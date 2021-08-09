Байден назначил громкого критика "Северного потока-2" Хохштейна ответственным за реализацию соглашения с ФРГ по газопроводу, - Axios

Президент США Джо Байден назначил своего экс-советника Амоса Хохштейна спецпосланником Госдепартамента по вопросам энергетики, которому предстоит курировать тему "Северного потока 2".

Об этом порталу Axios заявили информированные источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Основным приоритетом в работе Хохштейна станет реализация американо-германского соглашения по "Северному потоку 2", отмечает портал. Экс-советник Байдена в американском истеблишменте считался одним из самых громких критиков проекта.

Назначение не требует утверждения членами Сената, отмечает Axios.

Сам экс-советник отказался комментировать порталу эту информацию.

Один из источников портала заявил, что удивлен тем, что Хохштейн согласился на эту позицию, поскольку она внутренне противоречит его взглядам на проект. "Администрация США пытается скрыть эту ужасную сделку за его авторитетом в надежде, что это заставит людей забыть, насколько она плоха", - сказал источник Axios, работавший ранее с Хохштейном по вопросам энергетики.

Другой источник портала заявил, что "это хорошо - иметь кого-то, кто с подозрением относится к проекту и намерениям России (в сфере энергетики - Ред.)", а поэтому такой человек будет прилагать все усилия, чтобы реализовать наиболее эффективную стратегию для США в случае возникновения угроз.

С 2014 по 2017 год Хохштейн работал спецпосланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам, он курировал внешнюю политику США в области энергетики, а также консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам. В 2017 году он вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз" и пробыл в нем до октября 2020 года.

Как сообщалось. США и ФРГ ранее согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

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