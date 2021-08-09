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Новини Коронавірус і карантин
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Майже мільйон щеплень зроблено в Україні за минулий тиждень, - Ляшко

Майже мільйон щеплень зроблено в Україні за минулий тиждень, - Ляшко

Темпи вакцинації в Україні стабільно зростають. Майже 1 мільйон щеплень зроблено за минулий тиждень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в соціальній мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я зайшов на посаду міністра, робили тільки 94 тис. щеплень за тиждень. Також минулого тижня ми отримали 4 добові рекорди, досягнувши показника в 170 602 тис щеплень на день. Найкраще минулого тижня вакцинувалися в м. Києві, Київській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях", - повідомив Ляшко.

Він зазначив, що на сьогодні в країні працює понад 900 мобільних бригад, понад 2 700 пунктів щеплення і 316 центрів вакцинації. В Україні вже поставлено 13 792 000 доз вакцини, в регіонах поки є понад 6,5 млн доз вакцини. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб усі, хто хоче робити щеплення, могли це зробити.

"Понад 6,5 млн доз вакцини вже захищають українців від коронавірусу. За попередніми даними аналізу випадків захворювання COVID-19 в Україні за останні три місяці, тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані. Ця статистика свідчить про те, що всі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають важкому перебігу хвороби", - зазначив голова МОЗ.

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вакцина (4418) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!! Ничем! Обманите систему!
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09.08.2021 15:05 Відповісти
я бы вас и поддержал в этом призыве, но они ж пока подохнуть эту заразу разносить будут..
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09.08.2021 15:44 Відповісти
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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09.08.2021 15:47 Відповісти
вот брешут) каждый день статистика на цензоре - от 50 тысяч до 80..90 тысяч.
Что дает около 400..500 тысяч в лучшем случаи.
а для "миллиона за неделю" нужно каждый день делать НЕ менее 145 тысяч..
Впрочем, с математикой у зеленского и ко большие проблемы) помним про "на 4000 евро зп учителям нужно лишь 200 млн. в год"
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09.08.2021 15:28 Відповісти
хотя ж они пишут "ПОЧТИ миллион".. а это может быть и 100 тысяч, и 300))
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09.08.2021 15:29 Відповісти
Вообще соврал, но не очень
По гуглу имеем на 8 и 1 августа
первая доза 4.137 - 3.599 = 0.538
вторая доза 2.401 - 2.033 = 0.368
итаго 906 тыс таки накинули себе жижи
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09.08.2021 15:39 Відповісти
 
 