Епідзонування України: в трьох областях перевищено COVID-госпіталізацію, в чотирьох - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 9 серпня в Одеській, Рівненській та Тернопільській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник в Одеській області становить 54,4% (норма не більше 50%), Рівненській - 57,1%, Тернопільській - 147,6%.

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Крім того, в Луганській, Сумській, Тернопільській і Херсонській областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування. Цей показник у Луганській області становить 4,7% (норма для "зеленої" зони не більше 4%), Сумській - 4,1%, Тернопільській - 4,4%, Херсонській - 5,3%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак щоб область потрапила до "червоної" зони карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників.