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В детсаду Тернополя - вспышка кишечной инфекции. Начато расследование, группа закрыта, - Госпродпотребслужба

В детсаду Тернополя - вспышка кишечной инфекции. Начато расследование, группа закрыта, - Госпродпотребслужба

Среди детей младшей группы в одном из детских садов Тернополя произошла вспышка кишечной инфекции, в связи с чем работа указанной группы была приостановлена.

Об этом сообщила Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что специалисты Госпродпотребслужбы уже начали расследование инцидента.

"Зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди детей младшей группы в детском саду города Тернополя, открывшемся 2 августа 2021 года после традиционного ремонта в летний период. О двух случаях заболеваний среди детей стало известно 05.08.2021. В тот же день специалисты… начали расследование с целью установления причин возникновения инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в данный момент ожидаются результаты лабораторных исследований.

"По рекомендации Госпродпотребслужбы с 09.08.2021 младшая группа данного заведения закрыта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В детсаду в Тернополе произошла вспышка кишечной инфекции: заболели 11 малышей, - ГСЧС

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На Западной вечно эти вспышки. Они там туристов и детей кормят как свиней.
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09.08.2021 16:38 Ответить
 
 