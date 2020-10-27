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бюджет (1203) дороги (1505) Кабмін (6261) онкологія (129) Загребельська (102)

Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини

Уряд передав на розвиток доріг Львівської області 61,55 млн гривень з проєкту бюджетної програми Міністерства охорони здоров'я щодо вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші Гроші", про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 21 жовтня.

Загалом у цій бюджетній програмі перерозподілено 104,75 млн гривень, тобто Державне агентство автомобільних доріг України на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає 60% від цієї суми. Ще 33,2 млн гривень пішло Міністерству освіти і науки – зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка, а 10 мільйонів – Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

Окрім цього, Уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого Укравтодору. Із 70 мільйонів гривень, виділених на будівництво траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 мільйонів піде на осучаснення сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн – також на розвиток доріг у Львівській області.

Колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська на сторінці в мережі Facebook зазначила: "Досвід застосування асфальтобетонної суміші для лікування ковіду підтвердив її ефективність у боротьбі з важкими хворобами. Розпорядженням Кабінету Міністрів України … частину бюджетних призначень, передбачених у 2020 році Міністерству охорони здоров’я за програмою 2301130 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні", передано Державному агентству автомобільних доріг за бюджетною програмою".

Також читайте: "Постав запитання міністру": Кабмін анонсував новий формат спілкування з чиновниками

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+47
За нецелевой использование бюджетных средств...кто то из зеленого стада реально сядет...и это время уже не за горами....
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27.10.2020 10:17
+33
Дороги важнее здоровья граждан, ведь где тогда будут ездить кортежи зеленского, если не будет дорог!!! Кабмин передал около 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины - Цензор.НЕТ 8567 Кабмин передал около 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины - Цензор.НЕТ 4565
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27.10.2020 10:17
+27
Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 1355
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27.10.2020 10:57
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За нецелевой использование бюджетных средств...кто то из зеленого стада реально сядет...и это время уже не за горами....
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27.10.2020 10:17 Відповісти
Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 1355
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27.10.2020 10:57 Відповісти
Ну подумаеш, подохнет сотни две холопов.
Зато иудейский петушок прослывет вяликим страителем и созидателем.
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27.10.2020 11:01 Відповісти
иудейский петушок

Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 2069 Несамовито лайкаю! Це просто супер!
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27.10.2020 12:01 Відповісти
..упоротые дебилы смерть тысяч от рака и не заметят... Зато передвигаясь по асфальту будут хвалить зепадаль... не особо интересуясь..откуда и за счёт чего этот асфальт уложили. Это целенаправленная политика привлечения масс идиотов на своё электоральное поле. Вначале критика Квартала 95... потом фильмишко... потом поток идиотов на выборах...((((
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27.10.2020 17:28 Відповісти
Смело поступили. Если прокатит то будут славить презедента ватники в веках))
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27.10.2020 13:11 Відповісти
никого из своих и прочих, кто по идее должен зону топтать, они не садят и никто их не посадит, как и всех предидущих, возбужденно любящих бюджет.
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27.10.2020 17:32 Відповісти
ДА ладно не петушись, кто их садить будет? Ты чтоли?
Уедут они как и янукович в свое время. С быдлом выбирающем ЗЕкретина вобщем-то так и надо.
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27.10.2020 18:14 Відповісти
Дороги важнее здоровья граждан, ведь где тогда будут ездить кортежи зеленского, если не будет дорог!!! Кабмин передал около 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины - Цензор.НЕТ 8567 Кабмин передал около 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины - Цензор.НЕТ 4565
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27.10.2020 10:17 Відповісти
ну все правильно, дороги это то что видно, чем янелох может "козырнуть", а больных кто там этих видит кто знает...
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27.10.2020 10:17 Відповісти
В полтавской онкологической больнице трешачёк еще тот...та как и везде! Кто на последних стадиях, к тем даже не подходят...разве что "наркоты" вколоть. Денег нет? Просимо шановне панство помирати вдома!
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27.10.2020 10:28 Відповісти
Люди хворіють, помирають, інші народжуються -- це природний процес. Хтось раніше, а хтось пізніше, але "всі там будемо". А дороги потрібні постійно, це необхідність для держави, і їх треба було побудувати, як у Білорусі вже давно.
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27.10.2020 12:54 Відповісти
Вам не соромно такий трешак писати?
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27.10.2020 14:10 Відповісти
Карма дуже скоро "опублікує" в вашій сім'і відповідь на цей ваш пост.
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27.10.2020 14:48 Відповісти
Программа из которой они смыкнули деньги "Реализация государственного инвестиционного проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине", читать умеете? Государственный инвестиционный проект. То есть рассчитанное не на один год, улучшение, способное продвинуть страну в части ранней ,заблаговременной диагностики онкологии, заболевания, ежегодно уносящего десятки тысяч жизней, очень трудноизлечимого, но все-же ингода излечимого, и вот это "иногда" критически зависит от того, насколько рано диагностировали.... не дай вам Бог на себе это прочувствовать..... И вы считаете что дорога во львовской области это нужнее? Вы видимо такой же моральный урод как и эта зеленая власть.... Долбоёбы , у которых дырища в бюджете скоро станет больше него самого, ищут где подкроить и продержаться лишних два месяца, в вы поощряете.... Для того чтобы попиариться на строительстве дорог, надо не искать где с3,14здить, надо искать где заработать! Надеюсь понимаете , что это не одно и то-же?
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27.10.2020 17:52 Відповісти
********** официально заявляю что ты конченная дура.
Когда ты мразота заболеешь, ты орать первая будешь о том какая погань страна и клоун в частности)))
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27.10.2020 18:15 Відповісти
Зе-дбли,блд
©
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27.10.2020 10:18 Відповісти
вот что бывает когда президент шут и наркоман, дороги строим за счёт онкобольных.... хуже не будет.....
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27.10.2020 10:18 Відповісти
@Sapienti sat

На Сході голосують за сепаратистів, а в Центрі за вбивць, в правлячій партії сидить гвалтівник.
Але ви не переймайтеся, народ він мудрий, використовуючи досвід пращурів та традиційні сімейні цінності він у всьому розбереться сам.
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27.10.2020 10:24 Відповісти
Гореть вам в Аду!!!
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27.10.2020 10:18 Відповісти
На той світ, по відремонтованим дорогам, да і то половину грошей зеленоморді розкрадуть. Хавайте зелебобіки
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27.10.2020 10:19 Відповісти
Ремонт дорог - идеальній путь откатов и мітья бабала. Хоть у покойного Лужкова спросите!
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27.10.2020 10:19 Відповісти
Вон Гитляр автобаны в свое время построил. До сих пор ими пользуются теми дорогами. А у нас ямковый ремонт. Хотя благодаря хреновым дорогам, которых тут вообще не было собственно говоря немцы не могли захватить сысерысер, бо их техника грузла и глохла в багнюке Кабмин передал около 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины - Цензор.НЕТ 7691
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27.10.2020 10:21 Відповісти
Это всегда и было стратегий обороны начиная с царской России. Дураки и дороги.
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27.10.2020 10:24 Відповісти
фишка в том что Адик строил дороги занедорого, и с пользой для экономики. Нанимались безработные и за минималку строили. И людям выгодно - работа есть, и промышоенности - люди понесли деньги в магазины, стали покупать товары и экономика заработала.
А у зеленых просто распил бюджета.
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27.10.2020 10:37 Відповісти
а цей, як бачиш з боку гітлера будує і оновлює дороги - в харківській і сумській обл, за гроші автодору...
а за гроші онкохворих - у львівській...
"чтобьі негодовали" такі, що зараз кажуть: освенцім і бжезінка - польські концтабори
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27.10.2020 10:49 Відповісти
зашквар за зашкваром
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27.10.2020 10:19 Відповісти
Більше одного зашквару не може бути . Ви , напевно , не розумієте значення цього слова .
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27.10.2020 10:38 Відповісти
я рад что тема зашкваров вам знакома
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27.10.2020 11:36 Відповісти
раньше был один день - один зашквар! Но прошло полтора года --- один день - и2-3 таких крутых зашкварчика, что даже мыши вешаются.
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27.10.2020 17:42 Відповісти
Дороги, по краям которых могилы умерших от COVID и рака - похоже, что так зеленая плесень видит Украину.
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27.10.2020 10:22 Відповісти
не цільове використання коштів, бєнядіктова АУУУУУУ!
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27.10.2020 10:22 Відповісти
Приятно все же. По ровной дороге тебя покатят на кладбище.
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27.10.2020 10:23 Відповісти
Як грошей вистачить, то покотять. А можуть і біля бордюру за лікарнею без ліжок і лікарів покинути... Бо ховати теж нікому буде.
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27.10.2020 11:41 Відповісти
прэлесно! просто прэлесно!
а родственники онкобольных продают квартиры-машины и пр., чтоб спасти дорогого человека
(или с протянутой рукой идут по миру, прося помощи и собирая пожертвования по копейке)
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27.10.2020 10:24 Відповісти
Бинго! Адепты зелёной секты, ваш выход
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27.10.2020 10:25 Відповісти
7%
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27.10.2020 10:39 Відповісти
Дальше -- меньше.
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27.10.2020 10:43 Відповісти
видео -- https://gorlis-gorsky.livejournal.com/video/album/304/?mode=view&id=65372
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27.10.2020 10:31 Відповісти
Какие же циничные мрази! Это ещё одно подтверждение того, как сильно зеленский ненавидит Украину! Подонки, вы за кого проголосовали, опять заунывно затяните "мы голосовали против Пороха"? А за ***** слабо было проголосовать, тоже ведь "против" получается?! Гниды вы самые настоящие!
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27.10.2020 10:29 Відповісти
Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 5811
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27.10.2020 10:30 Відповісти
#простотак
У Зеленского в разы увеличилось число охранников

В день выборов, 25 сентября Зеленский вместе с Ленкой голосовал на Оболони в Киеве, так как прописан он по улице Героев Сталинграда. На избирательный участок последыш Голобородько прибыл с целой армией охраны.

Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 868

Корреспонденты заметили, что были приняты беспрецедентные меры безопасности. Теперь Зе сопровождают 7 личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом, а также около 20 бойцов Управления госохраны.

В воскресенье Владимира и Елену Зеленских привез традиционный кортеж: представительский седан Mercedes-Benz и микроавтобус сопровождения такой же марки.
Двое водителей из кортежа Зеленского тоже выполняют функции охраны при необходимости.

Однако, количество охраны увеличилось в разы. Только телохранителей ближнего круга мы насчитали 7 человек. Крепкие парни ни на шаг не отходили от криворожской семейки. Один из них нес чемоданчик, который раскрывается в бронированный щит и защищает в перестрелке. А еще у одного в руках был зонт, несмотря на прекрасную солнечную погоду.

Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 4515

Как рассказал нам сотрудник УГО, который много лет обеспечивает безопасность первых лиц государства, это тактическое оружие. "Боевой зонт используют как палку, чтобы отсечь нападающего. Или раскрывают, когда в охраняемого объекта чем-то бросают", - объясняет наш собеседник.
Прочный зонт-трость заменяет палку в рукопашном бою и помогает отсечь толпу.

Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 3715

Кстати, на месте голосования мы заметили более двух десяткой бойцов Госохраны, хотя обычно их меньше. Зачастую это люди в штатском, так называемые, бойцы невидимого фронта. Они приезжают заранее на место проведение мероприятия, проверяют каждую урну, куст, днища припаркованных машин специальным зеркалом. А потом смешиваются с толпой и следят за обстановкой, пишет Антикор.

Вчера именно сотрудники ГСО молниеносно среагировали на активистку движение Femen, которая выскочила на пути у Зеленского. Девушка без нижнего белья лишь успела задрать юбку и показать причинное место членограю, как ее словили и увели.
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27.10.2020 10:46 Відповісти
эВрейский "слуга" становится все ближе к гоям...., ой - тьфу, к "народу".... Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 7160
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27.10.2020 16:11 Відповісти
они что по львову прошли, или за что сразу ***************** Садовому
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27.10.2020 10:32 Відповісти
Дороги на кладбище.
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27.10.2020 10:32 Відповісти
Можете дохнути. Всі гроші країни кинуті на "великий дерибан зеленського".
Тим більше, що не тільки беня, а і татусь зеЛени, тесть ВАЗеленського, причетний до "будівницітві" доріг.
"Зробилиразом"
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27.10.2020 10:33 Відповісти
Во, придурки!
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27.10.2020 10:34 Відповісти
благодаря зеленым долбодятлам, теперь трупы с комфортом будут доставлятся на кладбища.
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27.10.2020 10:38 Відповісти
Агов, снесуни? Де ви?
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27.10.2020 10:39 Відповісти
Выявление онкологии на ранней стадии методом молекуоярно-генетического тестирования - в десятки раз дешевле и эффективней чем потом поддердивать больного на поздней стадии.
Если выявить онкологию на ранней стадии, то родственникам родных не надо продавать все что есть и идти жить на улицу.
Это решение зеленых - дно. Гореть им в аду.
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27.10.2020 10:40 Відповісти
Возить трупы граждан по новым, но быстро разваливающимся дорогам- это так умилительно Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 1709
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27.10.2020 10:40 Відповісти
Зебіли! Ви це зробили разом!
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27.10.2020 10:41 Відповісти
Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 409
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27.10.2020 10:41 Відповісти
Хроника одного президента

27.10.2020 г.

"Доступные кредиты от Зеленского" Общая сумма потраченных денег - 11,571 млрд. гривен. Из этой суммы банки выдали кредиты рефинансирования собственным заемщикам на сумму 9.166 млрд. гривен. "Укравтодор" получил льготный кредит под государственные гарантии 2,116 млрд. гривен. (Учитывая что почти 2 млрд. гривен вложено "Укравтодором в 182 дневные ОВГЗ это выглядит уже как государственная афера. см. сообщение от 17.10.2020 г.). Остальные кредиты разделены на почти 5 тысяч займов.

Срочное "выздоровление" Корниенко и его возврат к управлению реакцией - это реакция Зеленского на провал усилий Ермака в Раде и ультиматум "группы Коломойского". Корниенко категорически отверг требования Коломойского-Палицы о переформатировании и пригрозил им коалицией с "Голосом". При том он заявил что такая коалиция будет создана очень быстро.

За подписью главы Office for Democratic Institutions and Human Rights (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека ) Ingibjörg Sólrún Gísladóttir в центральные органы ОБСЕ направлен отчет о наблюдении за прохождением местных выборов в Украине. В отчете в частности указывается, что проводимый во время дня голосования опрос, инициированный президентом Украины Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти.


"Европейская Солидарность" оказалась единственной партией Украины, которая будет представлена во всех областных советах.
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27.10.2020 10:42 Відповісти
Я считаю это прямым актом геноцида украинского народа. Прошу всех запоминать и фиксировать подобные антинародные действия быдло-элиты казнокрадов - придёт время и они все ответят за это своей шкурой.
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27.10.2020 10:51 Відповісти
Уряд передав на розвиток доріг Львівської області 61,55 млн гривень з проєкту бюджетної програми Міністерства охорони здоров'я щодо вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань Джерело: https://censor.net/ua/n3227289
падли, падли, які мають прикрашати смереки, замість зірки на верхівці - зеленське.
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27.10.2020 10:59 Відповісти
Відкати" на будівництві доріг сягають 20-30%. На онкохворих "відкатів" не буде. Більш злочинної влади, ніж влада зеленого блазня, країна ще не знала.
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27.10.2020 11:04 Відповісти
Кубраков - COVID фонду не існує!!! Це помилкова назва фонду на будівництво доріг!
І "ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО ЗЕЛЕНСЬКРГО"


Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 3581
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27.10.2020 11:06 Відповісти
в Італії трупами вкладали дорогу . може і нам вже треба використовувати цю технологію ?
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27.10.2020 11:18 Відповісти
Дураки и дороги - вечное проклятие славянских народов!
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27.10.2020 11:29 Відповісти
Тобто порушив бюджетний кодекс і почав витрачати гроші на нецільові призначення? Прикольні зєбобіки! Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 5416
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27.10.2020 11:38 Відповісти
Як завжди через день виявиться,що це брехня!!!
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27.10.2020 12:01 Відповісти
Как там раньше говорили " С. Петербург Петр 1 построил на костях крепостных". А у нас дороги строят на костях онко и ковидо больных. Ну чего нормально.. Вот с веком только неувязка получается.., да и "царь" какой то неказистый.
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27.10.2020 12:03 Відповісти
Зе-придурок решил кинуть все бабло в дороги, чтобы хоть как-то поднять свой рухнувший и продолжающий лететь в тартарары рейтинг.
Зе-дебил мечтает, чтобы о нем говорили как а Батьке "Зе построил дороги".
Но во первых, чтобы отремонтировать все ключевые дороги страны нужно очень много денег, которых просто нет и на это уйдет много времени.
Во вторых, из-за того, что в Украине грузоперевозки в основном осуществляются фурами, которых уже на дорогах страны несметное количество и которые ездят с перегрузом, дороги пока будут ремонтироваться в одном месте в другом будут убиваться.
В результате, и рейтинг зебил себе не поднимет и дорог в Украине нормальных не будет и бюджет будет опустошенный.
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27.10.2020 12:17 Відповісти
А почему бы кабмину на эти дороги не снять деньги со статьей расхода на Офис президента, раз президенту так нужны эти дороги на Львовщине?
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27.10.2020 12:21 Відповісти
Це просто злочин, це вирок багатьом хворим людям... І за це зебуїни рано чи пізно, але будуть відповідати...
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27.10.2020 12:22 Відповісти
Какого народа они "слуги"?
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27.10.2020 12:25 Відповісти
Слуги олігархів.
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27.10.2020 16:55 Відповісти
Український нарід, ви дебіли!
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27.10.2020 13:12 Відповісти
Это не просто уроды, это- поддонки, забирающие деньги у онкобольных и кидающие львиную долю во Львов, чтобы хоть как-то поддержать Садового.Будь во втором туре выборов мера кто угодно, но не представитель партии "ЕС", эти деньги перекинули бы в другое место
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27.10.2020 13:31 Відповісти
А разве онкобольные не в восторге от того, что вперёд ногами их повезут по хорошей дороге?
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27.10.2020 13:45 Відповісти
Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 2766
Укроп Укропченко
27 Октября 12:30 0

0Ви їм всі - похер. Тому гроші з державної програми по боротьбі з онкозахворюваннями за рішенням зеленого кабміну підуть Укравтодору.
Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 558

Ось тільки я написав пост про те, як держава кладе асфальт с прибором на проблему онкозахворювання у конкретного ветерана - прийшла нова і блага вість. Щоб усім.

В принципі - нічого нового. Ви їм всі - похер. Тому гроші з державної програми по боротьбі з онкозахворюваннями за рішенням зеленого кабміну підуть Укравтодору. Вони гарячково намагаються врятувати хоч щось зі своїх провальних дій. І їм абсолютно наплювати, що ситуація з раком в країні стрімко летить до катастрофи.

Чорний жарт про хороші дороги на цвинтар - давно вже не жарт.

І 62 мільйони, відрізані від цієї програми - не фінал історії. Всього з неї «перерозподілили» майже 105 мільйонів.

Таке враження, що у ці покидьки - нащадки Кощея Безсмертного, і не ризикують захворіти. І їхні родичі - аналогічно.
Хоча, звичайно, працюючи владою, в піковому випадку ти потрапиш в онкоцентр позачергово. Зовсім не так як, хворий на рак пересічний громадянин.

Наступного разу, панове, які голосують за клоунів, пам'ятайте - вони запросто можуть виявитися людожерами.

Хоча, про що я кажу? На цих виборах безпосередньо за людожерів з проросійського клубу проголосували просто відмінно.
А влада, як видно, на рак не хворіє. Вона їм ставить. Країну, на шиї якої сидить.
А онкозахворювання - це проблеми маленьких, нікому не потрібних людців, які оплачують весь цей цирк податками, більшістю голосують на виборах за свої майбутні проблеми, і навіть забезпечують в окопах безпечне існування власних слуг.

Господи, ти вправляєш нам розум прямо через дупу. В інший спосіб ми вже не розуміємо. Дякую тобі.

Кому докладніше - ось посилання на джерело.
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27.10.2020 13:47 Відповісти
Хорошо пилят !!!!
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27.10.2020 15:04 Відповісти
У нас в городе меняют асфальт на одной из центральных улиц. 4 полосы, длина +-5км. Асфальт был положен где-то 4 года назад, качественный. Нет ни одной ямки. Сдирают новый асфальт и на его место ложат такой-же новый. И меняют нормальные гранитные бордюры на новые гранитные бордюры. Стоит баннер "Велике будівнцтво". Вопрос: науя все это????????????
По городу полно улиц, где действительно нужен ремонт
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27.10.2020 15:43 Відповісти
видно для рейтинга Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 5429
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27.10.2020 15:50 Відповісти
проєкту бюджетної програми Міністерства охорони здоров'я щодо вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.", а могли б на розробку вакцини від КОВІДу кацапсько-казахській організації передати.
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27.10.2020 16:08 Відповісти
ЗІ: а взагалі то є підозра що гроші забрали з відси "Проектування та роботи з капітального ремонту лабораторії Національного інституту раку" Там преамбула однакова: "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань"
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27.10.2020 16:17 Відповісти
я так розумію через "будівництво доріг",найкраще і найпростіше розкрадати бюджет?🤔.інакше навіть не знаю як пояснити таке маніакальне бажання "будувати дороги",за рахунок інших.
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27.10.2020 16:26 Відповісти
Для Зембованої маси всьо чотко! Ця новина для них - пиль дорожна. Вони продовжують вірити в свого зебоха. Скільки сміття в країні, важко повірити!
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27.10.2020 17:11 Відповісти
Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 1684 Роман с камнем Не а , страна моральных уродов , потому что , тех моральных уродов во власти, кто то ж выбирал Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 7529 И результаты выборов , в Славянске , Харькове , Одессе ,Мариуполе и т.д. тому подтверждение Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 5458
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27.10.2020 17:28 Відповісти
а чого дивуватися,те саме відбувається і з військовими програмами,кошти не освоїли...,потім перерозподілили на всілякі тіньові схеми,держава конкретно вже тріщить по швах..
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27.10.2020 17:45 Відповісти
У меня закрались крамольные мысли , что землю они уже продали , осталось избавится от населения , естественным путем Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 3306
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27.10.2020 17:46 Відповісти
В больницах острая нехватка кислорода, точнее баллонов с кислородом и установок, чтобы их заряжать! Уже месяц об этом все говорят!
А они деньги из фонда, успешно осваивают на дорогах. Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 1979
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27.10.2020 17:55 Відповісти
Геноцид. Надеюсь кто-то за это ответит, хотя 30 лет им сходит все с рук. В НИР нет банального пластыря и шприцов, о лекарствах молчу вообще! На лапороскопию сам покупаешь набор за 8 тысяч, операция посерьёзней- хирургический набор от 48 тысяч и тд. Зато на кладбище поведут по хорошей дороге, это должно радовать?!
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27.10.2020 18:43 Відповісти
Это как вообще мрази,,,,?
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27.10.2020 18:48 Відповісти
всі в даній новині чмирять В.А.ЗЕЛЕН-ого, але ж РІШЕННЯ ПРИЙНЯВ УРЯД, тобто пЄніс ШМИГаль!!!! бачу пЄніс ШМИГаль хоче присісти в тюрягу на довго....
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27.10.2020 18:50 Відповісти
 
 