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Новини Коронавірус і карантин
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В Ізраїлі виявили перші випадки COVID-зараження після третьої дози вакцини

В Ізраїлі виявили перші випадки COVID-зараження після третьої дози вакцини

Через тиждень після третьої дози COVID-вакцини коронавірусну інфекцію виявили у 14 ізраїльтян.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

11 із захворілих - люди у віці від 60 і старше, троє інших - молодше 60 років. Двоє людей з групи 60+, що заразилися після бустерної дози, госпіталізували в зв'язку з погіршенням їхнього стану.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз, - Минздрав

Третє щеплення їм зробили за рекомендацією медиків після того, як з'ясувалося, що перші дві не виробили необхідної для протистояння коронавірусній інфекції кількості антитіл.

"Зробіть щеплення, носіть захисну маску, дотримуйтесь рекомендацій. Це єдиний спосіб уникнути локдауну", - йдеться в коментарі міністерства охорони здоров'я Ізраїлю після оприлюдненого ЗМІ повідомлення.

Там також зазначили, що COVID-19 був діагностований у 14 осіб з 464 810, які отримали третє щеплення. Таким чином, хворі становлять 0,003%.

Ізраїль став першою країною, яка почала масову кампанію ревакцинації населення від коронавірусу.

вакцина (4418) Ізраїль (1635) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+15
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!! Ничем!
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09.08.2021 11:13
+14
В Израиле обнаружили первые случаи COVID-заражения после третьей дозы вакцины - Цензор.НЕТ 1579
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09.08.2021 11:11
+12
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает...
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09.08.2021 11:26
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В Израиле обнаружили первые случаи COVID-заражения после третьей дозы вакцины - Цензор.НЕТ 1579
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09.08.2021 11:11 Відповісти
В правом углу катинки написано - .РУ
Ватную пропаганду ведешь?
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09.08.2021 12:47 Відповісти
Хе-хе. А на па-рашке УМИРАЮТ от КОВИДа по 800 кацапов в день без всяких "доз"
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09.08.2021 11:11 Відповісти
А вот и юродивый валерачка, которому везде коцабе мерещацца, как черти алкоголику после запоя.

Чо там валерочка с недопрограммой дия, у которой загранпаспорт не для поездок за границу, а налоговый номер не для прелъявления в налоговую, нотариусу, банки итп?
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09.08.2021 11:59 Відповісти
Надо четверную. Потом пятую.... На шестой верняк , что не заболеет ! Но это не точно...
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09.08.2021 11:11 Відповісти
Парашка должна вімереть как популяция поєтому вам кацапам прививка противопаказана
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09.08.2021 11:47 Відповісти
Валерчик, ты перелогинился?
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09.08.2021 14:34 Відповісти
делайте четвертую вакцинацию... потом пятую, шестую... а потом окажется, что все вакцинированные вымерли в течение какого-то промежутка времени... А?
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09.08.2021 11:11 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!! Ничем!
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09.08.2021 11:13 Відповісти
Вот тебе и вакцинация...Скоро скажут каждые сутки колоться вакциной как наркоманы
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09.08.2021 11:15 Відповісти
Первые 3 дозы безплатно, а потом за деньги
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09.08.2021 11:18 Відповісти
Еще раз повторяю! Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!! Обманите систему!
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09.08.2021 11:20 Відповісти
они же как дети маліе - что ты так сними))
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09.08.2021 11:48 Відповісти
Как? Я как раз и призываю с ними не делать "никак". И они, если ты заметил, не против.
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09.08.2021 11:49 Відповісти
Шота кацапы сдулись совсем в своей антиваксерной агитации. И ряды их поредели, и былого задора уже нет...
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09.08.2021 11:18 Відповісти
...и ряды их пожидели и Задорнова уж нет.
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09.08.2021 11:25 Відповісти
кацапы про*ались. Потому что Украина не Росия как говорил один класик. А ряді действительно редеют- 800 - день)))
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09.08.2021 11:54 Відповісти
А вот и юродивый валерачка, которому везде коцабе мерещацца, как черти алкоголику после запоя.

Чо там валерочка с недопрограммой дия, у которой загранпаспорт не для поездок за границу, а налоговый номер не для прелъявления в налоговую, нотариусу, банки итп?
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09.08.2021 12:00 Відповісти
Если верить в 😇, много 🙏 и причащаться с одной 🥄, то никакой 👑🦠 не возьмет 👍👌.
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09.08.2021 11:26 Відповісти
Пожалуйста! Не вакцинируйтесь. Вакцины - это зло! Не верьте никому! Это все сговор фармацевтов, тамплиеров, масонов и рептилоидов с планеты Небиру! И всем этим заведуют Билл Гейт и Джордж Сорос

Верю и надеюсь в естественный отбор
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09.08.2021 11:25 Відповісти
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает...
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09.08.2021 11:26 Відповісти
Дык помогают материально !
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09.08.2021 12:18 Відповісти
а шо такое даже Ребе не помогает ..и Тора и Талмуд вкупе с еврейской наглостью и субботние посещения Синагоги..вэй вэй какое горе.... интересно Гитлер у евреев опять будет виноватый и когда там объявят в Израиле о Ковидном Холокосте мол только одни евреи и болели и страдали и умирали от Короны...
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09.08.2021 11:29 Відповісти
Как реюе и Тора толмуд все хорошо помогает- у них наименьшая смертность и заболеваемость кацап. а вы ошибка еволюции - вам прививатся не надо
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09.08.2021 11:52 Відповісти
Похоже что вакцина действует не только на вирус...но и на умственные способности...
Все вакцинированные как один сходят с ума...им везде кацапы мерещатся...😀
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09.08.2021 12:16 Відповісти
На Западе, подонки, сегодня, не в моде ...
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09.08.2021 17:31 Відповісти
Выявлены через неделю после третьей дозы - они заразились до усиления выработки антител в результате бустерной вакцинации.
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09.08.2021 11:31 Відповісти
Опять не так провакцинировались? А когда уже будет правильно?
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09.08.2021 12:02 Відповісти
Провакцинировались так. Неправильно принимать в статистику тех, кто заразился до срока, обозначенного как завершение процедуры вакцинации, как случаи прорывных заражений. (это до 14 дней после прививки.)
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09.08.2021 12:22 Відповісти
Это потому, что их прививавали без телекамер. Кто колется на камеру тот не болеет даже после одной дозы. Скоро ничего не будет , одно сплошное телевидение)
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09.08.2021 11:39 Відповісти
В Ізраїлі виявили перші випадки COVID-зараження після третьої дози вакцини - Цензор.НЕТ 4130
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09.08.2021 11:55 Відповісти
єто из личного опіта в подмосковье?
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09.08.2021 11:57 Відповісти
"Третью прививку им сделали по рекомендации медиков после того, как выяснилось, что первые две не выработали необходимой для противостояния коронавирусной инфекции количества антител"
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09.08.2021 12:13 Відповісти
разводка века, господа - прямо перед нами
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09.08.2021 12:15 Відповісти
Если третья доза не помогла - нужна четвёртая.
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09.08.2021 12:21 Відповісти
Послі трєтєй не закусьіваєм, сразу четвертую !
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09.08.2021 14:23 Відповісти
 
 