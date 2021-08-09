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Более 13,5 млн украинцев родились за время независимости, - Минюст

Более 13,5 млн украинцев родились за время независимости, - Минюст

С 24 августа 1991 года на свет появились 13 млн 649 тыс. украинцев.

Об этом сообщает Министерство юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 13 млн 649 тыс. - именно столько маленьких граждан Украины появилось на свет за эти годы независимости нашего государства. Именно столько рождений детей было зарегистрировано органами государственной регистрации актов гражданского состояния за последние 30 лет", - сказано в сообщении.

В Минюсте сообщили о начале флешмоба "Юстиция в годы Независимости" и пообещали каждый день сообщать интересные факты о достижениях в сфере юстиции за последние 30 лет.

Также читайте: Население Украины к 2030 году составит менее 36 млн человек, - демограф Либанова

Автор: 

демография (296) Минюст (1748) рождаемость (94)


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Топ комментарии
+4
А умерло и выехало?
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09.08.2021 15:56
+2
А депопуляція одна з найвищих у світі☹☠
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09.08.2021 15:57
+2
кто считал, как считал...дайте алгоритм...откуда данные, кто провел такую кропотливую работу!
Новость из разряда - ********* из квартала95 сьел шаурму бегая по фонтану, но находясь в паралельном измерении (по причине злоупотребления), смог еще пожарить шашлыки и впарить очередную дичь - на любой вкус!
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09.08.2021 16:12
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А умерло и выехало?
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09.08.2021 15:56 Ответить
А депопуляція одна з найвищих у світі☹☠
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09.08.2021 15:57 Ответить
З них половина народилось не українців, а малоросів. Може ще й більше
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09.08.2021 16:04 Ответить
кто считал, как считал...дайте алгоритм...откуда данные, кто провел такую кропотливую работу!
Новость из разряда - ********* из квартала95 сьел шаурму бегая по фонтану, но находясь в паралельном измерении (по причине злоупотребления), смог еще пожарить шашлыки и впарить очередную дичь - на любой вкус!
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09.08.2021 16:12 Ответить
При таких темпах рождений через 35 лет, даже при нулевой эммиграции, нас (то е сть уже вас, я столько вряд ли протяну) останется порядка 30 миллионов. Печально.
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09.08.2021 16:25 Ответить
Вот эти и построят страну---для себя. Все остальные совки разной степени закалки---от чугуна сталинского, до жести для пивных банок---пионеры горбачёвские. Есть иной взгляд на 40-летнее хождение по пустыне во главе с Моисеем. Он вывел свой народ не тогда когда поумнели, а когда исполнилось 40 лет тому кто родился в первый день хождения по мукам. А остальные были младше. Но причина выхода не в 40-летних. А в тех кому было 40 при вхождении и старше, да передохли они все! Ретрограды, неучи, второгодники, заочники, вечерники, комуняки, герои соц-труда, наставники молодёжи, и прочая райкомовская провинциальная шваль. Иначе не бывает.
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09.08.2021 16:41 Ответить
Бывает.Гляньте на Прибалтику, Польшу, Чехию.....
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09.08.2021 17:48 Ответить
Негусто, в среднем 450 000 тыс.в год, звучит основптельно, но смертность выше, примерно 600 00 в год в среднем
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09.08.2021 18:13 Ответить
и слава богу, эта часть нации не знает что такое совок.....
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09.08.2021 19:29 Ответить
Отчего же незнание славит Бога? Когда человек чего то не знает, то это хуже, чем когда он это знает. Так, нет?
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22.10.2021 09:36 Ответить
чудо... не путай - праведное с грешным....
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22.10.2021 13:45 Ответить
У меня племянник не ест молочные продукты. Так же, заодно с молокопродуктами и мороженое до семнадцати лет ни ел. А потом впервые попробовал и сильно ругал родителей, за то, что они ему не объяснили, не настояли, не дали в детстве распробовать, узнать, что оно такое. Теперь ест, почти все сорта и сливочные и пломбиры и никакой тошноты или аллергии у него не наблюдается. И даже в кофе молоко иногда сам добавлять стал. Но каши молочные, всё ещё не есть. В жизни, надо всё увидеть понять и попробовать. Вот и совок, он мало чем отличается от нынешней как бы демократии. Кроме отношения к собственности на средства производства. Тогда как бы пресекая возможную эксплуатацию человека человеком запрещалось иметь в собственности заводы, пароходы, энергетику, недра и т.д. У обеих систем, есть свои достоинства и свои пороки. Плановое хозяйство не выдерживало конкуренции с рыночными государствами, было безнадёжно отсталым и потому и развалилось.
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22.10.2021 15:47 Ответить
 
 