"Тут, у Мінську, була зупинена великомасштабна війна на Донбасі", - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, нагадав про роль РБ і наданого мирного майданчику в питанні врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Лукашенко заявив сьогодні під час "Великої розмови з Президентом" - зустрічі з журналістами, представниками громадськості, експертного та медійного співтовариства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Тут, в Мінську, була зупинена великомасштабна війна на Донбасі. Так, там стріляють. Але там немає тієї війни", - зазначив він.

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