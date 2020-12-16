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Ремонт доріг - 65,9% всіх антикризових заходів України, велика частина його "житиме" до 5 років, - Загребельська. ІНФОГРАФІКА

Україна посідає перші позиції у світі за обсягом витраченого за період коронакризи на інфраструктурні проєкти, натомість дуже відстає за прямими виплатами населенню та компенсаціями і підтримкою бізнесу.

Про це повідомила у Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Хоч у чомусь ми вийшли в лідери, - іронізує Загребельська, - Україна посідає перші позиції в світі за обсягом витрачених за період коронакризи грошей на інфраструктурні проєкти. В нашому виконанні - на дороги. Так, у нас 65,9% всіх антикризових заходів становили витрати на інфраструктуру. Наступні за нами Росія - 43,5% та Китай - 19,7%. Потім з 9,7% Австралія. 8,3% - Канада. 7,9% - Туреччина. І потім з ще меншим показником країни Європейського Союзу, США та Велика Британія".

Водночас, наголошує колишня чиновниця, Україна плететься "позаду світового списку" за прямими виплатами населенню (4,7%). У Росії цей показник 12,2%, в Австралії - 62,7%, в Канаді - 63,8%.

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"За компенсаціями та підтримкою бізнесу ми також у кінці. Наш показник - 18,1%. Для розуміння, у Франції цей показник - 89,4%, в той час як в інфраструктуру вкладено приблизно 1%. Я розумію, ми йдемо своїм шляхом. Просто хотілось би, щоб дійшли всі, а не тільки шість дорожніх компаній, яких держава в цей важкий рік підтримала "на широку ногу"", - зазначила Загребельська.

Тим, хто хоче розповісти, про "криза закінчиться, а дороги залишаться", нагадаю, що 72% зі 126 млрд грн витратили на поточний середній ремонт. За нормативами він "житиме" від 3 до 5 років. І якщо ці дороги не зійдуть раніше незаконно, то через 3-5 років згідно з чинним законодавством "карета перетвориться на тикву".

Ремонт доріг - 65,9% всіх антикризових заходів України, велика частина його житиме до 5 років, - Загребельська 01

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Ремонт доріг - 65,9% всіх антикризових заходів України, велика частина його житиме до 5 років, - Загребельська 02

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Топ коментарі
+37
надоел этот тупой треп про "строительство" дорог. Зеленые недоумки из объявленных 4000 км построили аж 17 км, остальное -ремонт(ямочный) и гарантийное обслуживание, которое и до них всегда проводилось, только никто это не называл "великим будiвництвом"!
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16.12.2020 01:59
+26
Если следующая власть проведет нормальный аудит то Зеленые сядут всем КМ и фракцией в ВР а также половиной ОП за такое " большое воровство строительство"!
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16.12.2020 02:02
+23
Ремонт дорог - 65,9% всех антикризисных мер Украины, большая часть его будет "жить" до 5 лет, - Загребельская - Цензор.НЕТ 5042
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16.12.2020 02:17
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Давили говоришь? При нем ЕСВ снизилась с 34,7% от минималки до 22%.
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16.12.2020 07:55 Відповісти
Та шо ты гАвАришь . А стотысячные штрафы , плюс если предприниматель временно не работает ,то все ровно плати грабительский пенсионный взнос , а проверки..........?
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16.12.2020 08:03 Відповісти
Мораторий на проверки. Которые кстати отменят с 1 января 2021
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16.12.2020 13:39 Відповісти
Схоже, Зеленський їх уже реально придавив. До речі, ;порошенківці; протест ФОПів не підтримали. Просто зрозумій- при Зеленському поліція справді як сир у маслі катається- а от інші ледве виживають. Тобі вже рік по 10 000 ковідних виплачують- а я на мінімалку людей лікую. Вчора ще 0.5 ставки був змушений взяти- бо і на хліб не вистачає. Дружина працює медсестрою- з 9 лютого скорочують.
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16.12.2020 08:09 Відповісти
У мене багато знайомих, серед них і з поліції багато є. Так от тільки вони і задоволені Зеленським.
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16.12.2020 08:10 Відповісти
..Чого ниєш !? Так іди ПРацювати в мусарню прахобот
ПС )))) При колишньому *аваковці * якраз і почали підніматись .
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16.12.2020 08:15 Відповісти
Діма, я тобі в сто перший раз повторюю- писати- то не твоє. Флуди вже картинками, амеба з мінімумом інтелекту.
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16.12.2020 08:18 Відповісти
Нитік ..міняй ПРофесію
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16.12.2020 08:28 Відповісти
Он врач. Всем врачам нужно менять? А тебя, дурака, кто лечить будет?
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17.12.2020 08:46 Відповісти
Зебил, поинтересуйся сколько Гройсман в казне денег шмаркле оставил и сколько дорог строилось при Порошенко.
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16.12.2020 08:52 Відповісти
Результат на лицо:- Шулявский мост!!! - дальше будет больше!
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16.12.2020 08:35 Відповісти
Зебуїни, а ви и про дорожній фонд щось чули? Блін, ідіоти. Для ремонту доріг існує дорожній фонд, який формується з кожного літра купленого нами палива. Заїхав на АЗС, заплатив за ремонт дороги. Ось звідки дороги за часів бариги почали ремонтуватись. І з бетонною основою, і якісні, і багато. А антиковідний фонд мав йти на зовсім інші речі, придурки, а не на зелений деребан і корупцію. А ви його тупо і нагло РОЗІКРАЛИ.
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16.12.2020 09:22 Відповісти
люди !!! давайте отделим мух от котлет!!
мы все не против дорог ! мы только за.. и побольше и покачественнее НО
НО не с ковидного фонда !!! когда больницам не хватает всего и когда ПАНДЕМИЯ...
когда именно от наличия средств, вернее их острой нехватки, на кислород (и его доставку и его обслуживание), на концентраторы (и их обслуживание), на средства защиты для медиков (индивидуальные...и не один комплект на месяц!!!), на тесты и их обработку (т.е. лаборанты и лаборатории и оборудование и расходные материалы), на зарплаты и премии тем, кто еще совсем не опустил руки и продолжает лечить-спасать-выхаживать из того, чего нет (но есть в бумажных отчетах и трелях министерских)....вот СЮДА и только в медицину должен был идти...лететь ковидный фонд (ковидный фонд...не абышо, а целевой фонд !!!), а не ментов и понтов дорожников (качество посмотрим весной), на киноиндустрию и остальное может и важное...но не такое смертельно необходимое как и так не очень сильная медицина!
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16.12.2020 09:28 Відповісти
а тепер ще й на медицину бюджет урізали, і кажуть вже з квітня зменшиться фінансування лікарень, хворих в стаціонарах. Втім ми тепер "з дорогами". Маячня суцільна а не керівництво. Я ще б зрозумів якби в країні грошей було валом, щоб не відщипувати з створених для боротьби фондів, а то, з ковідного забрали, бюджет на медицину порізали. Ну чисті довбой..-дятли !!
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16.12.2020 10:28 Відповісти
по дорослому.. за це має хтось нести кримінальну відповідальність...саме за нецільове використання медичного фонду (!!!) на хрінзна що...за кожну копійчину - бо не одне людське життя від того залежало
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16.12.2020 10:32 Відповісти
та хіба ж вони самі себе каратимуть?? Фонд створювався ж не з благодійних вкладів, а з наших кишень, з податків переважно, ну, напевно, і західні інституції щось виділяли, але просране все, і західна допомога, і наші державні гроші. Навіть страшно уявити СКІЛЬКИ грошви осіло в кишенях зеленої плісняви усіх калібрів після того "благоустрою" країни.
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16.12.2020 13:05 Відповісти
Ремонтують мабуть дороги до своїх вил, хаз, садиб. Бо на дорогих машинах їздити до своїх палаців не комфортно
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16.12.2020 09:31 Відповісти
тобто, поки корони не було, то і дороги будувати не потрібно було.. А як тільки трапилась ця халепа, то терміново знадобилось інфраструктуру лагодити.. Дивна логіка в "наших" керманичів.
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16.12.2020 10:24 Відповісти
чи то просто в каламутній воді краще "рибка ловиться"???
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16.12.2020 10:30 Відповісти
Беня враг Мертвечуку,Беня враг Пороху,Беня враг Ринату.Они все друг другу враги.Для всех Вас(нас).Они спокойно бухают вместе и плюют на нас с высокой...Никто не умаляет заслуги Пороха,но,может хватит уже нимб ему приделывать.С таким подходом точно рыги к власти в следующий раз придут.
А по поводу дорог.В Европе дороги есть и будут ,даже если они ничего там не будут делать еще лет надцать.
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16.12.2020 10:39 Відповісти
Отже, дороги "злізуть", як тільки закінчиться термін "правління" Зеленського( якщо він досидить його до кінця,що маловірогідно). Хто буде відповідати - Зеленський особисто?
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16.12.2020 11:34 Відповісти
Та які там інфраструктурні проєкти??Це ви про ямковий ремонт,що на весні знову треба буде латати?Нехай конкретно перерахують об'єкти що зведено-побудовано з нуля,що б можна було проконтролювати скільки дійсно грошей на це витрачено а скільки вкрали.
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16.12.2020 12:43 Відповісти
Надеюсь зеленский сядет в тюрьму за такой дорогой ямочный ремонт дорог!! Уже не много осталось до суда !! Каких-то три года , а может и меньше!!! Следующий Майдан уже на хрещатике!!!
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16.12.2020 19:44 Відповісти
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