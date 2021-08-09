Более 13,5 млн украинцев родились за время независимости, - Минюст

С 24 августа 1991 года на свет появились 13 млн 649 тыс. украинцев.

Об этом сообщает Министерство юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 13 млн 649 тыс. - именно столько маленьких граждан Украины появилось на свет за эти годы независимости нашего государства. Именно столько рождений детей было зарегистрировано органами государственной регистрации актов гражданского состояния за последние 30 лет", - сказано в сообщении.

В Минюсте сообщили о начале флешмоба "Юстиция в годы Независимости" и пообещали каждый день сообщать интересные факты о достижениях в сфере юстиции за последние 30 лет.

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