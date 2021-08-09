Эпидзонирование Украины: в трех областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 9 августа, в Одесской, Ривненской и Тернопольской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Одесской области составляет 54,4% (норма не более 50%), Ривненской - 57,1%, Тернопольской - 147,6%.

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Кроме того, в Луганской, Сумской, Тернопольской и Херсонской областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования. Этот показатель в Луганской области составляет 4,7% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Сумской - 4,1%, Тернопольской - 4,4%, Херсонской - 5,3%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.