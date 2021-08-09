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Байден призначив активного критика "Північного потоку-2" Хохштейна відповідальним за реалізацію угоди з ФРН щодо газопроводу, - Axios

Байден призначив активного критика

Президент США Джо Байден призначив свого ексрадника Амоса Хохштейна спецпосланцем Держдепартаменту з питань енергетики, якому належить займатися темою "Північного потоку-2".

Про це порталу Axios заявили інформовані джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Основним пріоритетом в роботі Хохштейна стане реалізація американо-німецької угоди щодо "Північного потоку-2", зазначає портал. Ексрадник Байдена в американському істеблішменті вважався одним з найгучніших критиків проєкту.

Призначення не вимагає затвердження членами Сенату, зазначає Axios.

Сам ексрадник відмовився коментувати порталу цю інформацію.

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Одне з джерел порталу заявило, що здивоване тим, що Хохштейн погодився на цю позицію, оскільки вона внутрішньо суперечить його поглядам на проєкт. "Адміністрація США намагається приховати цю жахливу угоду за його авторитетом в надії, що це змусить людей забути, наскільки вона погана", - сказало джерело Axios, яке працювало раніше з Хохштейном з питань енергетики.

Інше джерело порталу заявило, що "це добре - мати когось, хто з підозрою ставиться до проєкту і намірів Росії (в сфері енергетики - Ред.)", а тому така людина буде докладати всіх зусиль, щоб реалізувати найбільш ефективну стратегію для США в разі виникнення загроз.

З 2014 по 2017 рік Хохштейн працював спецпосланцем Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань, він курирував зовнішню політику США в галузі енергетики, а також консультував Байдена з глобальних енергетичних питань. У 2017 році він увійшов до наглядової ради української компанії "Нафтогаз" і пробув у ній до жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, США і ФРН раніше узгодили спільну позицію по темі "Північного потоку-2". Зокрема, Берлін зобов'язується вживати заходів у разі, якщо РФ буде використовувати поставки енергоносіїв для чинення тиску на інші країни.

Автор: 

Байден (2883) Німеччина (7316) США (22417) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+9
Договор США и Германии по «Северному потоку-2» ударил по экономике Украины

https://sprotyv.info/analitica/vashington-i-berlin-predlozhili-kremlju-sdelku-pusk-severnogo-potoka-2-v-obmen-na-uhod-putina Соглашение США и Германии по российскому проекту «Северный поток-2» - «медвежья услуга» Украине, которая после запуска газопровода...Украина будет терять по 2 миллиарда долларов в год, очень необходимых для экономики страны.

Об этом https://infonavigator.com.ua/ пишет «Financial Times».
Издание пишет, что это соглашение ошибочно, потому что в нем нет четких обязательств по противодействию поведению РФ, а «зеленый фонд» не покроет убытки Украины.


А то, что соглашение было подписано без представителей Киева, создает впечатление, что большие страны могут решать судьбу более мелких, говорится в материале.

https://sprotyv.info/news/dogovor-ssha-i-germanii-po-severnomu-potoku-2-udaril-po-ekonomike-ukrainy
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09.08.2021 18:43
+7
А местная тупая вышивата топила против Трампа )) ахаха ЛОХИ!
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09.08.2021 15:14
+5
А чого тебе , не мешкаючого в Україні , турбують внутрішньоукрахнські справи? При тій команді Україна розквітала . Доки не з'явилися зелена пошесть.
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09.08.2021 15:15
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фамилия весёлая -ура камень
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09.08.2021 15:01 Відповісти
Отож, а больше добавить нечего, т.к мы ничего о нем не знаем... разве, что, не -стоун, а штейн...
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09.08.2021 15:12 Відповісти
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09.08.2021 15:20 Відповісти
В общем, не апстоун, а хохштейн.
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09.08.2021 15:34 Відповісти
но северному потоку трызда
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09.08.2021 15:35 Відповісти
Увы, не факт. Посмотрим, что будет ДЕЛАТЬ этот человек...
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09.08.2021 19:05 Відповісти
а не чё что он дойч из протестантов которые свалии в Америку во времена 13летней войны
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09.08.2021 16:03 Відповісти
Ну команда з "голосних критиків", які голосно говорять одне, а в результаті трапляється прямо протилежне - мені добре знайома, мінімум 5 років така команда була при владі і в Україні.
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09.08.2021 15:03 Відповісти
А чого тебе , не мешкаючого в Україні , турбують внутрішньоукрахнські справи? При тій команді Україна розквітала . Доки не з'явилися зелена пошесть.
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09.08.2021 15:15 Відповісти
Все думают, что это очень тонкая игра, а дед просто уже не замечает противоречий.
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09.08.2021 15:08 Відповісти
Шота мне кажется что Северное дерьмо Путлера повторит подвиг подлодки Курск 12 августа 2000 года...
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09.08.2021 15:14 Відповісти
А местная тупая вышивата топила против Трампа )) ахаха ЛОХИ!
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09.08.2021 15:14 Відповісти
Пора тебе в Якутию и Бурятию пожары тушить Мавзолейный Терпила...
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09.08.2021 15:18 Відповісти
Ты сейчас нарушаешь европейские ценности и призываешь к сталинским методам решения проблем, которые существуют в твоём больном уме. Ты вышивата байданутая.
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09.08.2021 15:35 Відповісти
На выборах в Германии победит партия Зеленых а Канцлером Германии станет Анналена Бербок и северное дерьмо окажется в глубоком ЖО...Байден назначил громкого критика "Северного потока-2" Хохштейна ответственным за реализацию соглашения с ФРГ по газопроводу, - Axios - Цензор.НЕТ 6001
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09.08.2021 15:17 Відповісти
Було би не погано , якщо переможе ,, партія зелених", принаймні вони виступають проти цього ганебного ,для Украіни
,, Північного потоку -2"
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09.08.2021 15:21 Відповісти
Предложат ей пост в Газпроме и ничего она выступать не будет.
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09.08.2021 16:39 Відповісти
Судя по всему победит партия Меркельши и очередной Лошпет начнёт "трудную дорогу" к газпромовской кормушке.
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09.08.2021 15:25 Відповісти
Было бы неплохо, но маловероятно. В лучшем для нас случае, зеленые войдут в коалицию.
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09.08.2021 17:22 Відповісти
Байден назначил громкого критика "Северного потока-2" Хохштейна ответственным за реализацию соглашения с ФРГ по газопроводу, - в данном случае ,Байден использовал гебнявую тактику , сначала назначив Хохштейна ответственным за критику ""Сверного потока" , после которой критик-Хохштейн ,становится реализатором соглашения между США и Германией о разрешении окончания строительства "северной трубы"
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09.08.2021 15:18 Відповісти
Соглашение и Договор закрепленный подписью Байдена и Меркель разные юридические вещи. и понятия..вы видели Дакумент своми зенками???
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09.08.2021 15:22 Відповісти
Ни одна юридически грамотная Страховая компания Мира не захочет связываться с этим Северным дерьмом,а без Страховки и гарантированнгого полиса ,это Пшик...
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09.08.2021 15:26 Відповісти
Твари продажные.
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09.08.2021 15:36 Відповісти
Недавний Мощный взрыв на Газогоне Ямал-Европа говорит о том что РАБссия не надежный партнер..
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09.08.2021 15:37 Відповісти
Байден призначив активного критика "Північного потоку-2" Хохштейна відповідальним за реалізацію угоди з ФРН щодо газопроводу, - Axios - Цензор.НЕТ 7839 Армин Лашет соперник Анналены Бербок Бербок на выборах в Германии...ГрязьПромовский Хмырь Путлера в Дойчэ републик....типичная рожа взяточника
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09.08.2021 15:40 Відповісти
Да Байден и сам был "громким критиком", пока из ума не выжил.
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09.08.2021 16:23 Відповісти
Договор США и Германии по «Северному потоку-2» ударил по экономике Украины

https://sprotyv.info/analitica/vashington-i-berlin-predlozhili-kremlju-sdelku-pusk-severnogo-potoka-2-v-obmen-na-uhod-putina Соглашение США и Германии по российскому проекту «Северный поток-2» - «медвежья услуга» Украине, которая после запуска газопровода...Украина будет терять по 2 миллиарда долларов в год, очень необходимых для экономики страны.

Об этом https://infonavigator.com.ua/ пишет «Financial Times».
Издание пишет, что это соглашение ошибочно, потому что в нем нет четких обязательств по противодействию поведению РФ, а «зеленый фонд» не покроет убытки Украины.


А то, что соглашение было подписано без представителей Киева, создает впечатление, что большие страны могут решать судьбу более мелких, говорится в материале.

https://sprotyv.info/news/dogovor-ssha-i-germanii-po-severnomu-potoku-2-udaril-po-ekonomike-ukrainy
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09.08.2021 18:43 Відповісти
 
 