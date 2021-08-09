Детективи НАБУ проводили слідчі дії з Коломойським у справі Приватбанку, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що його відомство проводило слідчі дії з колишнім співвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським. Олігарх був допитаний детективами НАБУ.

Про це Ситник заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Директор відмовився повідомити, чи отримувало НАБУ запит від правоохоронних органів США про допомогу в розслідуванні справ проти Коломойського.

Водночас Ситник зазначив, що бізнесмен був допитаний детективами.

"Я знаю точно, що проводилися з ним слідчі дії", - повідомив він.

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