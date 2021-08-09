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Новини
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Детективи НАБУ проводили слідчі дії з Коломойським у справі Приватбанку, - Ситник

Детективи НАБУ проводили слідчі дії з Коломойським у справі Приватбанку, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що його відомство проводило слідчі дії з колишнім співвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським. Олігарх був допитаний детективами НАБУ.

Про це Ситник заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Директор відмовився повідомити, чи отримувало НАБУ запит від правоохоронних органів США про допомогу в розслідуванні справ проти Коломойського.

Водночас Ситник зазначив, що бізнесмен був допитаний детективами.

"Я знаю точно, що проводилися з ним слідчі дії", - повідомив він.

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НАБУ (5057) допит (695) Коломойський (3121) Ситник (862) Приватбанк (2431)


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Топ коментарі
+4
Ну так вот же !! Точно знает ,что проводились следственные действия... Беседа прошла в дружеском тоне и завершилась к общему удовольствию. Омары ,белое вино и чаша для мытья рук с розовыми лепестками.
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09.08.2021 12:21
+3
В то же время, Сытник отметил, что бизнесмен был допрошен детективами.Источник: https://censor.net/ru/n3281590

Это мощное достижение НАБУ
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09.08.2021 12:19
+2
Скоко Беня дал шоб не тревожили?
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09.08.2021 12:21
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В то же время, Сытник отметил, что бизнесмен был допрошен детективами.Источник: https://censor.net/ru/n3281590

Это мощное достижение НАБУ
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09.08.2021 12:19 Відповісти
Ну так вот же !! Точно знает ,что проводились следственные действия... Беседа прошла в дружеском тоне и завершилась к общему удовольствию. Омары ,белое вино и чаша для мытья рук с розовыми лепестками.
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09.08.2021 12:21 Відповісти
Скоко Беня дал шоб не тревожили?
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09.08.2021 12:21 Відповісти
кофе попили
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09.08.2021 12:28 Відповісти
Может и так.
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09.08.2021 12:29 Відповісти

Детективи НАБУ проводили слідчі дії з Коломойським у справі Приватбанку, - Ситник - Цензор.НЕТ 7403
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09.08.2021 12:43 Відповісти
Детективи НАБУ проводили слідчі дії з Коломойським у справі Приватбанку, - Ситник - Цензор.НЕТ 7636
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09.08.2021 12:43 Відповісти
Суд підтвердив законність приватизації. От НБУ і ліквідував управління.
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09.08.2021 12:53 Відповісти
Ну и ?
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09.08.2021 12:45 Відповісти
Мабуть подає Ситник сигнал. Підтримує градус, щоб не розслаблялись.
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09.08.2021 12:52 Відповісти
 
 