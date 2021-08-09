У дитсадку Тернополя - спалах кишкової інфекції. Розпочато розслідування, група закрита, - Держпродспоживслужба

Серед дітей молодшої групи в одному з дитячих садів Тернополя стався спалах кишкової інфекції, в зв'язку з чим робота зазначеної групи була припинена.

Про це повідомила Держслужба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначають, що фахівці Держпродспоживслужби вже почали розслідування інциденту.

"Зареєстровано спалах кишкової інфекції серед дітей молодшої групи в дитячому садку міста Тернополя, що відкрився 2 серпня 2021 року після традиційного ремонту в літній період. Про два випадки захворювань серед дітей стало відомо 05.08.2021. У той же день фахівці... почали розслідування з метою встановлення причин виникнення інфекційних захворювань", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в даний момент очікуються результати лабораторних досліджень.

"За рекомендацією Держпродспоживслужби з 09.08.2021 молодша група даного закладу закрита", - йдеться в повідомленні.

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