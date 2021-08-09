РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4042 посетителя онлайн
Новости
5 430 34

Люди меняют климат Земли с "беспрецедентной" скоростью, - отчет ООН

Люди меняют климат Земли с

Люди беспрецедентными темпами меняют климат Земли, и необходимо резко сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, чтобы удержать глобальную температуру в пределах норм, установленных Парижской климатической соглашением.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ" со ссылкой на dpa, об этом говорится в опубликованном Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) отчете, который является наиболее основательным с момента выхода в 2013 году пятого оценочного отчета как научной основы для Парижского климатического соглашения.

"Масштабы недавних изменений в климатической системе в целом и текущее состояние ее многим аспектам являются беспрецедентными в течение многих веков и многих тысячелетий", - говорится в отчете научной группы ООН.

Авторы уверяют, что концентрация углекислого газа в атмосфере в 2019 году была самой высокой за последние 2 миллиона лет, а глобальная температура поверхности земли "с 1970 года увеличивалась быстрее каких-либо других пятидесятилетних периодов в истории за последние 2000 лет".

Что касается других изменений климата, то в МГЭИК отметили, что ежегодная площадь льда в Арктике за период с 2011 по 2020 годы была самой низкой с 1850 года, а глобальный уровень моря "с 1900 года повышался быстрее, чем в любом другом веке за последние 3 тысячи лет".

Деятельность человека, как утверждают авторы, "очень вероятно является причиной" таяния ледников по всей земле за последние три десятилетия, таяние гигантского ледового покрова Гренландии, а также уменьшение весеннего снежного покрова в Северной Америке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Температура в Украине стремительно растет, необходимо закрывать угольные шахты, - посол Великобритании Симмонс

Согласно прогнозам МГЭИК, увеличение глобальной температуры превысит порог, предусмотренный Парижским климатическим соглашением, "в случае, если в последующие десятилетия не будет резкого сокращения выбросов углекислого и других парниковых газов".

Авторы уверяют, что в таком случае планете будут угрожать экстремальные погодные условия, включая засухи и наводнения, рост уровня моря, сокращение площади ледяного покрова в Арктике, к чему не смогут адаптироваться много растений и животных.

Кроме того, специалисты определили различные варианты развития климатической ситуации в зависимости от приложенных усилий по сокращению выбросов в атмосферу Земли.

Так, по их прогнозам, согласно всем рассмотренным вариантам, глобальная температура поверхности земли будет продолжать расти, по крайней мере, до середины нынешнего века.

Согласно сценарию крупнейших выбросов, глобальная температура вырастет на 5,7 градусов к концу века, а низких - к 2100 году она может сохраниться на уровне от 1 до 1,8 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миру следует готовиться к более интенсивным периодам аномальной жары, - исследование

Отчет МГЭИК создавали 234 эксперта из 66 стран, в том числе из Украины. Вторая и третья части отчета, выход которых ожидается в 2022 году, сосредоточатся на вопросах последствий, адаптации и уязвимости к изменению климата, а также рассмотрят усилия по смягчению последствий воздействия человека на изменения климата Земли.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата создана в 1988 году совместно со Всемирной метеорологической организацией и Программой ООН по окружающей среде для оценки научной информации, касающейся изменения климата и формулировки реальных стратегий реагирования на эти изменения.

климат (164) ООН (4157)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
А нічого, що приблизноз 8 до 13 століття у Європі температура була вище ніж зараз? Так званий "середньовічний кліматичний оптимум". Ні, не чули?
показать весь комментарий
09.08.2021 15:03
+11
Жадность и тупость людей не даёт им вовремя остановиться...
показать весь комментарий
09.08.2021 14:52
+11
У нас в первую очередь надо остановить вырубку лесов и варварское распахивание лугов по берегам рек.А за сжигание мусора и стерни вообще садить задницей в костер.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жадность и тупость людей не даёт им вовремя остановиться...
показать весь комментарий
09.08.2021 14:52 Ответить
А як ви змусите береги природу китайців ?
В них надпотужна економіка, яка гріє планету. Хтось їм слово скаже ?
показать весь комментарий
09.08.2021 14:54 Ответить
Как люди могут изменить климат? Дебилизация продолжается....
показать весь комментарий
09.08.2021 14:56 Ответить
дебилы не могут. Люди - могут.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:50 Ответить
Вас не напрягает....как можно утверждать на полном серьезе какой уровень углекислого газа был 2000000 лет тому назад...архив Гидрометцентра от динозавров нашли...
показать весь комментарий
09.08.2021 15:53 Ответить
Не верьте. Климат меняется независимо от людей. Но люди создают много другого вреда - например загрязнение океана.
показать весь комментарий
09.08.2021 14:58 Ответить
Правильно, людина практично не змінює клімат, а от забруднює навколишнє середовище дуже сильно. В Україні сміттєпереробеих заводів нема, але всі як ідіоти переймаються сонячною енергетикою.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:09 Ответить
Ви, як вчені, внесли 'особливу думку' у звіт?
показать весь комментарий
09.08.2021 15:23 Ответить
Ви сліпо довіряєте якимсь вченим? Вииготові перейти на бересту замість ком'ютерів і телефонів? На свічки і коней? Не ці вчені, не будь які можновладці не відмовляються від благ цивілізації, але чомусь хочуть цього від людей. Проблема цього світу, що влада відділилась від людей і почуває себе богами, а людей бидлом, і це в будь якій країні. Ви надто великої думки про вчених, міністрів,депутатів, президентів. Серед них відсоток дебілів не менший ніж в звичайних людей, а скоріш навіть більший.
показать весь комментарий
09.08.2021 16:36 Ответить
за солнечную энергетику переживают те кот хотят на ней заработать. В мире еще десятки способов добывать чистую энергию. Самый простой и дешевый и эффективный способ - атомная энергетика.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:55 Ответить
почему я должен верить комментатору в Интернете, не ученым?


Ученые на то и ученые, что различают - когда климат меняется по естественным причинам, а когда причина - деятельность людей.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:51 Ответить
Ученые различают то, за что им платят. Если завтра выписать им грант на исследование естественных причин изменения климата - будь уверен, они их найдут!
показать весь комментарий
09.08.2021 16:30 Ответить
Выпускайте Гретатунберга, а то... не страшно)
показать весь комментарий
09.08.2021 14:58 Ответить
То есть неадектваная жарища, вонь на улицах от выхлопных газов, стремительный рост онкозаболеваний, тот же Ковид - вам не доказательство?
У Греты как раз все зашибись - он в Швеции живет.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:52 Ответить
Так Грета - мальчик?!
Жарища была точно такая же по словам Гидрометцентра 141 год назад - тогда выхлопных газов и в помине не было!
показать весь комментарий
09.08.2021 16:32 Ответить
А нічого, що приблизноз 8 до 13 століття у Європі температура була вище ніж зараз? Так званий "середньовічний кліматичний оптимум". Ні, не чули?
показать весь комментарий
09.08.2021 15:03 Ответить
не зачем это упоминать -денег не дадут
показать весь комментарий
09.08.2021 15:05 Ответить
У нас в первую очередь надо остановить вырубку лесов и варварское распахивание лугов по берегам рек.А за сжигание мусора и стерни вообще садить задницей в костер.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:03 Ответить
ніколи не отримував опіків шкіри, а от за останні мабуть 5 років регулярно.. то може саме сонце стає гарячіше.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:04 Ответить
_Наверняка климат это результирующая многих процессов, тут и солнечная активность, и прецесия, и один черт знает что ещё. Роль человека здесь первая с конца по значимости.
показать весь комментарий
09.08.2021 16:03 Ответить
нам звіздєц )))
показать весь комментарий
09.08.2021 15:05 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-49907671 Люди выбрасывают в атмосферу в десятки раз больше СО2, чем вулканы
показать весь комментарий
09.08.2021 15:08 Ответить
Диаметр земли 12 742 км.Самое глубокое место океана 11км.Атмосфера гдето до 40 км.Жизнь гдето до 5км плюс- минус.Представьте шар диаметром 13 метров(это 4 этажный дом).На нем ямка 10см.Это марианская впадина.И 8см Эверест.Человек обитает в слое 1 см.Шар имеет корочку 10 см,дальше раскаленное ядро,где идут ядерные реакции.И какойто микроб считает,что он асе это греет....
показать весь комментарий
09.08.2021 15:15 Ответить
Для тупих кацапів звучить правдоподібно.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:25 Ответить
Нагріває сонце, а люди псують атмосферу, яка оберігає від перегріву.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:30 Ответить
Ты придурок?Это разговор не для твоих мозгов.В тупости равны и иудей и эллин.
показать весь комментарий
11.08.2021 06:59 Ответить
ООН!!!! Не люди!!!! нелюди меняют климат, климат меняют моды волн. И меняет его умышленно ...другая форма жизни.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:19 Ответить
Уровень температур не достиг 1000 г н.э. Сначала надо увидеть исчезнувший Гренландский ледник. Занятся в центре Гренландии интенсивным скотоводством. Собрать на полуострове Лабрадор несколько урожаев вкусного столового винограда. Нынешнее потепление началось около 1750 г. н.э. Началось оно с исчезновениеледников на Гавайских островах. Остатки которых видел Кук, но не нашёл уже следов Лаперуз. Много поколений африканцев наслаждалось видом снегов Калиманджаро, которые исчезли в 70-х гг 20 века. Очевидно что нам в 21 веке всё-так придётся пережить пик температур, и полностью остановившийся Гольфстрим. А потом в 22 веке уже ждать похолоданий с минимумом температур через 300 лет. Тогда снова образуется Гренландский ледник. появятся снега на Килиманджаро. в океане появятся многочисленные мосты Лисабонна с подводными камнями на против. Цейлона с материковой Индией, среди островов Индонезии . Из-за льдов прекратится навигация на Великих Американских Озёрах.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:33 Ответить
_Какая наглая ложь, уму непостижимо! Климат на планете меняется постоянно, это не константа! Задрали донкихоты эти малохольные и возглавившие их подлецы с целью погреть на этой величайшей афёре свои грязные руки!
_Боритесь с прецессией - у вас тут такие же шансы как и с климатом, недоумки.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:58 Ответить
Динозавры меняли климат Земли, посмотрите что с ними стало! Вы хотите стать динозаврами?
Новость из баптисткой церкви!
показать весь комментарий
09.08.2021 15:58 Ответить
Чего только наша планета не переживала....Были и ледниковые периоды и в Сахаре шумели леса ,а в Антарктиде курортный климат... человек еще даже огнем не пользовался, а катаклизмы случались. Один лишь вулкан может выбросить стока дыма ,что не под силу китайской энергетике.Но тут появились борцуны за спасение, (доходное знаете ли предприятие! ) природы .Надо спасать! Спасать леса от невосполнимой вырубки ,спасать моря и реки от мусора и цивилизационных стоков! И природу беречь надо! Но не надо на этой теме спекулировать !
показать весь комментарий
09.08.2021 16:13 Ответить
З такими цінами на газ, електрику, вугілля і дрова, тільки й надія на глобальне потепління. Дай Бог м'якої зими!
показать весь комментарий
09.08.2021 16:58 Ответить
Та йдіть далі зі своїми кліматичними змінами, в нас жиди Україну знищують, людей голодом мордують а ви про льодовики херню тут пишете.
показать весь комментарий
09.08.2021 18:36 Ответить
 
 