Майже мільйон щеплень зроблено в Україні за минулий тиждень, - Ляшко

Темпи вакцинації в Україні стабільно зростають. Майже 1 мільйон щеплень зроблено за минулий тиждень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в соціальній мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я зайшов на посаду міністра, робили тільки 94 тис. щеплень за тиждень. Також минулого тижня ми отримали 4 добові рекорди, досягнувши показника в 170 602 тис щеплень на день. Найкраще минулого тижня вакцинувалися в м. Києві, Київській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях", - повідомив Ляшко.

Він зазначив, що на сьогодні в країні працює понад 900 мобільних бригад, понад 2 700 пунктів щеплення і 316 центрів вакцинації. В Україні вже поставлено 13 792 000 доз вакцини, в регіонах поки є понад 6,5 млн доз вакцини. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб усі, хто хоче робити щеплення, могли це зробити.

"Понад 6,5 млн доз вакцини вже захищають українців від коронавірусу. За попередніми даними аналізу випадків захворювання COVID-19 в Україні за останні три місяці, тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані. Ця статистика свідчить про те, що всі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають важкому перебігу хвороби", - зазначив голова МОЗ.

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