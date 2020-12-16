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Кількасот мітингувальників-підприємців залишилися на Майдані. ФОТОрепортаж

Кілька сотень учасників акцій протесту фізичних осіб - підприємців вирішили ночувати на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Правоохоронців у центрі столиці поменшало. При цьому автобуси із силовиками припарковані вздовж Хрещатика в районі біля Майдану Незалежності.

Ситуація залишається спокійною.

Читайте також: Головні новини 15 грудня: прийняли бюджет, ФОПи протестують на Майдані

Кількасот мітингувальників-підприємців залишилися на Майдані 01
Кількасот мітингувальників-підприємців залишилися на Майдані 02
Кількасот мітингувальників-підприємців залишилися на Майдані 03
Кількасот мітингувальників-підприємців залишилися на Майдані 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані. ВIДЕО

Кількасот мітингувальників-підприємців залишилися на Майдані 05
Кількасот мітингувальників-підприємців залишилися на Майдані 06
Кількасот мітингувальників-підприємців залишилися на Майдані 07
Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Нагадаємо, 15 грудня в центрі Києва фізособи-підприємці протестують проти запланованих урядом на січень карантинних обмежень роботи. Цілий день між ними та правоохоронцями відбуваються сутички. Постраждали майже 40 поліцейських.

Увечері учасники протесту спробували поставити на Майдані намети, але поліція не дала цього зробити, а поставлені намети знесла. Під час сутичок поранень зазнали троє правоохоронців - у МВС повідомляють, що на них напала "група нетверезих чоловіків". У поліції почали справу про насильство щодо працівників правоохоронних органів.

Також дивіться: ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

карантин (18172) Київ (19534) майдан (764) підприємці (620) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+31
треба їм покрутити відео с "жартами" їх улюбленого члєнограя, про "ібонітовие палочки"!
сподіваюся будуть сміятися, "смішніж" "жарти"!!! а сміх подовжує життя...
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16.12.2020 00:44
+22
Главное не порох....
, что бы при власти не был УКРАИНЕЦ ! ..
ОСОБЕННО - УМНЫЙ , ПРЕДПРИИМЧЫВЫЙ , и БОГАТЫЙ !!.
.
лучше СМЕРТЬ от соседей , чем хлеб от брата...
.
================== -=
ТАК и ПОГИБЛА УКРАИНА в 1919 г г..
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16.12.2020 00:39
+20
идиоты, а ведь могли же в 19-м проголосовать за "Барыгу" и теперь не морозиться 😕
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16.12.2020 00:38
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Так і жиємо - від Майдану до Майдану.
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16.12.2020 00:35 Відповісти
один ти мріями про палкофнєга Грицацуєва, що має очолити наступний майдан.
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16.12.2020 10:31 Відповісти
от ЗЕ в голове - попе холодно 😂
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16.12.2020 00:36 Відповісти
идиоты, а ведь могли же в 19-м проголосовать за "Барыгу" и теперь не морозиться 😕
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16.12.2020 00:38 Відповісти
треба їм покрутити відео с "жартами" їх улюбленого члєнограя, про "ібонітовие палочки"!
сподіваюся будуть сміятися, "смішніж" "жарти"!!! а сміх подовжує життя...
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16.12.2020 00:44 Відповісти
На то и идиоты. Надо было включать мозги, когда им ,,Сватами, ,,Слугой народа,, и 95-м кварталом их промывали
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16.12.2020 01:03 Відповісти
А, так у нас ковид татарову, венедиктова и прочее отребье на должности назначил? И он Вагнеровцев сдал? И лечится он только асфальтом?
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16.12.2020 02:34 Відповісти
идиот... пипец идиот...
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16.12.2020 06:34 Відповісти
могли, але багато ФОПів "чомусь" захотіли клована, от і мають, і чому не радіють, то ж отримали, що хотіли, може їм мало.
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16.12.2020 10:33 Відповісти
Главное не порох....
, что бы при власти не был УКРАИНЕЦ ! ..
ОСОБЕННО - УМНЫЙ , ПРЕДПРИИМЧЫВЫЙ , и БОГАТЫЙ !!.
.
лучше СМЕРТЬ от соседей , чем хлеб от брата...
.
================== -=
ТАК и ПОГИБЛА УКРАИНА в 1919 г г..
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16.12.2020 00:39 Відповісти
комплексы мелких барыг перед большим барыгой🤔
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16.12.2020 00:41 Відповісти
Можна подумати, що введення касових апаратів якось зменшить їх виторги. Чого взагалі туди пішли?
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16.12.2020 00:48 Відповісти
я думаю там підприємців немає, зараз сезон заробити грошей, бо навіть незважаючи на т.з. локдаун у січні, доходів у підприємців і так у цей час практично немає, вся країна до середини січня відпочиває. це штучно організований і профінансований одною політичною партію зубожілої, точніш її спонсорами.
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16.12.2020 10:38 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ТРЕТИЙ МАЙДАН БЫЛ ЖЁСТКИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ !)
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16.12.2020 00:48 Відповісти
Який ще Третій Майдан? Ти в якій реальності живеш, бот?
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16.12.2020 00:53 Відповісти
САМ ТЫ БОТ !!! ТРЕТИЙ МАЙДАН БЕЗЖАЛОСТНЫЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ !!!
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16.12.2020 00:59 Відповісти
Это уже четвертый , первый был - революция на граните
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16.12.2020 01:02 Відповісти
да-да, что не слышно лидера 1-го Майдана Олесь Доний. Замолчал наверно навсегда.
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16.12.2020 01:08 Відповісти
Постоянное ухудшение условий жизни неминуемо приведет к новой революционной ситуации, и уже сейчас видно, что власти предержащие не в состоянии что-либо противопоставить этому процессу.
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16.12.2020 00:49 Відповісти
Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане - Цензор.НЕТ 8324
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16.12.2020 00:51 Відповісти
так і бачу, як зєбіли говорять своїм дітям: "- дивись, зліва-направо: міністр культури, президент України і міністр Оборони"
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16.12.2020 01:00 Відповісти
Это все, что надо знать про Зеленского на самом деле.

Эта гифка - это начало и конец всех достоинств нынешнего преЗЕдента.
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16.12.2020 01:23 Відповісти
средний больше всех воды выпил
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16.12.2020 01:31 Відповісти
Бунт ФОПов понятен, но не имеет смысла, пока не появится политическая составляющая. Перед последним Майданом тоже был майдан налоговый. Но кончился ничем. Нужны политики и нужны радикалы. То, что эту власть нужно свергать - уже совершенно очевидно. По причине умственной отсталости
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16.12.2020 01:16 Відповісти
А про вирус что нибудь слышал? О мерах, которые пиинимает цивилизованая Европа? Дело ж не во власти, а в жлобстве =пусть все подохнут, а мы хотим бабла и налоги не поатить".
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16.12.2020 09:59 Відповісти
Возможно войдёт в силу и наступит арифметическая прогрессия к концу года
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16.12.2020 01:30 Відповісти
ФОПы погуляли. 40 раненых ментов. 2 - средней тяжести.
ФОПи платять податки на утримання поліції.

Поліція на акції ФОПів Шо ви там про сябров писали? На себе в зеркало гляньте! (с)
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16.12.2020 01:44 Відповісти
Жалко, что полиция слабо среагировала, потому что у этих наемных тварей было все и балрнчики и гранаты и пили они, пока шли маршем всю дорогу. Твари, загадили святое место, где люди за достоинство стояли, а не за бабло.
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16.12.2020 10:02 Відповісти
Все попытки организовать долговременные протесты на экономических проблемах провальны. Необходимо выдвигать политические требования, а недовольные экономикой найдутся при любой власти
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16.12.2020 04:06 Відповісти
Зебилы, вы неправильно бюджетом с Ахметкой поделились. Поэтому его ФОПы и не уходят.
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16.12.2020 07:27 Відповісти
то не його, то зубожілої
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16.12.2020 10:43 Відповісти
а шо там про экономику и про людей....десятый майдан не хочет сказать...начиная кучма геть..луценко уперед...не дурите людям мозги...скажите правду мы грабим под видом защиты налогоплательщиков сша....
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16.12.2020 07:50 Відповісти
Ну що там, виходить в зебілів майдан
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16.12.2020 08:30 Відповісти
https://twitter.com/_dopeless Yes! Dopeless

Аааааааааааааааааа
- Ви звертались зі своїми проблемами до депутатів від вашого міста?
- Тааак! Камельчук!!! Ми звертались до нашого депутата, він нас підтримує!!!
Але його не чують! Він же зі Слуги Народу! Хто його почує???

Порошенко!!! Почуй врешті депутатів слугінарода!!!

Кількасот мітингувальників-підприємців залишилися на Майдані - Цензор.НЕТ 4036
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16.12.2020 08:49 Відповісти
Де сцена за гроші пороха? Без неї Майданів не буває.
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16.12.2020 09:29 Відповісти
Блин, и тут Порох. И Кеннеди он убил, и Навальногт пытался травануть, надо же какая прыть! Не надоело эту @уйню писать?
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16.12.2020 10:05 Відповісти
Кенеді і Навального?
Почнемо з Булатова
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16.12.2020 20:41 Відповісти
Просто эгоистичные, тупые подонки, загадили святое для любого нормального украинца место Майдан. Мы там стояли за европейский выбор, а они тупо за свое бабло. На больных и умерших плевать, лишь бы тряпки свои продавать и пирожки. Я не жалею, что их били, мало били, потому что видела вчера этот "протест" пьяных тупорылов и рядом бежали журналисты всех "лучших" каналов zik, Наш, 112 и т.д. Пусть Сенцов хорошо подумает, прежде чам писать свои посты, за что боролись мы, и за что они. Я старый человек, у меня нет права на здоровье и жизнь?
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16.12.2020 09:54 Відповісти
 
 