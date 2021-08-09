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Встречей ТКГ в Минске Россия пытается легитимизировать режим Лукашенко, - Гармаш

Встречей ТКГ в Минске Россия пытается легитимизировать режим Лукашенко, - Гармаш

Россия активно настаивает на очной встречи Трехсторонней контактной группы в Минске несмотря на все карантинные ограничения. Таким образом она хочет легитимизировать режим самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко и с другой стороны представить "ЛНР" и "ДНР" субъектами переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Если мы говорим об очных встречах в Минске, то Арестович верно сказал, что такой вопрос может вообще подниматься на Трехсторонней контактной группе только тогда, когда будут отменены все карантинные ограничения. Пока они не отменены, все это является пропагандой, политтехнологией, информационной спецоперацией Российской Федерации. Она говорит о том, что "давайте проведем встречу, на которой, возможно, улучшится ситуация". И сразу Грызлов говорит, что если мы не проведем, то Украина несет ответственность за возможные ухудшения ситуации на Донбассе. И у меня возникает вопрос, а какая разница: оффлайн или онлайн-встреча", - отметил он.

По мнению Гармаша, мотивами России к очной встрече является предоставление законного вида действиям в Беларуси и режима Александра Лукашенко, а также сделать "пропагандистский трюк", организовать непосредственный контакт украинской делегации и "ЛНР" и "ДНР". Таким образом Россия хочет выставить себя посредником, а не стороной войны.

Также Гармаш развенчал миф о том, что ТКГ является именно "штабом принятия важных решений" и рассказал о ближайших задачах группы. К ним относится попытка установления "режима тишины" и недопущение субъективизации ОРДЛО как полноценной стороны конфликта.

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Автор: 

Беларусь (7886) россия (95326) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)


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Если Московия не хочет встречаться, то нечего на этом настаивать. Баба с воза, кобыле легче бежать.
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09.08.2021 15:53 Ответить
Раньше рашка создавала видимость бурной деятельности в ТКГ, для того чтобы заставить Украину разговаривать с её марионетками, теперь ещё и легитимизация минского кровопийцы добавилась. И прав Гармаш - ТКГ почти ничего не решает, решает Нормандский формат, и только тогда, когда Украина готова уступить что-нибудь Рашистской Федерации.
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09.08.2021 16:19 Ответить
Проблема в тому, що нині в "нормандському форматі" жабоїди і німчура знову об'єднались з касапами в одну зграю "троє на одного" (бо буба повів таку програшну політику...); а в ТКГ досі модератрки з ОБСЄ примушували наших представників відступати... І, боюсь, навіть зі зміною модерів - примушуватимуть і надалі.
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09.08.2021 16:26 Ответить
Зеля-хромая утка! И потому по-любому в переговорах Московией, и ДНР-ЛНР мы проиграем, тем более что Германии и Франции легче давить на нас , чем на Московию.
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09.08.2021 16:53 Ответить
 
 