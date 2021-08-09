Почти миллион прививок сделано в Украине за минувшую неделю, - Ляшко

Темпы вакцинации в Украине стабильно растут. Почти 1 миллион прививок сделано за прошедшую неделю.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я зашел на должность министра, делали только 94 тыс. прививок за неделю. Также на прошлой неделе мы получили 4 суточных рекорда, достигнув показателя в 170 602 тыс. прививок в день. Лучше всего на прошлой неделе вакцинировались в г. Киеве, Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях", - сообщил Ляшко.

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Он отметил, что на сегодняшний день в стране работает более 900 мобильных бригад, более 2 700 пунктов прививки и 316 центров вакцинации. В Украине уже поставлено 13 792 000 доз вакцины, в регионах пока есть более 6,5 млн доз вакцины. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы все, кто хочет прививаться, мог это сделать.

"Более 6,5 млн доз вакцины уже защищают украинцев от коронавируса. По предварительным данным анализа случаев заболевания COVID-19 в Украине за последние три месяца, только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы. Эта статистика свидетельствует о том, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни", - отметил глава Минздрава.





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