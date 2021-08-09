Байден призначив активного критика "Північного потоку-2" Хохштейна відповідальним за реалізацію угоди з ФРН щодо газопроводу, - Axios
Президент США Джо Байден призначив свого ексрадника Амоса Хохштейна спецпосланцем Держдепартаменту з питань енергетики, якому належить займатися темою "Північного потоку-2".
Про це порталу Axios заявили інформовані джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Основним пріоритетом в роботі Хохштейна стане реалізація американо-німецької угоди щодо "Північного потоку-2", зазначає портал. Ексрадник Байдена в американському істеблішменті вважався одним з найгучніших критиків проєкту.
Призначення не вимагає затвердження членами Сенату, зазначає Axios.
Сам ексрадник відмовився коментувати порталу цю інформацію.
Одне з джерел порталу заявило, що здивоване тим, що Хохштейн погодився на цю позицію, оскільки вона внутрішньо суперечить його поглядам на проєкт. "Адміністрація США намагається приховати цю жахливу угоду за його авторитетом в надії, що це змусить людей забути, наскільки вона погана", - сказало джерело Axios, яке працювало раніше з Хохштейном з питань енергетики.
Інше джерело порталу заявило, що "це добре - мати когось, хто з підозрою ставиться до проєкту і намірів Росії (в сфері енергетики - Ред.)", а тому така людина буде докладати всіх зусиль, щоб реалізувати найбільш ефективну стратегію для США в разі виникнення загроз.
З 2014 по 2017 рік Хохштейн працював спецпосланцем Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань, він курирував зовнішню політику США в галузі енергетики, а також консультував Байдена з глобальних енергетичних питань. У 2017 році він увійшов до наглядової ради української компанії "Нафтогаз" і пробув у ній до жовтня 2020 року.
Як повідомлялося, США і ФРН раніше узгодили спільну позицію по темі "Північного потоку-2". Зокрема, Берлін зобов'язується вживати заходів у разі, якщо РФ буде використовувати поставки енергоносіїв для чинення тиску на інші країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
,, Північного потоку -2"
https://sprotyv.info/analitica/vashington-i-berlin-predlozhili-kremlju-sdelku-pusk-severnogo-potoka-2-v-obmen-na-uhod-putina Соглашение США и Германии по российскому проекту «Северный поток-2» - «медвежья услуга» Украине, которая после запуска газопровода...Украина будет терять по 2 миллиарда долларов в год, очень необходимых для экономики страны.
Об этом https://infonavigator.com.ua/ пишет «Financial Times».
Издание пишет, что это соглашение ошибочно, потому что в нем нет четких обязательств по противодействию поведению РФ, а «зеленый фонд» не покроет убытки Украины.
А то, что соглашение было подписано без представителей Киева, создает впечатление, что большие страны могут решать судьбу более мелких, говорится в материале.
https://sprotyv.info/news/dogovor-ssha-i-germanii-po-severnomu-potoku-2-udaril-po-ekonomike-ukrainy