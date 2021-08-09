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Новости
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Детективы НАБУ проводили следственные действия с Коломойским по делу Приватбанка, - Сытник

Детективы НАБУ проводили следственные действия с Коломойским по делу Приватбанка, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что его ведомство проводило следственные действия с бывшим совладельцем ПриватБанка Игорем Коломойским. Олигарх был допрошен детективами НАБУ.

Об этом Сытник заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Директор отказался сообщить, получало ли НАБУ запрос от правоохранительных органов США о помощи в расследовании дел против Коломойского.

В то же время, Сытник отметил, что бизнесмен был допрошен детективами.

"Я знаю точно, что проводились с ним следственные действия", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОАСК Вовк помогал Коломойскому в деле "Приватбанка" на 9,2 млрд грн, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (4218) допрос (1372) Коломойский (1790) Сытник (958) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+4
Ну так вот же !! Точно знает ,что проводились следственные действия... Беседа прошла в дружеском тоне и завершилась к общему удовольствию. Омары ,белое вино и чаша для мытья рук с розовыми лепестками.
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09.08.2021 12:21
+3
В то же время, Сытник отметил, что бизнесмен был допрошен детективами.Источник: https://censor.net/ru/n3281590

Это мощное достижение НАБУ
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09.08.2021 12:19
+2
Скоко Беня дал шоб не тревожили?
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09.08.2021 12:21
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В то же время, Сытник отметил, что бизнесмен был допрошен детективами.Источник: https://censor.net/ru/n3281590

Это мощное достижение НАБУ
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09.08.2021 12:19 Ответить
Ну так вот же !! Точно знает ,что проводились следственные действия... Беседа прошла в дружеском тоне и завершилась к общему удовольствию. Омары ,белое вино и чаша для мытья рук с розовыми лепестками.
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09.08.2021 12:21 Ответить
Скоко Беня дал шоб не тревожили?
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09.08.2021 12:21 Ответить
кофе попили
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09.08.2021 12:28 Ответить
Может и так.
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09.08.2021 12:29 Ответить

Детективи НАБУ проводили слідчі дії з Коломойським у справі Приватбанку, - Ситник - Цензор.НЕТ 7403
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09.08.2021 12:43 Ответить
Детективи НАБУ проводили слідчі дії з Коломойським у справі Приватбанку, - Ситник - Цензор.НЕТ 7636
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09.08.2021 12:43 Ответить
Суд підтвердив законність приватизації. От НБУ і ліквідував управління.
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09.08.2021 12:53 Ответить
Ну и ?
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09.08.2021 12:45 Ответить
Мабуть подає Ситник сигнал. Підтримує градус, щоб не розслаблялись.
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09.08.2021 12:52 Ответить
 
 