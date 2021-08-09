"Тут, у Мінську, була зупинена великомасштабна війна на Донбасі", - Лукашенко
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, нагадав про роль РБ і наданого мирного майданчику в питанні врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це Лукашенко заявив сьогодні під час "Великої розмови з Президентом" - зустрічі з журналістами, представниками громадськості, експертного та медійного співтовариства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Тут, в Мінську, була зупинена великомасштабна війна на Донбасі. Так, там стріляють. Але там немає тієї війни", - зазначив він.
Топ коментарі
+16 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.08.2021 11:44
+15 Вася Шевченко #371210
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+13 Сергей Гусаченко #482448
показати весь коментар09.08.2021 11:51
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это ж какой плюс в карму был бы....
Оставьте Белоруссию в покое или организуют такой информационный слив, что то, что сейчас в РФ называется "оккупация , ДНР и ЛНР" для Украины закончится так, как для Белоруссии история с самолетом Ryanair.
Осознайтесь.
Подпись Александр Григорьевич Лукашенко.