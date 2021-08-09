В детсаду Тернополя - вспышка кишечной инфекции. Начато расследование, группа закрыта, - Госпродпотребслужба
Среди детей младшей группы в одном из детских садов Тернополя произошла вспышка кишечной инфекции, в связи с чем работа указанной группы была приостановлена.
Об этом сообщила Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что специалисты Госпродпотребслужбы уже начали расследование инцидента.
"Зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди детей младшей группы в детском саду города Тернополя, открывшемся 2 августа 2021 года после традиционного ремонта в летний период. О двух случаях заболеваний среди детей стало известно 05.08.2021. В тот же день специалисты… начали расследование с целью установления причин возникновения инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что в данный момент ожидаются результаты лабораторных исследований.
"По рекомендации Госпродпотребслужбы с 09.08.2021 младшая группа данного заведения закрыта", - говорится в сообщении.
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