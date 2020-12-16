Ремонт доріг - 65,9% всіх антикризових заходів України, велика частина його "житиме" до 5 років, - Загребельська. ІНФОГРАФІКА
Україна посідає перші позиції у світі за обсягом витраченого за період коронакризи на інфраструктурні проєкти, натомість дуже відстає за прямими виплатами населенню та компенсаціями і підтримкою бізнесу.
Про це повідомила у Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.
"Хоч у чомусь ми вийшли в лідери, - іронізує Загребельська, - Україна посідає перші позиції в світі за обсягом витрачених за період коронакризи грошей на інфраструктурні проєкти. В нашому виконанні - на дороги. Так, у нас 65,9% всіх антикризових заходів становили витрати на інфраструктуру. Наступні за нами Росія - 43,5% та Китай - 19,7%. Потім з 9,7% Австралія. 8,3% - Канада. 7,9% - Туреччина. І потім з ще меншим показником країни Європейського Союзу, США та Велика Британія".
Водночас, наголошує колишня чиновниця, Україна плететься "позаду світового списку" за прямими виплатами населенню (4,7%). У Росії цей показник 12,2%, в Австралії - 62,7%, в Канаді - 63,8%.
"За компенсаціями та підтримкою бізнесу ми також у кінці. Наш показник - 18,1%. Для розуміння, у Франції цей показник - 89,4%, в той час як в інфраструктуру вкладено приблизно 1%. Я розумію, ми йдемо своїм шляхом. Просто хотілось би, щоб дійшли всі, а не тільки шість дорожніх компаній, яких держава в цей важкий рік підтримала "на широку ногу"", - зазначила Загребельська.
Тим, хто хоче розповісти, про "криза закінчиться, а дороги залишаться", нагадаю, що 72% зі 126 млрд грн витратили на поточний середній ремонт. За нормативами він "житиме" від 3 до 5 років. І якщо ці дороги не зійдуть раніше незаконно, то через 3-5 років згідно з чинним законодавством "карета перетвориться на тикву".
Будь ласка, зачекайте...
ПС )))) При колишньому *аваковці * якраз і почали підніматись .
мы все не против дорог ! мы только за.. и побольше и покачественнее НО
НО не с ковидного фонда !!! когда больницам не хватает всего и когда ПАНДЕМИЯ...
когда именно от наличия средств, вернее их острой нехватки, на кислород (и его доставку и его обслуживание), на концентраторы (и их обслуживание), на средства защиты для медиков (индивидуальные...и не один комплект на месяц!!!), на тесты и их обработку (т.е. лаборанты и лаборатории и оборудование и расходные материалы), на зарплаты и премии тем, кто еще совсем не опустил руки и продолжает лечить-спасать-выхаживать из того, чего нет (но есть в бумажных отчетах и трелях министерских)....вот СЮДА и только в медицину должен был идти...лететь ковидный фонд (ковидный фонд...не абышо, а целевой фонд !!!), а не ментов и понтов дорожников (качество посмотрим весной), на киноиндустрию и остальное может и важное...но не такое смертельно необходимое как и так не очень сильная медицина!
А по поводу дорог.В Европе дороги есть и будут ,даже если они ничего там не будут делать еще лет надцать.