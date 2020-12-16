Кількасот мітингувальників-підприємців залишилися на Майдані. ФОТОрепортаж
Кілька сотень учасників акцій протесту фізичних осіб - підприємців вирішили ночувати на Майдані Незалежності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Правоохоронців у центрі столиці поменшало. При цьому автобуси із силовиками припарковані вздовж Хрещатика в районі біля Майдану Незалежності.
Ситуація залишається спокійною.
Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ
Нагадаємо, 15 грудня в центрі Києва фізособи-підприємці протестують проти запланованих урядом на січень карантинних обмежень роботи. Цілий день між ними та правоохоронцями відбуваються сутички. Постраждали майже 40 поліцейських.
Увечері учасники протесту спробували поставити на Майдані намети, але поліція не дала цього зробити, а поставлені намети знесла. Під час сутичок поранень зазнали троє правоохоронців - у МВС повідомляють, що на них напала "група нетверезих чоловіків". У поліції почали справу про насильство щодо працівників правоохоронних органів.
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сподіваюся будуть сміятися, "смішніж" "жарти"!!! а сміх подовжує життя...
, что бы при власти не был УКРАИНЕЦ ! ..
ОСОБЕННО - УМНЫЙ , ПРЕДПРИИМЧЫВЫЙ , и БОГАТЫЙ !!.
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лучше СМЕРТЬ от соседей , чем хлеб от брата...
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ТАК и ПОГИБЛА УКРАИНА в 1919 г г..
Эта гифка - это начало и конец всех достоинств нынешнего преЗЕдента.
ФОПи платять податки на утримання поліції.
Поліція на акції ФОПів Шо ви там про сябров писали? На себе в зеркало гляньте! (с)
Аааааааааааааааааа
- Ви звертались зі своїми проблемами до депутатів від вашого міста?
- Тааак! Камельчук!!! Ми звертались до нашого депутата, він нас підтримує!!!
Але його не чують! Він же зі Слуги Народу! Хто його почує???
Порошенко!!! Почуй врешті депутатів слугінарода!!!
Почнемо з Булатова