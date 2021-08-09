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Новини Агресія Росії проти України
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"Тут, у Мінську, була зупинена великомасштабна війна на Донбасі", - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, нагадав про роль РБ і наданого мирного майданчику в питанні врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Лукашенко заявив сьогодні під час "Великої розмови з Президентом" - зустрічі з журналістами, представниками громадськості, експертного та медійного співтовариства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Тут, в Мінську, була зупинена великомасштабна війна на Донбасі. Так, там стріляють. Але там немає тієї війни", - зазначив він.

Читайте: Після зняття карантинних обмежень першим розглядатиметься питання перенесення засідань ТКГ з Мінська: це дуже довга процедура, - радник Єрмака

Автор: 

Лукашенко (2653) Донбас (22354) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+16
"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2225
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09.08.2021 11:44
+15
не хочется желать тебе, дед, чтоб и у тебя так постреливали...
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09.08.2021 11:44
+13
Это у тебя на границе с Литвой постреливают, старый маразматик.
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09.08.2021 11:51
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"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2225
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09.08.2021 11:44 Відповісти
не хочется желать тебе, дед, чтоб и у тебя так постреливали...
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09.08.2021 11:44 Відповісти
"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8275
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09.08.2021 11:45 Відповісти
а еще оттуда полетел гагарин и там был расщеплен атом.
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09.08.2021 11:45 Відповісти
Що воно меле, придурок.
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09.08.2021 11:47 Відповісти
И Карабах Азербайджан там же освободил.
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09.08.2021 11:49 Відповісти
это ещё что, скоро главпрусак заявит, что всю вселенную от большого сжатия ему удалось спасти !
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09.08.2021 11:50 Відповісти
А в чем Луки заслуга?Что затащил переговоры не на нейтральную площадку,а к официальному подсоюзнику москвы.Лучше бы встретились в любой кафешке в швейцарии.
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09.08.2021 11:50 Відповісти
Это заслуга города Минска? А будапештский меморандум - это заслуга города Будапешт? А может в этом есть заслуга самого отмороженного Луки?
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09.08.2021 11:50 Відповісти
Это у тебя на границе с Литвой постреливают, старый маразматик.
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09.08.2021 11:51 Відповісти
во,а чо владельцы заведений,где проходят "стрелки"враждующих бандюков до этого не додумались?
это ж какой плюс в карму был бы....
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09.08.2021 11:54 Відповісти
Ще один "Найвеличніший".
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09.08.2021 11:54 Відповісти
А ты разве не тот, который там, на той стороне. Ты их кровавый соучастник, тот кто не может никого и ничего назвать своим именем, потому что сам никто и ничто, кароче как то говно в проруби.
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09.08.2021 11:54 Відповісти
Скоро начнут постреливать в БССР.
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09.08.2021 11:58 Відповісти
Была у комуняки луки хорошая крыша, переговорная площадка облагораживала уголовниуа, и шоколад подставил ему плечо, а по факту аошкл на поводу кремлевского вбийцы.
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09.08.2021 12:02 Відповісти
Дивлюсь у поциєнта хворь тяжко протікає , скоро патякатиме шо Японія капітуляцію підписувала вот на єтом мєстє в Мінскє. Я не спєц конєшно по цим вопросам , но дивлюсь шо дві три лоботомії підряд буде мало.
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09.08.2021 12:04 Відповісти
Повернись в палату, придурок!
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09.08.2021 12:13 Відповісти
ШОС ! ШОБ ОН СДОХ !!! СЛАВА УКРАIНЕ И ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ !
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09.08.2021 12:13 Відповісти
Но это еще не означает, что можно удерживать власть силой.
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09.08.2021 12:14 Відповісти
О-ля-ля! Узурпатор выдал очередной высер...Стало быть, его дружка и подельника не украинские патриоты остановили ,а "мирная площадка " с сельтерской на столе !? Вот где собака зарыта! Передергивать не надо! За столом лишь зафиксировали факт , что дальнейшее наступление орды нецелесообразно и точка. А где стоял стол, за которым сидели, роли не играл. ( А может играл ,но не в нашу пользу.)
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09.08.2021 12:14 Відповісти
Перевожу.
Оставьте Белоруссию в покое или организуют такой информационный слив, что то, что сейчас в РФ называется "оккупация , ДНР и ЛНР" для Украины закончится так, как для Белоруссии история с самолетом Ryanair.
Осознайтесь.
Подпись Александр Григорьевич Лукашенко.
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09.08.2021 12:19 Відповісти
Не оккупация днры и лнры девушка, а оккупация рашкой части восточных областей Украины… не делай ошибок. Украины не признаёт никаких фейковых республик и забывает эту часть с легкой руки предателя царёва просто лугандон .
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09.08.2021 12:59 Відповісти
Цензор , а можно не писать слово президент даже в кавычках , применительно к этому сумасшедшему председателю белорусского колхоза ?
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09.08.2021 12:19 Відповісти
Большую войну остановили те придурки, что нажали на кнопку Пуск сидя в Буке и те 300 пассажиров МН-17.
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09.08.2021 12:31 Відповісти
Усатый "миротворец", о чем можно с тобой разговаривать, если ты сотрудничаешь с агрессором.
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09.08.2021 12:53 Відповісти
Война просто поменяла свои формы. Но убийства граждан Украины продолжаются.
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09.08.2021 12:54 Відповісти
************ лука, мне вот очень интересно - чтобы ты сделал со своей гродненской областью если бы тамошний народ замутил мульку о присоединении области к Польше или к Латвии??? Вы все только киздеть горазды. Ты уже показал свои диктаторские навыки остановитель войн мля!……
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09.08.2021 12:54 Відповісти
Не остановлена....
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09.08.2021 13:33 Відповісти
Як цікаво - великомасштабна війна кого з ким? Чого цей таракан не розповідає що якраз зараз відбувається війна України з свинособакастаном?
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09.08.2021 15:05 Відповісти
Ну да, он в голове у себя войну остановил,как и Зеленский..два полудурка один дед, а второй нелох,
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09.08.2021 15:38 Відповісти
 
 