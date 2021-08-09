В Израиле обнаружили первые случаи COVID-заражения после третьей дозы вакцины

Через неделю после третьей дозы COVID-вакцины коронавирусную инфекции обнаружили у 14 израильтян.

Об этом свидетельстуют данные Министерства здравоохранения страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

11 из заболевших - люди в возрасте от 60 и старше, трое других - моложе 60 лет. Два человека из группы 60+, заразившихся после бустерной дозы, госпитализировали в связи с ухудшением их состояния.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз, - Минздрав

Третью прививку им сделали по рекомендации медиков после того, как выяснилось, что первые две не выработали необходимой для противостояния коронавирусной инфекции количества антител.

"Сделайте прививку, носите защитную маску, следуйте рекомендациям. Это единственный способ избежать локдауна", - говорится в комментарии министерства здравоохранения Израиля после обнародованного СМИ сообщения.

Там также отметили, что COVID-19 был диагностирован у 14 человек из 464 810, которые получили третью прививку. Таким образом, больные составляют 0,003%.

Израиль стал первой страной, которая начала массовую кампанию ревакцинации населения от коронавируса.