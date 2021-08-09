Понад 13,5 млн українців народилися за час незалежності, - Мін'юст

З 24 серпня 1991 року на світ з'явилися 13 млн 649 тис. українців.

Про це інформує Міністерство юстиції, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 13 млн 649 тис. - саме стільки маленьких громадян України з'явилося на світ за ці роки незалежності нашої держави. Саме стільки народжень дітей було зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану за останні 30 років", - сказано в повідомленні.

У Мін'юсті повідомили про початок флешмобу "Юстиція в роки Незалежності" і пообіцяли щодня повідомляти цікаві факти про досягнення в сфері юстиції за останні 30 років.

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