РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10937 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
9 001 38

В Израиле обнаружили первые случаи COVID-заражения после третьей дозы вакцины

В Израиле обнаружили первые случаи COVID-заражения после третьей дозы вакцины

Через неделю после третьей дозы COVID-вакцины коронавирусную инфекции обнаружили у 14 израильтян.

Об этом свидетельстуют данные Министерства здравоохранения страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

11 из заболевших - люди в возрасте от 60 и старше, трое других - моложе 60 лет. Два человека из группы 60+, заразившихся после бустерной дозы, госпитализировали в связи с ухудшением их состояния.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз, - Минздрав

Третью прививку им сделали по рекомендации медиков после того, как выяснилось, что первые две не выработали необходимой для противостояния коронавирусной инфекции количества антител.

"Сделайте прививку, носите защитную маску, следуйте рекомендациям. Это единственный способ избежать локдауна", - говорится в комментарии министерства здравоохранения Израиля после обнародованного СМИ сообщения.

Там также отметили, что COVID-19 был диагностирован у 14 человек из 464 810, которые получили третью прививку. Таким образом, больные составляют 0,003%.

Израиль стал первой страной, которая начала массовую кампанию ревакцинации населения от коронавируса.

Автор: 

вакцина (3814) Израиль (1918) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!! Ничем!
показать весь комментарий
09.08.2021 11:13
+14
В Израиле обнаружили первые случаи COVID-заражения после третьей дозы вакцины - Цензор.НЕТ 1579
показать весь комментарий
09.08.2021 11:11
+12
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает...
показать весь комментарий
09.08.2021 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Израиле обнаружили первые случаи COVID-заражения после третьей дозы вакцины - Цензор.НЕТ 1579
показать весь комментарий
09.08.2021 11:11 Ответить
В правом углу катинки написано - .РУ
Ватную пропаганду ведешь?
показать весь комментарий
09.08.2021 12:47 Ответить
Хе-хе. А на па-рашке УМИРАЮТ от КОВИДа по 800 кацапов в день без всяких "доз"
показать весь комментарий
09.08.2021 11:11 Ответить
А вот и юродивый валерачка, которому везде коцабе мерещацца, как черти алкоголику после запоя.

Чо там валерочка с недопрограммой дия, у которой загранпаспорт не для поездок за границу, а налоговый номер не для прелъявления в налоговую, нотариусу, банки итп?
показать весь комментарий
09.08.2021 11:59 Ответить
Надо четверную. Потом пятую.... На шестой верняк , что не заболеет ! Но это не точно...
показать весь комментарий
09.08.2021 11:11 Ответить
Парашка должна вімереть как популяция поєтому вам кацапам прививка противопаказана
показать весь комментарий
09.08.2021 11:47 Ответить
Валерчик, ты перелогинился?
показать весь комментарий
09.08.2021 14:34 Ответить
делайте четвертую вакцинацию... потом пятую, шестую... а потом окажется, что все вакцинированные вымерли в течение какого-то промежутка времени... А?
показать весь комментарий
09.08.2021 11:11 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!! Ничем!
показать весь комментарий
09.08.2021 11:13 Ответить
Вот тебе и вакцинация...Скоро скажут каждые сутки колоться вакциной как наркоманы
показать весь комментарий
09.08.2021 11:15 Ответить
Первые 3 дозы безплатно, а потом за деньги
показать весь комментарий
09.08.2021 11:18 Ответить
Еще раз повторяю! Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!! Обманите систему!
показать весь комментарий
09.08.2021 11:20 Ответить
они же как дети маліе - что ты так сними))
показать весь комментарий
09.08.2021 11:48 Ответить
Как? Я как раз и призываю с ними не делать "никак". И они, если ты заметил, не против.
показать весь комментарий
09.08.2021 11:49 Ответить
Шота кацапы сдулись совсем в своей антиваксерной агитации. И ряды их поредели, и былого задора уже нет...
показать весь комментарий
09.08.2021 11:18 Ответить
...и ряды их пожидели и Задорнова уж нет.
показать весь комментарий
09.08.2021 11:25 Ответить
кацапы про*ались. Потому что Украина не Росия как говорил один класик. А ряді действительно редеют- 800 - день)))
показать весь комментарий
09.08.2021 11:54 Ответить
А вот и юродивый валерачка, которому везде коцабе мерещацца, как черти алкоголику после запоя.

Чо там валерочка с недопрограммой дия, у которой загранпаспорт не для поездок за границу, а налоговый номер не для прелъявления в налоговую, нотариусу, банки итп?
показать весь комментарий
09.08.2021 12:00 Ответить
Если верить в 😇, много 🙏 и причащаться с одной 🥄, то никакой 👑🦠 не возьмет 👍👌.
показать весь комментарий
09.08.2021 11:26 Ответить
Пожалуйста! Не вакцинируйтесь. Вакцины - это зло! Не верьте никому! Это все сговор фармацевтов, тамплиеров, масонов и рептилоидов с планеты Небиру! И всем этим заведуют Билл Гейт и Джордж Сорос

Верю и надеюсь в естественный отбор
показать весь комментарий
09.08.2021 11:25 Ответить
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает...
показать весь комментарий
09.08.2021 11:26 Ответить
Дык помогают материально !
показать весь комментарий
09.08.2021 12:18 Ответить
а шо такое даже Ребе не помогает ..и Тора и Талмуд вкупе с еврейской наглостью и субботние посещения Синагоги..вэй вэй какое горе.... интересно Гитлер у евреев опять будет виноватый и когда там объявят в Израиле о Ковидном Холокосте мол только одни евреи и болели и страдали и умирали от Короны...
показать весь комментарий
09.08.2021 11:29 Ответить
Как реюе и Тора толмуд все хорошо помогает- у них наименьшая смертность и заболеваемость кацап. а вы ошибка еволюции - вам прививатся не надо
показать весь комментарий
09.08.2021 11:52 Ответить
Похоже что вакцина действует не только на вирус...но и на умственные способности...
Все вакцинированные как один сходят с ума...им везде кацапы мерещатся...😀
показать весь комментарий
09.08.2021 12:16 Ответить
На Западе, подонки, сегодня, не в моде ...
показать весь комментарий
09.08.2021 17:31 Ответить
Выявлены через неделю после третьей дозы - они заразились до усиления выработки антител в результате бустерной вакцинации.
показать весь комментарий
09.08.2021 11:31 Ответить
Опять не так провакцинировались? А когда уже будет правильно?
показать весь комментарий
09.08.2021 12:02 Ответить
Провакцинировались так. Неправильно принимать в статистику тех, кто заразился до срока, обозначенного как завершение процедуры вакцинации, как случаи прорывных заражений. (это до 14 дней после прививки.)
показать весь комментарий
09.08.2021 12:22 Ответить
Это потому, что их прививавали без телекамер. Кто колется на камеру тот не болеет даже после одной дозы. Скоро ничего не будет , одно сплошное телевидение)
показать весь комментарий
09.08.2021 11:39 Ответить
В Ізраїлі виявили перші випадки COVID-зараження після третьої дози вакцини - Цензор.НЕТ 4130
показать весь комментарий
09.08.2021 11:55 Ответить
єто из личного опіта в подмосковье?
показать весь комментарий
09.08.2021 11:57 Ответить
"Третью прививку им сделали по рекомендации медиков после того, как выяснилось, что первые две не выработали необходимой для противостояния коронавирусной инфекции количества антител"
показать весь комментарий
09.08.2021 12:13 Ответить
разводка века, господа - прямо перед нами
показать весь комментарий
09.08.2021 12:15 Ответить
Если третья доза не помогла - нужна четвёртая.
показать весь комментарий
09.08.2021 12:21 Ответить
Послі трєтєй не закусьіваєм, сразу четвертую !
показать весь комментарий
09.08.2021 14:23 Ответить
 
 