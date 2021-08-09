"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе", - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко напомнил о роли РБ и предоставленной мирной площадке в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе. Да, там постреливают. Но там нет той войны", - отметил он.
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+13 Сергей Гусаченко #482448
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это ж какой плюс в карму был бы....
Оставьте Белоруссию в покое или организуют такой информационный слив, что то, что сейчас в РФ называется "оккупация , ДНР и ЛНР" для Украины закончится так, как для Белоруссии история с самолетом Ryanair.
Осознайтесь.
Подпись Александр Григорьевич Лукашенко.