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Зустріччю ТКГ у Мінську Росія намагається легітимізувати режим Лукашенка, - Гармаш

Зустріччю ТКГ у Мінську Росія намагається легітимізувати режим Лукашенка, - Гармаш

Росія активно наполягає на очній зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, незважаючи на всі карантинні обмеження. Таким чином вона хоче легітимізувати режим самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка і з іншого боку представити "ЛНР" і "ДНР" суб'єктами переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" заявив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

"Якщо ми говоримо про очні зустрічі в Мінську, то Арестович правильно сказав, що таке питання може взагалі порушуватися на Тристоронній контактній групі тільки тоді, коли будуть скасовані всі карантинні обмеження. Поки вони не скасовані, все це є пропагандою, політтехнологією, інформаційною спецоперацією Російської Федерації. Вона говорить про те, що "давайте проведемо зустріч, на якій, можливо, покращиться ситуація". І відразу Гризлов говорить, що якщо ми не проведемо, то Україна несе відповідальність за можливі погіршення ситуації на Донбасі. І у мене виникає питання, а яка різниця: оффлайн або онлайн-зустріч", - зазначив він.

На думку Гармаша, мотивами Росії до очної зустрічі є надання законного вигляду діям у Білорусі та режиму Олександра Лукашенка, а також зробити "пропагандистський трюк", організувати безпосередній контакт української делегації та "ЛНР" і "ДНР". Таким чином Росія хоче виставити себе посередником, а не стороною війни.

Також Гармаш розвінчав міф про те, що ТКГ є саме "штабом прийняття важливих рішень" і розповів про найближчі завдання групи. До них належить спроба встановлення "режиму тиші" і недопущення суб'єктивізації ОРДЛО як повноцінної сторони конфлікту.

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Білорусь (7922) росія (64871) Тристороння контактна група (827) Гармаш (136)


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Если Московия не хочет встречаться, то нечего на этом настаивать. Баба с воза, кобыле легче бежать.
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09.08.2021 15:53 Відповісти
Раньше рашка создавала видимость бурной деятельности в ТКГ, для того чтобы заставить Украину разговаривать с её марионетками, теперь ещё и легитимизация минского кровопийцы добавилась. И прав Гармаш - ТКГ почти ничего не решает, решает Нормандский формат, и только тогда, когда Украина готова уступить что-нибудь Рашистской Федерации.
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09.08.2021 16:19 Відповісти
Проблема в тому, що нині в "нормандському форматі" жабоїди і німчура знову об'єднались з касапами в одну зграю "троє на одного" (бо буба повів таку програшну політику...); а в ТКГ досі модератрки з ОБСЄ примушували наших представників відступати... І, боюсь, навіть зі зміною модерів - примушуватимуть і надалі.
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09.08.2021 16:26 Відповісти
Зеля-хромая утка! И потому по-любому в переговорах Московией, и ДНР-ЛНР мы проиграем, тем более что Германии и Франции легче давить на нас , чем на Московию.
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09.08.2021 16:53 Відповісти
 
 