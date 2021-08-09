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Байден назначил громкого критика "Северного потока-2" Хохштейна ответственным за реализацию соглашения с ФРГ по газопроводу, - Axios

Байден назначил громкого критика

Президент США Джо Байден назначил своего экс-советника Амоса Хохштейна спецпосланником Госдепартамента по вопросам энергетики, которому предстоит курировать тему "Северного потока 2".

Об этом порталу Axios заявили информированные источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Основным приоритетом в работе Хохштейна станет реализация американо-германского соглашения по "Северному потоку 2", отмечает портал. Экс-советник Байдена в американском истеблишменте считался одним из самых громких критиков проекта.

Назначение не требует утверждения членами Сената, отмечает Axios.

Сам экс-советник отказался комментировать порталу эту информацию.

Один из источников портала заявил, что удивлен тем, что Хохштейн согласился на эту позицию, поскольку она внутренне противоречит его взглядам на проект. "Администрация США пытается скрыть эту ужасную сделку за его авторитетом в надежде, что это заставит людей забыть, насколько она плоха", - сказал источник Axios, работавший ранее с Хохштейном по вопросам энергетики.

Другой источник портала заявил, что "это хорошо - иметь кого-то, кто с подозрением относится к проекту и намерениям России (в сфере энергетики - Ред.)", а поэтому такой человек будет прилагать все усилия, чтобы реализовать наиболее эффективную стратегию для США в случае возникновения угроз.

С 2014 по 2017 год Хохштейн работал спецпосланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам, он курировал внешнюю политику США в области энергетики, а также консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам. В 2017 году он вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз" и пробыл в нем до октября 2020 года.

Как сообщалось. США и ФРГ ранее согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

Читайте также: В России готовятся к завершению строительства "Северного потока - 2": "Остаются считаные недели"

Автор: 

Байден (2785) Германия (6925) США (26336) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+9
Договор США и Германии по «Северному потоку-2» ударил по экономике Украины

https://sprotyv.info/analitica/vashington-i-berlin-predlozhili-kremlju-sdelku-pusk-severnogo-potoka-2-v-obmen-na-uhod-putina Соглашение США и Германии по российскому проекту «Северный поток-2» - «медвежья услуга» Украине, которая после запуска газопровода...Украина будет терять по 2 миллиарда долларов в год, очень необходимых для экономики страны.

Об этом https://infonavigator.com.ua/ пишет «Financial Times».
Издание пишет, что это соглашение ошибочно, потому что в нем нет четких обязательств по противодействию поведению РФ, а «зеленый фонд» не покроет убытки Украины.


А то, что соглашение было подписано без представителей Киева, создает впечатление, что большие страны могут решать судьбу более мелких, говорится в материале.

https://sprotyv.info/news/dogovor-ssha-i-germanii-po-severnomu-potoku-2-udaril-po-ekonomike-ukrainy
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09.08.2021 18:43
+7
А местная тупая вышивата топила против Трампа )) ахаха ЛОХИ!
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09.08.2021 15:14
+5
А чого тебе , не мешкаючого в Україні , турбують внутрішньоукрахнські справи? При тій команді Україна розквітала . Доки не з'явилися зелена пошесть.
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09.08.2021 15:15
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фамилия весёлая -ура камень
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09.08.2021 15:01 Ответить
Отож, а больше добавить нечего, т.к мы ничего о нем не знаем... разве, что, не -стоун, а штейн...
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09.08.2021 15:12 Ответить
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09.08.2021 15:20 Ответить
В общем, не апстоун, а хохштейн.
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09.08.2021 15:34 Ответить
но северному потоку трызда
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09.08.2021 15:35 Ответить
Увы, не факт. Посмотрим, что будет ДЕЛАТЬ этот человек...
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09.08.2021 19:05 Ответить
а не чё что он дойч из протестантов которые свалии в Америку во времена 13летней войны
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09.08.2021 16:03 Ответить
Ну команда з "голосних критиків", які голосно говорять одне, а в результаті трапляється прямо протилежне - мені добре знайома, мінімум 5 років така команда була при владі і в Україні.
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09.08.2021 15:03 Ответить
А чого тебе , не мешкаючого в Україні , турбують внутрішньоукрахнські справи? При тій команді Україна розквітала . Доки не з'явилися зелена пошесть.
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09.08.2021 15:15 Ответить
Все думают, что это очень тонкая игра, а дед просто уже не замечает противоречий.
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09.08.2021 15:08 Ответить
Шота мне кажется что Северное дерьмо Путлера повторит подвиг подлодки Курск 12 августа 2000 года...
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09.08.2021 15:14 Ответить
А местная тупая вышивата топила против Трампа )) ахаха ЛОХИ!
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09.08.2021 15:14 Ответить
Пора тебе в Якутию и Бурятию пожары тушить Мавзолейный Терпила...
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09.08.2021 15:18 Ответить
Ты сейчас нарушаешь европейские ценности и призываешь к сталинским методам решения проблем, которые существуют в твоём больном уме. Ты вышивата байданутая.
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09.08.2021 15:35 Ответить
На выборах в Германии победит партия Зеленых а Канцлером Германии станет Анналена Бербок и северное дерьмо окажется в глубоком ЖО...Байден назначил громкого критика "Северного потока-2" Хохштейна ответственным за реализацию соглашения с ФРГ по газопроводу, - Axios - Цензор.НЕТ 6001
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09.08.2021 15:17 Ответить
Було би не погано , якщо переможе ,, партія зелених", принаймні вони виступають проти цього ганебного ,для Украіни
,, Північного потоку -2"
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09.08.2021 15:21 Ответить
Предложат ей пост в Газпроме и ничего она выступать не будет.
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09.08.2021 16:39 Ответить
Судя по всему победит партия Меркельши и очередной Лошпет начнёт "трудную дорогу" к газпромовской кормушке.
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09.08.2021 15:25 Ответить
Было бы неплохо, но маловероятно. В лучшем для нас случае, зеленые войдут в коалицию.
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09.08.2021 17:22 Ответить
Байден назначил громкого критика "Северного потока-2" Хохштейна ответственным за реализацию соглашения с ФРГ по газопроводу, - в данном случае ,Байден использовал гебнявую тактику , сначала назначив Хохштейна ответственным за критику ""Сверного потока" , после которой критик-Хохштейн ,становится реализатором соглашения между США и Германией о разрешении окончания строительства "северной трубы"
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09.08.2021 15:18 Ответить
Соглашение и Договор закрепленный подписью Байдена и Меркель разные юридические вещи. и понятия..вы видели Дакумент своми зенками???
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09.08.2021 15:22 Ответить
Ни одна юридически грамотная Страховая компания Мира не захочет связываться с этим Северным дерьмом,а без Страховки и гарантированнгого полиса ,это Пшик...
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09.08.2021 15:26 Ответить
Твари продажные.
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09.08.2021 15:36 Ответить
Недавний Мощный взрыв на Газогоне Ямал-Европа говорит о том что РАБссия не надежный партнер..
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09.08.2021 15:37 Ответить
Байден призначив активного критика "Північного потоку-2" Хохштейна відповідальним за реалізацію угоди з ФРН щодо газопроводу, - Axios - Цензор.НЕТ 7839 Армин Лашет соперник Анналены Бербок Бербок на выборах в Германии...ГрязьПромовский Хмырь Путлера в Дойчэ републик....типичная рожа взяточника
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09.08.2021 15:40 Ответить
Да Байден и сам был "громким критиком", пока из ума не выжил.
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09.08.2021 16:23 Ответить
Договор США и Германии по «Северному потоку-2» ударил по экономике Украины

https://sprotyv.info/analitica/vashington-i-berlin-predlozhili-kremlju-sdelku-pusk-severnogo-potoka-2-v-obmen-na-uhod-putina Соглашение США и Германии по российскому проекту «Северный поток-2» - «медвежья услуга» Украине, которая после запуска газопровода...Украина будет терять по 2 миллиарда долларов в год, очень необходимых для экономики страны.

Об этом https://infonavigator.com.ua/ пишет «Financial Times».
Издание пишет, что это соглашение ошибочно, потому что в нем нет четких обязательств по противодействию поведению РФ, а «зеленый фонд» не покроет убытки Украины.


А то, что соглашение было подписано без представителей Киева, создает впечатление, что большие страны могут решать судьбу более мелких, говорится в материале.

https://sprotyv.info/news/dogovor-ssha-i-germanii-po-severnomu-potoku-2-udaril-po-ekonomike-ukrainy
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09.08.2021 18:43 Ответить
 
 