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"Велике будівництво" допомагає Зеленському не ввійти в історію, а вкрасти: тільки один підрядник витрачає бюджетні гроші зі швидкістю 4 млн грн на годину, - Загребельська

9 з 10 великих держзакупівель на цьому тижні - дороги. Всі бюджетні гроші кидають на їх будівництво, тому що так красти найлегше.

Про це в Facebook написала колишній державний уповноважений Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

Вона навела приклад компанії "Автомагістраль-Південь", яка за два роки отримала підрядів на суму понад 80 млрд.

"Купити пісок на легальному кар‘єрі за 65 грн, а закласти в кошториси за ціною більше 300 грн. - маржинальність 500%. На пісок з нелегального кар‘єру маржинальність може досягати і 1000%. Ці нескромні доходи оплачуються з державного бюджету, тобто з наших грошей. І далі розтікаються по гаманцях дорожньої мафії та Зеленського і Ко. "Автомагістраль-Південь" за два роки отримала вже підрядів на суму більше 80 млрд грн - це більше 3% річного державного бюджету. А тепер на прикладі піску спробуйте бодай уявити скільки з цих коштів було тупо вкрадено. І мова лише про одного субпідрядника Великого будівництва Зеленського, хоча й найбільшого", - пише Загребельського.

Вона аналізує тижневу таблицю закупівель, яку представило напередодні видання NashiGroshi: "Вся країна працює на дорожній картель Зеленського. 9 з 10 великих закупівель на цьому тижні - дороги. Більше нічого "великого" купувати державі, як виявилося, не потрібно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська

"Я не вірю в казку Зеленського про те, що він всі бюджетні гроші кидає на будівництво доріг, бо хоче увійти в історію як "президент-будівельник" та наслідувати Рузвельта. Він витрачає всі наші гроші на дороги, бо саме з доріг красти найлегше", - висловила впевненість Загребельського.

Вона нагадала, що коли під час "Великого будівництва" Рузвельта американці усвідомили, що дорожня мафія краде їхні гроші, а журналісти про це написали, президент США створив летючі загони з представників конкурентного відомства, ФБР, генеральної прокуратури, шерифів, які розлетілися по країні ловити "казнокрадів".

"І вже через чотири роки понад 40 представників дорожньої мафії отримали реальні терміни, які обчислювалися десятками років, а держава повернула собі сотні мільйонів вкрадених з бюджету доларів", - підкреслила експерт.

"Що зробив Зеленський, коли журналісти та громадськість почали кричати, що на дорогах крадуть та публікувати докази? Він не створював ніяких груп, правоохоронці не починали це розслідувати, а конкурентне відомство Зеленського навіть судиться з нами, щоб тільки не відкривати справ.

Це і є беззаперечним доказом суттєвої відмінності Великого будівництва Рузвельта від проєкту Зеленського з такою самою назвою. Рузвельт дійсно будував, щоб увійти в історію, Зеленський будує, щоб більше вкрасти", - знову констатує Загребельська.

Також вона зазначила, що не відбулося і збільшення кількості робочих місць, адже на відміну від Америки 100 років тому, більшість робіт виконується не руками робітників, а технікою.

"І поки я писала цей пост,"Автомагістраль-Південь" освоїла ще 4 млн грн. Адже саме з такою швидкістю - 4 млн на годину або 95 млн грн на добу - компанія витрачає наші гроші", - пише Загребельська.

Також читайте: Ремонт доріг - 65,9% всіх антикризових заходів України, велика частина його "житиме" до 5 років, - Загребельська. ІНФОГРАФІКА

Велике будівництво допомагає Зеленському не ввійти в історію, а вкрасти: тільки один підрядник витрачає бюджетні гроші зі швидкістю 4 млн грн на годину, - Загребельська 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Загребельська Агія (118) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+34
после окончания срока преЗЕдентский полномочий, Зеленскавага будут судить.. и даже ногами!
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19.07.2021 18:36 Відповісти
+32
зелесосы, как же красиво вас грабит ваш простой парень из народа!
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19.07.2021 18:37 Відповісти
+29
Членограй решил распродать Украину оптом и в розницу!!! нужно выходить на Майдан 3 и возвращать ПОРОХА в Президенты, что бы остановить продажу нашей земли и прекратить воровство бюджетных денег во всех сферах!!!!
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19.07.2021 18:38 Відповісти
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Строить надо и это хорошо, потому как дороги реально ужас. Другой вопрос, что надо создать орган по контролю закупок, и в случае завышения цен, сразу передавать дела в прокуратуру.
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19.07.2021 21:17 Відповісти
Все тендеры проводятся в системе Прозорро, и там действительно выбираются лучшие предложения. Это легко проверить.
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19.07.2021 22:05 Відповісти
Ну и слава Богу, пусть строят.
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20.07.2021 18:42 Відповісти
Ей просто обидно, что Зеленский отстранил ее от кормушки АМКУ.
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19.07.2021 22:04 Відповісти
Взагалі-то всі матеріали і роботи закуповуються на державному тендері у системі прозорро (про це досягнення часів Порошенка багато писали всі порохоботи, що ця система унеможливлює корупцію). На цюму тендері обираються пропозиції з найкращою ціною та якістю. І так воно є насправді, це можна перевірити на сайті прозорро. Писати про завищенні ціни - це безглуздя, бо нижчих цін просто ніхто не пропонував.
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19.07.2021 22:02 Відповісти
Еще при порохе писали о том как воруют на дорогах при помощи прозорро. Разбивали участки дороги на мелкие куски и "химичили". Но суть не в этом. В Днепре тоже все через прозорро горсовет делает. Только он делает для себя. Точнее часть работ частного строительства делает за счет бюджета города. Так что система прозорро рассчитана на честных людей.
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19.07.2021 23:27 Відповісти
Да, писали при Порохе, но не сам Порох и его адепты. Они эту систему превозносили до небес, и заявляли, что с ее приходом с коррупцией при госзакупках покончено.
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19.07.2021 23:41 Відповісти
розбивали для того щоб не оголошувати тендер, обійти прозоро, за що їх натягували.
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20.07.2021 10:32 Відповісти
А взагалі-то приємно бачити, як у прихильників одного корумпованого політика підгорає від цього будівництва. Виявляється, що таки можна знайти гроші на будівництво доріг, якщо не красти. Думаю, Зеленського тільки за ці дороги переоберать на другий термін, а самі дороги послужать людям довгі роки.
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19.07.2021 22:38 Відповісти
Ну, я ні за блазня, ні за баригу не буду голосувати за жодних обставин, втім, мушу визнати, що з дорогами та мостами він вгадав, за це йому плюс.
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19.07.2021 22:46 Відповісти
Я - прихильник Тимошенко, і не голосував за Зеленського у 2019 році. На наступних виборах, думаю, проголосую саме за нього. Виявляється, що у президентському кріслі "блазень" краще, ніж барига.
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19.07.2021 22:53 Відповісти
Юля - це дно дна.
Так, блазень у чомусь кращий за баригу, але їм обом місце на смітнику історії. На посаді президента хочу бачити геть іншу людину.
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19.07.2021 23:09 Відповісти
У чому Юля "дно"? Які конкретно до неї претензії? Яку конкретно людину ви хочете бачити на посаді президента? Чи поки така людина не народилася, і ви ще почекаєте?
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19.07.2021 23:13 Відповісти
Пробачте, я не переконую членів секти святої юлі, бо це марна справа.
Ваша юля поруч з ****** реготала. Тільки за це вона для мене повне дно.

Я б обрав когось на зразок Лани Зеркаль.
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19.07.2021 23:19 Відповісти
Я не є "членом секти святої юлі", бо не вважаю її святою, і у мене до неї є претензії. А ваші претензії до Тимошенко безглузді. Вся претензія, що Тимошенко "реготала"... Ну, я так і подумав. Якщо бути точним, вона лише посміхнулась під час газових перемовин. Вона "пореготала", і привезла в Україну газовий контракт. І я б теж над подільником бариги, Ющенком теж пореготав. Щодо Зеркаль, то вона не може похвалитися жодним досягненням, взагалі! Вона була членом багатьох делагацій з нюльовим результатом.
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19.07.2021 23:38 Відповісти
Усе ж прихильники юлі невиліковні.
Вона реготала поруч з головним ворогом України. Мені ще тоді це було зрозуміло.
І читайте уважно, що я пишу. Це лише одна з претензій до неї, втім, мені і її цілком достатньо.
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20.07.2021 00:00 Відповісти
На посаді заступника міністра Лана Зеркаль чудово себе проявила.
Втім, сектантам юлі це важко збагнути.
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20.07.2021 00:02 Відповісти
1. Олеже, ви не зовсім розумна людина. Як я можу бути "сектантом", якщо я пишу, що у 2019 році я голосував за Тимошенко, а на наступних виборах буду голосувати за Зеленського? 2. Вы не можете назвати жодного досягнення Зеркаль, як не можете назвати жодної реальної претензії до Тимошенко. 3. Звідки взагалі могла виникнути така безглузда ідея, що Зеркаль коли-небудь захоче бути і стане президентом?
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20.07.2021 01:41 Відповісти
Коли твоя срана юлька була прем'єром, то за неї у 2009 році економіка обвалилася більше, ніж у 2014 році під час війни. Втім, я знаю, що впороті прихильники юлі й тут знайдуть їй виправдання.
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20.07.2021 17:15 Відповісти
Коли Лана Зеркаль займала посаду в МЗС, то це було найбільш ефективне міністерство за усі часи новітньої історії України.
Я ніде не кажу, що вона хотіла б бути президентом, це я хочу бачити її на посаді президента України.
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20.07.2021 17:20 Відповісти
Его дороги такие же некачественные как как и сам Зеля, цель не построить хорошие дороги, цель украсть побольше денег, вы либо наивный либо на зарплате у Зели
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20.07.2021 05:53 Відповісти
Ничего не измениться у нас в стране,ничего...Народ глупый до неприличия.Йулю поддерживают до сих пор,не видят,что это профессиональная аферистка,ее кабальный газовый контракт хвалят.То она реготала рядом с Пуйлом с украинцев.За Зе готовы голосовать,не ужаснулись-что мы наделали!!!нет,снова на те же грабли.И его откровенная госизмена,предательство,в деле с вагнеровцами ,не смутило,и ряд других антиукраинских поступков.Его цирковая труппа,что протащил во власть,Юзики и прочая шелупонь никого не смушает,что Украину уже попросту сливают на международной арене,поняли,насколько глуп народ,выбравший такое-нет,снова хотим повторят те же ошибки.Боже мой,неужели украинцы настолько безмозглые,необучаемые дураки?????????????
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20.07.2021 12:20 Відповісти
"Велике будівництво" допомагає Зеленському не ввійти в історію, а вкрасти: тільки один підрядник витрачає бюджетні гроші зі швидкістю 4 млн грн на годину, - Загребельська - Цензор.НЕТ 3623
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20.07.2021 00:30 Відповісти
Завидуете? Пусть построят хоть дороги,а просто украсть( как делали тридцать лет) или украсть что то строя( качественно,ведь вы же видете что дороги строят не по "армянски"?) это две большие раздницы.
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20.07.2021 07:11 Відповісти
Капец сколько Зеботов набежало гринпоца отмазывать.
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20.07.2021 08:12 Відповісти
Шакалы лают,а караван идет..Украина ничуть не лучше Америки.Те же шакалы.
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20.07.2021 14:30 Відповісти
Автор дебіл
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20.07.2021 16:37 Відповісти
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