Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини

Уряд передав на розвиток доріг Львівської області 61,55 млн гривень з проєкту бюджетної програми Міністерства охорони здоров'я щодо вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші Гроші", про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 21 жовтня.

Загалом у цій бюджетній програмі перерозподілено 104,75 млн гривень, тобто Державне агентство автомобільних доріг України на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає 60% від цієї суми. Ще 33,2 млн гривень пішло Міністерству освіти і науки – зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка, а 10 мільйонів – Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

Окрім цього, Уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого Укравтодору. Із 70 мільйонів гривень, виділених на будівництво траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 мільйонів піде на осучаснення сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн – також на розвиток доріг у Львівській області.

Колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська на сторінці в мережі Facebook зазначила: "Досвід застосування асфальтобетонної суміші для лікування ковіду підтвердив її ефективність у боротьбі з важкими хворобами. Розпорядженням Кабінету Міністрів України … частину бюджетних призначень, передбачених у 2020 році Міністерству охорони здоров’я за програмою 2301130 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні", передано Державному агентству автомобільних доріг за бюджетною програмою".

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