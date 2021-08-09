В Ізраїлі виявили перші випадки COVID-зараження після третьої дози вакцини
Через тиждень після третьої дози COVID-вакцини коронавірусну інфекцію виявили у 14 ізраїльтян.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
11 із захворілих - люди у віці від 60 і старше, троє інших - молодше 60 років. Двоє людей з групи 60+, що заразилися після бустерної дози, госпіталізували в зв'язку з погіршенням їхнього стану.
Третє щеплення їм зробили за рекомендацією медиків після того, як з'ясувалося, що перші дві не виробили необхідної для протистояння коронавірусній інфекції кількості антитіл.
"Зробіть щеплення, носіть захисну маску, дотримуйтесь рекомендацій. Це єдиний спосіб уникнути локдауну", - йдеться в коментарі міністерства охорони здоров'я Ізраїлю після оприлюдненого ЗМІ повідомлення.
Там також зазначили, що COVID-19 був діагностований у 14 осіб з 464 810, які отримали третє щеплення. Таким чином, хворі становлять 0,003%.
Ізраїль став першою країною, яка почала масову кампанію ревакцинації населення від коронавірусу.
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Ватную пропаганду ведешь?
Чо там валерочка с недопрограммой дия, у которой загранпаспорт не для поездок за границу, а налоговый номер не для прелъявления в налоговую, нотариусу, банки итп?
Чо там валерочка с недопрограммой дия, у которой загранпаспорт не для поездок за границу, а налоговый номер не для прелъявления в налоговую, нотариусу, банки итп?
Верю и надеюсь в естественный отбор
Все вакцинированные как один сходят с ума...им везде кацапы мерещатся...😀