Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Уряд передав на розвиток доріг Львівської області 61,55 млн гривень з проєкту бюджетної програми Міністерства охорони здоров'я щодо вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші Гроші", про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 21 жовтня.
Загалом у цій бюджетній програмі перерозподілено 104,75 млн гривень, тобто Державне агентство автомобільних доріг України на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає 60% від цієї суми. Ще 33,2 млн гривень пішло Міністерству освіти і науки – зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка, а 10 мільйонів – Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.
Окрім цього, Уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого Укравтодору. Із 70 мільйонів гривень, виділених на будівництво траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 мільйонів піде на осучаснення сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн – також на розвиток доріг у Львівській області.
Колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська на сторінці в мережі Facebook зазначила: "Досвід застосування асфальтобетонної суміші для лікування ковіду підтвердив її ефективність у боротьбі з важкими хворобами. Розпорядженням Кабінету Міністрів України … частину бюджетних призначень, передбачених у 2020 році Міністерству охорони здоров’я за програмою 2301130 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні", передано Державному агентству автомобільних доріг за бюджетною програмою".
Будь ласка, зачекайте...
Зато иудейский петушок прослывет вяликим страителем и созидателем.
Несамовито лайкаю! Це просто супер!
Уедут они как и янукович в свое время. С быдлом выбирающем ЗЕкретина вобщем-то так и надо.
Когда ты мразота заболеешь, ты орать первая будешь о том какая погань страна и клоун в частности)))
©
На Сході голосують за сепаратистів, а в Центрі за вбивць, в правлячій партії сидить гвалтівник.
Але ви не переймайтеся, народ він мудрий, використовуючи досвід пращурів та традиційні сімейні цінності він у всьому розбереться сам.
А у зеленых просто распил бюджета.
а за гроші онкохворих - у львівській...
"чтобьі негодовали" такі, що зараз кажуть: освенцім і бжезінка - польські концтабори
а родственники онкобольных продают квартиры-машины и пр., чтоб спасти дорогого человека
(или с протянутой рукой идут по миру, прося помощи и собирая пожертвования по копейке)
У Зеленского в разы увеличилось число охранников
В день выборов, 25 сентября Зеленский вместе с Ленкой голосовал на Оболони в Киеве, так как прописан он по улице Героев Сталинграда. На избирательный участок последыш Голобородько прибыл с целой армией охраны.
Корреспонденты заметили, что были приняты беспрецедентные меры безопасности. Теперь Зе сопровождают 7 личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом, а также около 20 бойцов Управления госохраны.
В воскресенье Владимира и Елену Зеленских привез традиционный кортеж: представительский седан Mercedes-Benz и микроавтобус сопровождения такой же марки.
Двое водителей из кортежа Зеленского тоже выполняют функции охраны при необходимости.
Однако, количество охраны увеличилось в разы. Только телохранителей ближнего круга мы насчитали 7 человек. Крепкие парни ни на шаг не отходили от криворожской семейки. Один из них нес чемоданчик, который раскрывается в бронированный щит и защищает в перестрелке. А еще у одного в руках был зонт, несмотря на прекрасную солнечную погоду.
Как рассказал нам сотрудник УГО, который много лет обеспечивает безопасность первых лиц государства, это тактическое оружие. "Боевой зонт используют как палку, чтобы отсечь нападающего. Или раскрывают, когда в охраняемого объекта чем-то бросают", - объясняет наш собеседник.
Прочный зонт-трость заменяет палку в рукопашном бою и помогает отсечь толпу.
Кстати, на месте голосования мы заметили более двух десяткой бойцов Госохраны, хотя обычно их меньше. Зачастую это люди в штатском, так называемые, бойцы невидимого фронта. Они приезжают заранее на место проведение мероприятия, проверяют каждую урну, куст, днища припаркованных машин специальным зеркалом. А потом смешиваются с толпой и следят за обстановкой, пишет Антикор.
Вчера именно сотрудники ГСО молниеносно среагировали на активистку движение Femen, которая выскочила на пути у Зеленского. Девушка без нижнего белья лишь успела задрать юбку и показать причинное место членограю, как ее словили и увели.
ой - тьфу, к"народу"....
Тим більше, що не тільки беня, а і татусь зеЛени, тесть ВАЗеленського, причетний до "будівницітві" доріг.
"Зробилиразом"
Если выявить онкологию на ранней стадии, то родственникам родных не надо продавать все что есть и идти жить на улицу.
Это решение зеленых - дно. Гореть им в аду.
27.10.2020 г.
"Доступные кредиты от Зеленского" Общая сумма потраченных денег - 11,571 млрд. гривен. Из этой суммы банки выдали кредиты рефинансирования собственным заемщикам на сумму 9.166 млрд. гривен. "Укравтодор" получил льготный кредит под государственные гарантии 2,116 млрд. гривен. (Учитывая что почти 2 млрд. гривен вложено "Укравтодором в 182 дневные ОВГЗ это выглядит уже как государственная афера. см. сообщение от 17.10.2020 г.). Остальные кредиты разделены на почти 5 тысяч займов.
Срочное "выздоровление" Корниенко и его возврат к управлению реакцией - это реакция Зеленского на провал усилий Ермака в Раде и ультиматум "группы Коломойского". Корниенко категорически отверг требования Коломойского-Палицы о переформатировании и пригрозил им коалицией с "Голосом". При том он заявил что такая коалиция будет создана очень быстро.
За подписью главы Office for Democratic Institutions and Human Rights (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека ) Ingibjörg Sólrún Gísladóttir в центральные органы ОБСЕ направлен отчет о наблюдении за прохождением местных выборов в Украине. В отчете в частности указывается, что проводимый во время дня голосования опрос, инициированный президентом Украины Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти.
"Европейская Солидарность" оказалась единственной партией Украины, которая будет представлена во всех областных советах.
падли, падли, які мають прикрашати смереки, замість зірки на верхівці - зеленське.
І "ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО ЗЕЛЕНСЬКРГО"
Зе-дебил мечтает, чтобы о нем говорили как а Батьке "Зе построил дороги".
Но во первых, чтобы отремонтировать все ключевые дороги страны нужно очень много денег, которых просто нет и на это уйдет много времени.
Во вторых, из-за того, что в Украине грузоперевозки в основном осуществляются фурами, которых уже на дорогах страны несметное количество и которые ездят с перегрузом, дороги пока будут ремонтироваться в одном месте в другом будут убиваться.
В результате, и рейтинг зебил себе не поднимет и дорог в Украине нормальных не будет и бюджет будет опустошенный.
Укроп Укропченко
27 Октября 12:30 0
0Ви їм всі - похер. Тому гроші з державної програми по боротьбі з онкозахворюваннями за рішенням зеленого кабміну підуть Укравтодору.
Ось тільки я написав пост про те, як держава кладе асфальт с прибором на проблему онкозахворювання у конкретного ветерана - прийшла нова і блага вість. Щоб усім.
В принципі - нічого нового. Ви їм всі - похер. Тому гроші з державної програми по боротьбі з онкозахворюваннями за рішенням зеленого кабміну підуть Укравтодору. Вони гарячково намагаються врятувати хоч щось зі своїх провальних дій. І їм абсолютно наплювати, що ситуація з раком в країні стрімко летить до катастрофи.
Чорний жарт про хороші дороги на цвинтар - давно вже не жарт.
І 62 мільйони, відрізані від цієї програми - не фінал історії. Всього з неї «перерозподілили» майже 105 мільйонів.
Таке враження, що у ці покидьки - нащадки Кощея Безсмертного, і не ризикують захворіти. І їхні родичі - аналогічно.
Хоча, звичайно, працюючи владою, в піковому випадку ти потрапиш в онкоцентр позачергово. Зовсім не так як, хворий на рак пересічний громадянин.
Наступного разу, панове, які голосують за клоунів, пам'ятайте - вони запросто можуть виявитися людожерами.
Хоча, про що я кажу? На цих виборах безпосередньо за людожерів з проросійського клубу проголосували просто відмінно.
А влада, як видно, на рак не хворіє. Вона їм ставить. Країну, на шиї якої сидить.
А онкозахворювання - це проблеми маленьких, нікому не потрібних людців, які оплачують весь цей цирк податками, більшістю голосують на виборах за свої майбутні проблеми, і навіть забезпечують в окопах безпечне існування власних слуг.
Господи, ти вправляєш нам розум прямо через дупу. В інший спосіб ми вже не розуміємо. Дякую тобі.
Кому докладніше - ось посилання на джерело.
По городу полно улиц, где действительно нужен ремонт
А они деньги из фонда, успешно осваивают на дорогах.