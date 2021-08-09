Убийство осужденного в харьковском СИЗО: двум сотрудникам сообщено о подозрении

В декабре прошлого года между заключенным и осужденным, которые содержались в одной камере, произошел конфликт, в результате чего последний получил смертельные телесные повреждения.

Харьковской областной прокуратурой сообщено о подозрении двум должностным лицам ГУ "Харьковский следственный изолятор" по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, младший инспектор и старший по корпусу государственного учреждения "Харьковский следственный изолятор", ненадлежащим образом относясь к своим служебным обязанностям, нарушили требования Инструкции по обеспечению режима в СИЗО, которая предусматривает раздельное содержание лиц, взятых под стражу и осужденных.

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Указанные сотрудники СИЗО не провели утреннюю проверку заключенных и осужденных, не осуществили надлежащего приема-сдачи дежурства и не обеспечили проведение технического осмотра камеры во время проверки.



5 декабря 2020 между заключенным мужчиной и осужденным, которые в нарушение требований Инструкции содержались в одной камере, произошел конфликт. Человек, осужденный за совершение грабежа, находился в состоянии алкогольного опьянения и выразил свое неприязненное отношение к заключенному, который находился под стражей по подозрению в совершении умышленного убийства. При этом заключенный нуждался в усиленном надзоре из-за психического состояния здоровья. В ходе конфликта заключенный нанес осужденному телесные повреждения, чем причинил ему смерть.

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Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Второго оперативного отдела (с дислокацией в г.. Харьков) Территориального управления ГБР, расположенного в г.. Полтаве и Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.



