"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе", - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко напомнил о роли РБ и предоставленной мирной площадке в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе. Да, там постреливают. Но там нет той войны", - отметил он.

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