є інформація і про те, що Вищий антикорупційний суд обрав Товмасяну запобіжний захід, а застава - 2,9 млн грн.
У 2017 році «Партія рішучих змін», зареєстрована на пів року раніше, офіційно змінила назву на партію "Слуга народу". На початок 2019 року, коли майбутній Президент заявив про своє балотування, словосполучення "слуга народу" у виборців здебільшого асоціювалося з однойменним серіалом, розробленим "95-м кварталом". Але вже влітку 2019 СН влетіла до Верховної Ради з потужністю ракети, отримала в ній 254 місця з 450 можливих, створивши таким чином прецедент: ще ніколи до цього президент не мав такої повноти влади, маючи переважну більшість у парламенті. Жодних домовленостей та компромісів - лише необмежені можливості для просування партійної ідеї. А з цим, як виявилося, у "слуг" були величезні проблеми, бо сформувати цю ідею тривалий час ніяк не вдавалося. В партії кидалися від лібертаріанства до радикального українського центризму, але досі не вдалося створити її ядро та розробити ідеологію. Саме тому до її лав було набрано надзвичайно строкату публіку: там і спортсмени, і юристи, і генпродюсери, і шоумени і квнщики.
Однак до осені 2020-го загальний захват електорату від "Слуг народу" став набагато стриманішим. Один за одним сипалися скандали: то депутат Брагар пропонує пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги, то голова партії Олександр Корнієнко з керівником фракції Давидом Арахамією називають публічно свою ж колегу в партії Ірину Аллахвердиєву "робочою бабою та корабельною сосною". Усіх цих випадків навіть не перерахуєш, однак вони значно понизили рейтинг партії. Скандали та корупційні справи дедалі міцніше сповивали занедбане політичне немовля. Адже до випадку з Товмасяном помічник нардепа Юрченка вже потрапляв під слідство НАБУ за хабар у розмірі 13 000 доларів. Не останню роль у тому, що лялечка так і не перетворилася на прекрасного метелика, відіграла ця недоречна строкатість і відсутність єдиної мети та ідеї. Хоча "втомлені війною" чекали, що новообраний президент Зеленський з його монобільшістю у парламенті змахне чарівною паличкою та перетворить водночас Україну на… А на що - ніхто й не знав. Бо ж ідеології не було і нема.
Історія з Товмасяном і його мільйоном, однозначно, більш вагома для втрати рейтингу СН. Декілька днів тому його навіть оперативно виключили з партії. Утім, чим закінчиться ця справа - хтозна. Чи будуть наслідки - хтозна. Звичайно, у цивілізованій країні з високим рівнем політичної культури питання про те, чи будуть наслідки у такої корупційної історії, навіть не виникало б. Але вона продемонструвала, що казка - брехлива, міф - не про цих хлопців, а чарівна паличка в руках безпомічного "мага" лише безпорадно розсікає повітря.