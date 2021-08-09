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Новости Агрессия России против Украины
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"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе", - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко напомнил о роли РБ и предоставленной мирной площадке в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе. Да, там постреливают. Но там нет той войны", - отметил он.

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Лукашенко (3611) Донбасс (26955) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+16
"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2225
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09.08.2021 11:44
+15
не хочется желать тебе, дед, чтоб и у тебя так постреливали...
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09.08.2021 11:44
+13
Это у тебя на границе с Литвой постреливают, старый маразматик.
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09.08.2021 11:51
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"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2225
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09.08.2021 11:44 Ответить
не хочется желать тебе, дед, чтоб и у тебя так постреливали...
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09.08.2021 11:44 Ответить
"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8275
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09.08.2021 11:45 Ответить
а еще оттуда полетел гагарин и там был расщеплен атом.
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09.08.2021 11:45 Ответить
Що воно меле, придурок.
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09.08.2021 11:47 Ответить
И Карабах Азербайджан там же освободил.
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09.08.2021 11:49 Ответить
это ещё что, скоро главпрусак заявит, что всю вселенную от большого сжатия ему удалось спасти !
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09.08.2021 11:50 Ответить
А в чем Луки заслуга?Что затащил переговоры не на нейтральную площадку,а к официальному подсоюзнику москвы.Лучше бы встретились в любой кафешке в швейцарии.
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09.08.2021 11:50 Ответить
Это заслуга города Минска? А будапештский меморандум - это заслуга города Будапешт? А может в этом есть заслуга самого отмороженного Луки?
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09.08.2021 11:50 Ответить
Это у тебя на границе с Литвой постреливают, старый маразматик.
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09.08.2021 11:51 Ответить
во,а чо владельцы заведений,где проходят "стрелки"враждующих бандюков до этого не додумались?
это ж какой плюс в карму был бы....
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09.08.2021 11:54 Ответить
Ще один "Найвеличніший".
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09.08.2021 11:54 Ответить
А ты разве не тот, который там, на той стороне. Ты их кровавый соучастник, тот кто не может никого и ничего назвать своим именем, потому что сам никто и ничто, кароче как то говно в проруби.
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09.08.2021 11:54 Ответить
Скоро начнут постреливать в БССР.
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09.08.2021 11:58 Ответить
Была у комуняки луки хорошая крыша, переговорная площадка облагораживала уголовниуа, и шоколад подставил ему плечо, а по факту аошкл на поводу кремлевского вбийцы.
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09.08.2021 12:02 Ответить
Дивлюсь у поциєнта хворь тяжко протікає , скоро патякатиме шо Японія капітуляцію підписувала вот на єтом мєстє в Мінскє. Я не спєц конєшно по цим вопросам , но дивлюсь шо дві три лоботомії підряд буде мало.
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09.08.2021 12:04 Ответить
Повернись в палату, придурок!
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09.08.2021 12:13 Ответить
ШОС ! ШОБ ОН СДОХ !!! СЛАВА УКРАIНЕ И ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ !
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09.08.2021 12:13 Ответить
Но это еще не означает, что можно удерживать власть силой.
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09.08.2021 12:14 Ответить
О-ля-ля! Узурпатор выдал очередной высер...Стало быть, его дружка и подельника не украинские патриоты остановили ,а "мирная площадка " с сельтерской на столе !? Вот где собака зарыта! Передергивать не надо! За столом лишь зафиксировали факт , что дальнейшее наступление орды нецелесообразно и точка. А где стоял стол, за которым сидели, роли не играл. ( А может играл ,но не в нашу пользу.)
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09.08.2021 12:14 Ответить
Перевожу.
Оставьте Белоруссию в покое или организуют такой информационный слив, что то, что сейчас в РФ называется "оккупация , ДНР и ЛНР" для Украины закончится так, как для Белоруссии история с самолетом Ryanair.
Осознайтесь.
Подпись Александр Григорьевич Лукашенко.
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09.08.2021 12:19 Ответить
Не оккупация днры и лнры девушка, а оккупация рашкой части восточных областей Украины… не делай ошибок. Украины не признаёт никаких фейковых республик и забывает эту часть с легкой руки предателя царёва просто лугандон .
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09.08.2021 12:59 Ответить
Цензор , а можно не писать слово президент даже в кавычках , применительно к этому сумасшедшему председателю белорусского колхоза ?
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09.08.2021 12:19 Ответить
Большую войну остановили те придурки, что нажали на кнопку Пуск сидя в Буке и те 300 пассажиров МН-17.
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09.08.2021 12:31 Ответить
Усатый "миротворец", о чем можно с тобой разговаривать, если ты сотрудничаешь с агрессором.
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09.08.2021 12:53 Ответить
Война просто поменяла свои формы. Но убийства граждан Украины продолжаются.
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09.08.2021 12:54 Ответить
************ лука, мне вот очень интересно - чтобы ты сделал со своей гродненской областью если бы тамошний народ замутил мульку о присоединении области к Польше или к Латвии??? Вы все только киздеть горазды. Ты уже показал свои диктаторские навыки остановитель войн мля!……
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09.08.2021 12:54 Ответить
Не остановлена....
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09.08.2021 13:33 Ответить
Як цікаво - великомасштабна війна кого з ким? Чого цей таракан не розповідає що якраз зараз відбувається війна України з свинособакастаном?
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09.08.2021 15:05 Ответить
Ну да, он в голове у себя войну остановил,как и Зеленский..два полудурка один дед, а второй нелох,
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09.08.2021 15:38 Ответить
 
 