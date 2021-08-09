Понад 13,5 млн українців народилися за час незалежності, - Мін'юст
З 24 серпня 1991 року на світ з'явилися 13 млн 649 тис. українців.
Про це інформує Міністерство юстиції, передає Цензор.НЕТ.
"Понад 13 млн 649 тис. - саме стільки маленьких громадян України з'явилося на світ за ці роки незалежності нашої держави. Саме стільки народжень дітей було зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану за останні 30 років", - сказано в повідомленні.
У Мін'юсті повідомили про початок флешмобу "Юстиція в роки Незалежності" і пообіцяли щодня повідомляти цікаві факти про досягнення в сфері юстиції за останні 30 років.
Топ коментарі
+4 Роман Петров #479729
показати весь коментар09.08.2021 15:56
+2 Палєо Мустьє
показати весь коментар09.08.2021 15:57
+2 Сергей Якимец #465272
показати весь коментар09.08.2021 16:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Новость из разряда - ********* из квартала95 сьел шаурму бегая по фонтану, но находясь в паралельном измерении (по причине злоупотребления), смог еще пожарить шашлыки и впарить очередную дичь - на любой вкус!