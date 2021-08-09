Байден призначив активного критика "Північного потоку-2" Хохштейна відповідальним за реалізацію угоди з ФРН щодо газопроводу, - Axios

Президент США Джо Байден призначив свого ексрадника Амоса Хохштейна спецпосланцем Держдепартаменту з питань енергетики, якому належить займатися темою "Північного потоку-2".

Про це порталу Axios заявили інформовані джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Основним пріоритетом в роботі Хохштейна стане реалізація американо-німецької угоди щодо "Північного потоку-2", зазначає портал. Ексрадник Байдена в американському істеблішменті вважався одним з найгучніших критиків проєкту.

Призначення не вимагає затвердження членами Сенату, зазначає Axios.

Сам ексрадник відмовився коментувати порталу цю інформацію.

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Одне з джерел порталу заявило, що здивоване тим, що Хохштейн погодився на цю позицію, оскільки вона внутрішньо суперечить його поглядам на проєкт. "Адміністрація США намагається приховати цю жахливу угоду за його авторитетом в надії, що це змусить людей забути, наскільки вона погана", - сказало джерело Axios, яке працювало раніше з Хохштейном з питань енергетики.

Інше джерело порталу заявило, що "це добре - мати когось, хто з підозрою ставиться до проєкту і намірів Росії (в сфері енергетики - Ред.)", а тому така людина буде докладати всіх зусиль, щоб реалізувати найбільш ефективну стратегію для США в разі виникнення загроз.

З 2014 по 2017 рік Хохштейн працював спецпосланцем Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань, він курирував зовнішню політику США в галузі енергетики, а також консультував Байдена з глобальних енергетичних питань. У 2017 році він увійшов до наглядової ради української компанії "Нафтогаз" і пробув у ній до жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, США і ФРН раніше узгодили спільну позицію по темі "Північного потоку-2". Зокрема, Берлін зобов'язується вживати заходів у разі, якщо РФ буде використовувати поставки енергоносіїв для чинення тиску на інші країни.