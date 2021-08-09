Детективы НАБУ проводили следственные действия с Коломойским по делу Приватбанка, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что его ведомство проводило следственные действия с бывшим совладельцем ПриватБанка Игорем Коломойским. Олигарх был допрошен детективами НАБУ.

Об этом Сытник заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Директор отказался сообщить, получало ли НАБУ запрос от правоохранительных органов США о помощи в расследовании дел против Коломойского.

В то же время, Сытник отметил, что бизнесмен был допрошен детективами.

"Я знаю точно, что проводились с ним следственные действия", - сообщил он.

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