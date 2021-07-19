"Велике будівництво" допомагає Зеленському не ввійти в історію, а вкрасти: тільки один підрядник витрачає бюджетні гроші зі швидкістю 4 млн грн на годину, - Загребельська

9 з 10 великих держзакупівель на цьому тижні - дороги. Всі бюджетні гроші кидають на їх будівництво, тому що так красти найлегше.

Про це в Facebook написала колишній державний уповноважений Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

Вона навела приклад компанії "Автомагістраль-Південь", яка за два роки отримала підрядів на суму понад 80 млрд.

"Купити пісок на легальному кар‘єрі за 65 грн, а закласти в кошториси за ціною більше 300 грн. - маржинальність 500%. На пісок з нелегального кар‘єру маржинальність може досягати і 1000%. Ці нескромні доходи оплачуються з державного бюджету, тобто з наших грошей. І далі розтікаються по гаманцях дорожньої мафії та Зеленського і Ко. "Автомагістраль-Південь" за два роки отримала вже підрядів на суму більше 80 млрд грн - це більше 3% річного державного бюджету. А тепер на прикладі піску спробуйте бодай уявити скільки з цих коштів було тупо вкрадено. І мова лише про одного субпідрядника Великого будівництва Зеленського, хоча й найбільшого", - пише Загребельського.

Вона аналізує тижневу таблицю закупівель, яку представило напередодні видання NashiGroshi: "Вся країна працює на дорожній картель Зеленського. 9 з 10 великих закупівель на цьому тижні - дороги. Більше нічого "великого" купувати державі, як виявилося, не потрібно".

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"Я не вірю в казку Зеленського про те, що він всі бюджетні гроші кидає на будівництво доріг, бо хоче увійти в історію як "президент-будівельник" та наслідувати Рузвельта. Він витрачає всі наші гроші на дороги, бо саме з доріг красти найлегше", - висловила впевненість Загребельського.

Вона нагадала, що коли під час "Великого будівництва" Рузвельта американці усвідомили, що дорожня мафія краде їхні гроші, а журналісти про це написали, президент США створив летючі загони з представників конкурентного відомства, ФБР, генеральної прокуратури, шерифів, які розлетілися по країні ловити "казнокрадів".

"І вже через чотири роки понад 40 представників дорожньої мафії отримали реальні терміни, які обчислювалися десятками років, а держава повернула собі сотні мільйонів вкрадених з бюджету доларів", - підкреслила експерт.

"Що зробив Зеленський, коли журналісти та громадськість почали кричати, що на дорогах крадуть та публікувати докази? Він не створював ніяких груп, правоохоронці не починали це розслідувати, а конкурентне відомство Зеленського навіть судиться з нами, щоб тільки не відкривати справ.

Це і є беззаперечним доказом суттєвої відмінності Великого будівництва Рузвельта від проєкту Зеленського з такою самою назвою. Рузвельт дійсно будував, щоб увійти в історію, Зеленський будує, щоб більше вкрасти", - знову констатує Загребельська.

Також вона зазначила, що не відбулося і збільшення кількості робочих місць, адже на відміну від Америки 100 років тому, більшість робіт виконується не руками робітників, а технікою.

"І поки я писала цей пост,"Автомагістраль-Південь" освоїла ще 4 млн грн. Адже саме з такою швидкістю - 4 млн на годину або 95 млн грн на добу - компанія витрачає наші гроші", - пише Загребельська.

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