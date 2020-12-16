Ремонт доріг - 65,9% всіх антикризових заходів України, велика частина його "житиме" до 5 років, - Загребельська. ІНФОГРАФІКА

Україна посідає перші позиції у світі за обсягом витраченого за період коронакризи на інфраструктурні проєкти, натомість дуже відстає за прямими виплатами населенню та компенсаціями і підтримкою бізнесу.

Про це повідомила у Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Хоч у чомусь ми вийшли в лідери, - іронізує Загребельська, - Україна посідає перші позиції в світі за обсягом витрачених за період коронакризи грошей на інфраструктурні проєкти. В нашому виконанні - на дороги. Так, у нас 65,9% всіх антикризових заходів становили витрати на інфраструктуру. Наступні за нами Росія - 43,5% та Китай - 19,7%. Потім з 9,7% Австралія. 8,3% - Канада. 7,9% - Туреччина. І потім з ще меншим показником країни Європейського Союзу, США та Велика Британія".

Водночас, наголошує колишня чиновниця, Україна плететься "позаду світового списку" за прямими виплатами населенню (4,7%). У Росії цей показник 12,2%, в Австралії - 62,7%, в Канаді - 63,8%.

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"За компенсаціями та підтримкою бізнесу ми також у кінці. Наш показник - 18,1%. Для розуміння, у Франції цей показник - 89,4%, в той час як в інфраструктуру вкладено приблизно 1%. Я розумію, ми йдемо своїм шляхом. Просто хотілось би, щоб дійшли всі, а не тільки шість дорожніх компаній, яких держава в цей важкий рік підтримала "на широку ногу"", - зазначила Загребельська.

Тим, хто хоче розповісти, про "криза закінчиться, а дороги залишаться", нагадаю, що 72% зі 126 млрд грн витратили на поточний середній ремонт. За нормативами він "житиме" від 3 до 5 років. І якщо ці дороги не зійдуть раніше незаконно, то через 3-5 років згідно з чинним законодавством "карета перетвориться на тикву".

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